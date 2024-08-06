Экскурсии на форелевое хозяйство

Найдено 3 экскурсии в категории «Форелевое хозяйство» в Алматы, цены от 35 000 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на озеро Иссык: уникальная экскурсия по Алматы
Бирюзовое озеро, хвойные леса и снежные вершины гор ждут вас на этой экскурсии. Пройдите по следам Великого шелкового пути и узнайте о загадке Золотого человека
1 мая в 09:00
2 мая в 09:00
35 000 за всё до 6 чел.
Озеро Иссык из Алматы
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Озеро Иссык из Алматы
Начало: По договоренности
«Обедать будем в живописном месте среди гор в форелевом хозяйстве»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
80 000 за всё до 6 чел.
Живописные локации Алматы с комфортом
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Живописные локации Алматы с комфортом
Начало: Место вашего пребывания и трансфер аэропорт-отель
«Предгорья Заилийского Алатау • Горнолыжные курорты и зоны отдыха • Форелевые хозяйства • Горные озёра в черте города • Водопады, горные реки с радоновыми ваннами • Достопримечательности города Алматы • и многое другое»
Завтра в 05:00
14 фев в 00:00
35 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нафис
    6 августа 2024
    Озеро Иссык из Алматы
    Нам понравилась экскурсия, позновательно, интересно и красиво. Наш гид, Рустем - настоящий профессионал своего дела, образован и начитан, было очень интересно слушать и смотреть объекты экскурсии. Спасибо вам, молодцы!
  • Ю
    Юля
    28 июля 2024
    Озеро Иссык из Алматы
    Спасибо за День Рождения в чудесной кампании!
  • В
    Валентина
    10 июля 2024
    Озеро Иссык из Алматы
    Очень профессиональная организация тура - со мной моментально связались, рассказали все про тур, добавили в группу и предоставили всю необходимую
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    информацию. Водитель Бахтияр был очень приятен в общении и в течение всего дня старался сделать нашу поездку максимально комфортной и интересной. В мой следующий приезд в Алматы я буду бронировать туры в этой компании

  • О
    Ольга
    7 сентября 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Хочу сказать слова благодарности за экскурсию менеджеру Татьяне и экскурсоводу Марии. Всё прошло даже лучше, чем ожидалось. Очень впечатлены. Полюбили
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    Казахстан благодаря таким людям, профессионалам, которые любят эту страну и умеют показать и рассказать о ней самое интересное. Спасибо всей команде Tripster за чёткую работу. Буду рекомендовать своим друзьям. Спасибо!

  • А
    Ань
    28 августа 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    Наш гид Мария помогла нам понимать о истории, о прошлом, насотящем Алматы, а также о традициях Казаков. Озеро очень красивое, программа подходит нам. У нас приятная поездка с Марией. Спасибо.
  • с
    семья
    15 мая 2023
    Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человека
    А мы проанализировав выбрали в субботу экскурсию Тургенский водопад с озером Иссык с форелевым хозяйством и страусинной фермой, а в
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    воскресенье решили поехать на экскурсию Чарынский каньон + озеро Кольсай. Самый правильный выбор. Поскольку за 2 дня увидели самые красивые доспримечательности Алматы. Приятная была усталость. И за 2 дня мы похудели аж на 3 кг. Как классно

  • А
    Ангелина
    13 мая 2023
    Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человека
    Классная экскурсия озеро Иссык. Приятно идешь до озера и восхищаешься видами. А заодно фотаешь.
  • В
    Виктор
    13 мая 2023
    Тургеньский водопад+форелевое хозяйство+музей Золотого человека
    Как приятно в этот жаркий день побывать на водопаде и окунуться в атмосферу гор. Какое же красивое Тургенское ущелье.
  • S
    Serge
    7 мая 2023
    Увлекательная экскурсия на озеро Иссык
    ``` ``` Я был на экскурсии по озеру Исык в Казахстане и остался очень доволен. Наш гид была очень знающей и дружелюбной,
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    она рассказала нам много интересных фактов об истории и природе этого удивительного места. Озеро Исык поразило меня своей красотой и чистотой, вода была бирюзового цвета, а берега украшали хвойные леса и березовые рощи. Я наслаждался видами на горы Заилийского Алатау и дышал свежим горным воздухом. Это был незабываемый опыт, за который я благодарю нашего гида и организаторов экскурсии.

  • А
    Алексей
    4 сентября 2022
    Озеро Иссык, музей и форелевое хозяйство
    Экскурсия понравилась. Посетили все объекты по программе и вернулись в установленное время

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Форелевое хозяйство»

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Сколько стоит экскурсия по Алматы в феврале 2025
Сейчас в Алматы в категории "Форелевое хозяйство" можно забронировать 3 экскурсии от 35 000 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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