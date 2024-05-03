Тур-игра по барам Алматы

С весёлой компанией отправиться на бар-хоппинг и побороться за звание короля / королевы вечера

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Побывать в 4 атмосферных барах, поучаствовать в борьбе за главный приз и познакомиться с новыми людьми — звучит как хороший план на вечер, не правда ли? На нашей прогулке-игре вы прочувствуете ночную жизнь в Алматы, попробуете оригинальные напитки, будете танцевать и исполнять барные трюки. Присоединяйтесь!
Тур-игра по барам Алматы
Тур-игра по барам Алматы
Тур-игра по барам Алматы
Тур-игра по барам Алматы
Тур-игра по барам Алматы
Тур-игра по барам Алматы
Ближайшие даты:
3
мая
4
мая
10
мая
11
мая
17
мая
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

4 разноформатных заведения

Окончательный маршрут создается за несколько часов до бар-хоппинга: мы звоним в бары из нашего списка, узнаем их программы на вечер и выбираем самые крутые. У каждого бара есть своя фишка, программа или атмосфера. Например, вы сможете попасть в бар, в котором собираются экспаты, или в спикизи-бар, в которой нужно войти через ещё один бар. В следующем заведении окажетесь на концерте, а в другом поиграете в кикер.

Выпить и получить приз

Помимо welcome shot-ов в каждом баре, вас ждёт «борьба» за корону короля/королевы вечеринки и приз, который получит самый активный участник тура. Ведь, помимо знакомства с интересными местами, вам предстоит выполнить барные трюки или задания, за которые начисляются баллы. Сможете выпить шот без рук? А сделать селфи с незнакомцем? Тогда вы наш человек!

Кому подойдет барный тур

Если вы приехали в город один или компанией, если все друзья заняты, а вы хотели сегодня потусоваться, если вы любите новые знакомства, если вы отмечаете день рождения, девичник или мальчишник… всем вам стоит прийти к нам на бар-хоппинг!

Организационные детали

  • Тур для вас проведёт один из гидов нашей большой и весёлой команды
  • В стоимость включён welcome shot в каждом баре (всего 4). Остальные напитки по желанию и оплачиваются отдельно.
  • После тура мы пришлём вам ссылку с памятным фото-отчётом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в одном из баров в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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