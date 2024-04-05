В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы

Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — по дну древнего океана Тетис, зарядитесь энергетикой этого места.

Неторопливо побродите по Долине замков, мимо огромных изваяний в виде колонн, башен и загадочных зверей. Пообедаете в национальном кафе наверху, а после отдыха вас ждет фантастический вид. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь панорамой каньона сверху и сделаете крутые фото.
5
2 оценки
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
В долину замков на Чарынский каньон, к реке Чарын - тур из Алматы
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00

Что вас ожидает:

  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Река Чарын

Описание экскурсии

Природная красота Чарынского каньона

Отправляйтесь в удивительное приключение по Чарынскому каньону — глубокому и величественному ущелью, которое хранит в себе тайны древнего океана Тетис. Это незабываемый путь, во время которого вы сможете зарядиться энергией этого удивительного места. Вы прогуляетесь по дну каньона, где камни и формы созданные водой и ветром, превратились в волшебные фигуры и загадочные скульптуры, словно оставленные древними художниками. Пройдете по Долине замков, где перед вами откроется вид на огромные изваяния в виде колонн, башен и даже загадочных зверей, призванных заставить вас восхищаться и задумываться. Затем вы посетите национальное кафе, где пообедаете, наслаждаясь фантастическим видом с высоты. Затем мы отправимся по верхней кромке каньона, где вы сможете полюбоваться панорамой этого величественного места сверху и сделать яркие атмосферные фотографии. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Река Чарын
Что включено
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77005670887 WhatsApp
  • @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
К
5 апр 2024
В
1 апр 2024

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