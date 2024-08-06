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она рассказала нам много интересных фактов об истории и природе этого удивительного места. Озеро Исык поразило меня своей красотой и чистотой, вода была бирюзового цвета, а берега украшали хвойные леса и березовые рощи. Я наслаждался видами на горы Заилийского Алатау и дышал свежим горным воздухом. Это был незабываемый опыт, за который я благодарю нашего гида и организаторов экскурсии.