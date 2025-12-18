Мои заказы

Путешествие через Тигровые горы на внедорожнике - из Алматы

Открыть Казахстан от Китайской мечети до Чарынского каньона
Два чуда — культурное и природное — за один день.

Вы увидите Китайскую мечеть без единого гвоздя, Тигровые горы и Чарынский каньон, который называют младшим братом Гранд-Каньона.

Вы познакомитесь с Казахстаном без стереотипов, где восточная архитектура встречается с мощью первозданной природы.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Алматы

Рано утром отправляемся на восток — туда, где степи сменяются холмами, а воздух становится по-настоящему чистым. В пути — рассказы о Великом шёлковом пути, караванах и древних торговых городах.

10:30 — город Жаркент и Китайская мечеть

Главная достопримечательность — Жаркентская мечеть, построенная китайским архитектором Хон Пиком в 1895 году без единого гвоздя. Вы увидите резные колонны, расписные балки и уникальное сочетание китайских и исламских мотивов. Внутри — музей с экспонатами 19 века, которые расскажут о жизни города на Великом шёлковом пути.

12:30 — обед в национальном кафе

Попробуем блюда уйгурской или казахской кухни — лагман, самсу, плов или бешбармак.

14:00 — переезд к Чарынскому каньону

По пути — живописные виды гор и степей. Гид расскажет, как ветер и вода миллионы лет создавали этот ландшафт.

15:30 — Чарынский каньон, Долина замков и река Чарын

Вы прогуляетесь по знаменитой Долине замков, где скалы напоминают башни и крепости. Спуститесь к реке Чарын, услышите её шум и почувствуете тишину каньона.

18:00 — обратный путь в Алматы

По дороге — остановки на смотровых площадках и возможность встретить степной закат.

Около 20:00 — возвращение в город

Организационные детали

  • Транспорт: комфортабельный внедорожник или минивэн (по запросу — микроавтобус). Детские кресла — по запросу
  • Гид подстраивается под ваш темп и помогает с фото
  • Необходима средняя физическая подготовка для прогулки по каньону
  • Можно с детьми старше 6 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Оплачивается отдельно

  • Входные билеты и экосборы — 5 000 ₸ (750 ₽)
  • Обед в кафе — 4 000–15 000 ₸ (600–2 250 ₽)
  • Такси (УАЗик) в Чарынском каньоне — 800 ₸ (120 ₽)
  • По желанию: фото (2 500 ₽) или видео с дрона (5 000 ₽)
  • Стоимость для большой компании рассчитывается индивидуально

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 2438 туристов
Я сертифицированный гид и международный профессиональный фотограф. Представляю команду гидов в Алматы. Мы хотим поделиться с вами нашим богатым опытом в сфере туризма и предлагаем отправиться с нами в увлекательное путешествие на джипах или минивэнах в мини-группах. Гарантируем — с нами скучно не будет!

Входит в следующие категории Алматы

