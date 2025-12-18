Два чуда — культурное и природное — за один день. Вы увидите Китайскую мечеть без единого гвоздя, Тигровые горы и Чарынский каньон, который называют младшим братом Гранд-Каньона. Вы познакомитесь с Казахстаном без стереотипов, где восточная архитектура встречается с мощью первозданной природы.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Алматы

Рано утром отправляемся на восток — туда, где степи сменяются холмами, а воздух становится по-настоящему чистым. В пути — рассказы о Великом шёлковом пути, караванах и древних торговых городах.

10:30 — город Жаркент и Китайская мечеть

Главная достопримечательность — Жаркентская мечеть, построенная китайским архитектором Хон Пиком в 1895 году без единого гвоздя. Вы увидите резные колонны, расписные балки и уникальное сочетание китайских и исламских мотивов. Внутри — музей с экспонатами 19 века, которые расскажут о жизни города на Великом шёлковом пути.

12:30 — обед в национальном кафе

Попробуем блюда уйгурской или казахской кухни — лагман, самсу, плов или бешбармак.

14:00 — переезд к Чарынскому каньону

По пути — живописные виды гор и степей. Гид расскажет, как ветер и вода миллионы лет создавали этот ландшафт.

15:30 — Чарынский каньон, Долина замков и река Чарын

Вы прогуляетесь по знаменитой Долине замков, где скалы напоминают башни и крепости. Спуститесь к реке Чарын, услышите её шум и почувствуете тишину каньона.

18:00 — обратный путь в Алматы

По дороге — остановки на смотровых площадках и возможность встретить степной закат.

Около 20:00 — возвращение в город

Организационные детали

Транспорт: комфортабельный внедорожник или минивэн (по запросу — микроавтобус). Детские кресла — по запросу

Гид подстраивается под ваш темп и помогает с фото

Необходима средняя физическая подготовка для прогулки по каньону

Можно с детьми старше 6 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

