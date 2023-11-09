М Милана Я такую экскурсию искала на целый день. Не люблю валятся в номере. Я приехала в командировку. Попросила начальство продлить на 1 день пребывание в Алматы. И конечно же в субботу поехала на эту экскурсию. Получила море удовольствий от этой экскурсии.

С Святослав Выбрал для путешествия осень. Классное время. Думал на какую экскурсию поехать и выбрал три каньона реки Чарын. Очень понравилось. Понравилась Мира. Рассказывала и сфотала нас. Дала в машине выспаться. А то я не выспался пока летел. Каньоны впечатлили. Какая красота в Казахстане в Алматинской области. Просто сказка.

В Вениамин Экскурсия супер. На целый день. Ехать конечно далеко. Но это того стоит, чтобы увидеть такие шикарные виды. Впечатлили каньоны. Люблю такую экскурсию где ходишь много и не сидишь. Столько интересного тогда видишь. А уже когда едешь можно и поспать.

Ш Шишкины Мира-гид показала нам великолепные виды каньонов. Было интересно послушать её рассказ и рассказ водителя. Не заметили как время пролетело

К Крошкины читать дальше слабость. Не любим жаркую погоду. Вот поэтому выбрали осень. Мы сами художники и нам нужно было вдохновление. И мы его получили от природы и от общения с людьми. А зимой когда будем сидеть дома на даче нарисуем картину. Хорошая экскурсия. Мы увидели не 1 каньон, а целых три!!! Ах какие краски, какие виды!!! Все это сотворила матушка-природа. Столько восторга, столько впечатлений. Мы так любим путешествовать. Каньоны это наша

О Огурцовы Экскурсия интересная и познавательная. Приятно было пройтись пешком по Красному каньону. И столько интересного мы увидели вокруг:замки, звери, тонущий корабль а-ля Титаник. А когда смотришь сверху на каньоны то чувствуешь себя птицей. Я представила, что я жар-птица, а муж себя орлом. Эх путешествие это милое дело…

Б Березкины Мало людей осенью. Тем меньше людей тем больше кислорода. Мы наслаждались и радовались шикарным видам. Радовались тёплой погоде. Шли и ахали. Как же природа так постаралась. Настоящий скульптор природа. Такие шедевры создала. Мы все фотали и тут же отсылали своим коллегам. Они завидовали нам белой завистью.

Ф Федотовы Отличная экскурсия. Увидели три каньона реки Чарын. Какие замечательные ландшафты открылись перед нами. Были рады такой экскурсии. Водитель понравился, с ним было интересно общаться на разные темы.

С Семыкины Понравились красивые виды каньонов. Мы увидели разноцветные каньоны: красные, чёрные, жёлтые каньоны. Так они нас впечатлили. Смотрели их сверху и по одному каньону прошлись пешком а потом ещё прокатились на открытом такси. Это так было весело.