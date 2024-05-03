Побывать в 4 атмосферных барах, поучаствовать в борьбе за главный приз и познакомиться с новыми людьми — звучит как хороший план на вечер, не правда ли? На нашей прогулке-игре вы прочувствуете ночную жизнь в Алматы, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать и исполнять барные трюки. Присоединяйтесь!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете попасть в бар, в котором собираются экспаты, или в спикизи-бар, в которой нужно войти через ещё один бар. В следующем заведении окажетесь на концерте, а в другом поиграете в кикер.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля/королевы вечеринки и приз, который получит самый активный участник тура. Ведь, помимо знакомства с интересными местами, вам предстоит выполнить барные трюки или задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали