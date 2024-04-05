Природная красота Чарынского каньона

Отправляйтесь в удивительное приключение по Чарынскому каньону — глубокому и величественному ущелью, которое хранит в себе тайны древнего океана Тетис. Это незабываемый путь, во время которого вы сможете зарядиться энергией этого удивительного места. Вы прогуляетесь по дну каньона, где камни и формы созданные водой и ветром, превратились в волшебные фигуры и загадочные скульптуры, словно оставленные древними художниками. Пройдете по Долине замков, где перед вами откроется вид на огромные изваяния в виде колонн, башен и даже загадочных зверей, призванных заставить вас восхищаться и задумываться. Затем вы посетите национальное кафе, где пообедаете, наслаждаясь фантастическим видом с высоты. Затем мы отправимся по верхней кромке каньона, где вы сможете полюбоваться панорамой этого величественного места сверху и сделать яркие атмосферные фотографии. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду.