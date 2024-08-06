8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
35 000₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Иссык из Алматы
Начало: По договоренности
«Обедать будем в живописном месте среди гор в форелевом хозяйстве»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
80 000₸ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Живописные локации Алматы с комфортом
Начало: Место вашего пребывания и трансфер аэропорт-отель
«Предгорья Заилийского Алатау • Горнолыжные курорты и зоны отдыха • Форелевые хозяйства • Горные озёра в черте города • Водопады, горные реки с радоновыми ваннами • Достопримечательности города Алматы • и многое другое»
Завтра в 05:00
14 фев в 00:00
35 000₸ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННафис6 августа 2024Нам понравилась экскурсия, позновательно, интересно и красиво. Наш гид, Рустем - настоящий профессионал своего дела, образован и начитан, было очень интересно слушать и смотреть объекты экскурсии. Спасибо вам, молодцы!
- ЮЮля28 июля 2024Спасибо за День Рождения в чудесной кампании!
- ВВалентина10 июля 2024Очень профессиональная организация тура - со мной моментально связались, рассказали все про тур, добавили в группу и предоставили всю необходимую
- ООльга7 сентября 2023Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
- ААнь28 августа 2023Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
- ссемья15 мая 2023Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человекаА мы проанализировав выбрали в субботу экскурсию Тургенский водопад с озером Иссык с форелевым хозяйством и страусинной фермой, а в
- ААнгелина13 мая 2023Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человекаКлассная экскурсия озеро Иссык. Приятно идешь до озера и восхищаешься видами. А заодно фотаешь.
- ВВиктор13 мая 2023Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человекаКак приятно в этот жаркий день побывать на водопаде и окунуться в атмосферу гор. Какое же красивое Тургенское ущелье.
- SSerge7 мая 2023``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
- ААлексей4 сентября 2022Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйствоЭкскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Форелевое хозяйство»
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