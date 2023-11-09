Приглашаю вас увидеть самые красивые и впечатляющие каньоны реки Чарын.
Вас ждет знаменитый Чарынский каньон с его удивительными пейзажами, а также каньоны Куртогай и Черный, которые поражают своими невероятно крутыми склонами, цветом и причудливыми формами.
Вас ждет знаменитый Чарынский каньон с его удивительными пейзажами, а также каньоны Куртогай и Черный, которые поражают своими невероятно крутыми склонами, цветом и причудливыми формами.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсииЧарынский каньон Первое, что вы увидите — это знаменитый Чарынский каньон, который очень похож на американский Гранд-Каньон, младший брат Большого американского каньона с его причудливыми замками, формами, объемами и цветом. Ах, какие виды открываются перед путешественниками! Считается, что каньон образовался под воздействием трёх стихий: воды, солнца и ветра. Но есть мнение, что это тектонический разлом на границе плит, а вода, солнце и ветер только придали каньону современный вид. Каньон Куртогай Это одно из ответвлений Чарынского каньона. В восточной части хребта Торайгыр река Чарын образует каньон — Куртогай. На его склонах обнажаются плиоценовые отложения со сложными формами в виде карнизов, столбов, ниш. Вы так же сможете прогуляться по нему, понаблюдать за причудливыми статуями, которые образуются под действием природных условий. Черный каньон Или по-другому — Каменная полка — это тоже ответвление Чарынского каньона. Название отражает суть — стены каньона сложены из черного камня. Особенность — невероятно крутые склоны. Дух захватывает при взгляде на реку далеко внизу! Важная информация:
- Пожалуйста, напишите гиду перед бронированием, чтобы согласовать дату экскурсии и узнать, остались ли места;
- Экскурсия только для взрослых. С детьми мы не принимаем, так как поездки дальние и маршруты сложные. В туре могут участвовать энергичные люди, которые любят много ходить;
- Трансфер из отеля и обратно не включен, гид сам назначит место встречи;
- Оплата 20% на сайте, остальную сумму доплачиваете на месте гиду;
- По дороге нет обменных пунктов, поэтому заранее нужно обменять деньги на тенге;
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде (возьмите с собой солнцезащитные очки и головной убор);
- У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию: магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением Чарынского каньона.
По субботам в 6:00, по согласованию с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Каньон Куртогай
- Чёрный каньон
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
- Прежде чем бронировать нужно задать вопрос собралась ли группа. А потом оплачивать 20 процентов сайту а остальную сумму гиду на месте.
Что не входит в цену
- Обед не включен в стоимость
- Вход в Чарынский каньон 1000 тенге оплачиваете гиду при встрече.
- По отелям не развозим!!!
- Прежде чем бронировать нужно задать вопрос собралась ли группа. А потом оплачивать 20 процентов сайту а остальную сумму гиду на месте.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид сам назначает место встречи
Завершение: Гид сам определяет место окончание тура
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 6:00, по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Экскурсия только для взрослых. С детьми мы не принимаем, так как поездки дальние и маршруты сложные. В туре могут участвовать энергичные люди, которые любят много ходить
- Трансфер из отеля и обратно не включен, гид сам назначит место встречи
- Оплата 20% на сайте, остальную сумму доплачиваете на месте гиду
- По дороге нет обменных пунктов, поэтому заранее нужно обменять деньги на тенге
- У нас вы можете приобрести сувенирную продукцию: магниты, футболки, кружки, фартуки с изображением Чарынского каньона
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Милана
9 ноя 2023
Я такую экскурсию искала на целый день. Не люблю валятся в номере. Я приехала в командировку. Попросила начальство продлить на 1 день пребывание в Алматы. И конечно же в субботу поехала на эту экскурсию. Получила море удовольствий от этой экскурсии.
С
Святослав
8 ноя 2023
Выбрал для путешествия осень. Классное время. Думал на какую экскурсию поехать и выбрал три каньона реки Чарын. Очень понравилось. Понравилась Мира. Рассказывала и сфотала нас. Дала в машине выспаться. А то я не выспался пока летел. Каньоны впечатлили. Какая красота в Казахстане в Алматинской области. Просто сказка.
В
Вениамин
5 ноя 2023
Экскурсия супер. На целый день. Ехать конечно далеко. Но это того стоит, чтобы увидеть такие шикарные виды. Впечатлили каньоны. Люблю такую экскурсию где ходишь много и не сидишь. Столько интересного тогда видишь. А уже когда едешь можно и поспать.
Ш
Шишкины
5 ноя 2023
Мира-гид показала нам великолепные виды каньонов. Было интересно послушать её рассказ и рассказ водителя. Не заметили как время пролетело
К
Крошкины
5 ноя 2023
Хорошая экскурсия. Мы увидели не 1 каньон, а целых три!!! Ах какие краски, какие виды!!! Все это сотворила матушка-природа. Столько восторга, столько впечатлений. Мы так любим путешествовать. Каньоны это наша
О
Огурцовы
4 ноя 2023
Экскурсия интересная и познавательная. Приятно было пройтись пешком по Красному каньону. И столько интересного мы увидели вокруг:замки, звери, тонущий корабль а-ля Титаник. А когда смотришь сверху на каньоны то чувствуешь себя птицей. Я представила, что я жар-птица, а муж себя орлом. Эх путешествие это милое дело…
Б
Березкины
2 ноя 2023
Мало людей осенью. Тем меньше людей тем больше кислорода. Мы наслаждались и радовались шикарным видам. Радовались тёплой погоде. Шли и ахали. Как же природа так постаралась. Настоящий скульптор природа. Такие шедевры создала. Мы все фотали и тут же отсылали своим коллегам. Они завидовали нам белой завистью.
Ф
Федотовы
30 окт 2023
Отличная экскурсия. Увидели три каньона реки Чарын. Какие замечательные ландшафты открылись перед нами. Были рады такой экскурсии. Водитель понравился, с ним было интересно общаться на разные темы.
С
Семыкины
29 окт 2023
Понравились красивые виды каньонов. Мы увидели разноцветные каньоны: красные, чёрные, жёлтые каньоны. Так они нас впечатлили. Смотрели их сверху и по одному каньону прошлись пешком а потом ещё прокатились на открытом такси. Это так было весело.
А
Антонина
22 окт 2023
Понравилась экскурсия. Хорошо что я приехала осенью. У нас в России холодно, а тут так тепло. Приятно было все фотать, на видео снимать.
Входит в следующие категории Алматы
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