Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — по дну древнего океана Тетис, зарядитесь энергетикой этого места.
Неторопливо побродите по Долине замков, мимо огромных изваяний в виде колонн, башен и загадочных зверей. Пообедаете в национальном кафе наверху, а после отдыха вас ждет фантастический вид. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь панорамой каньона сверху и сделаете крутые фото.
Неторопливо побродите по Долине замков, мимо огромных изваяний в виде колонн, башен и загадочных зверей. Пообедаете в национальном кафе наверху, а после отдыха вас ждет фантастический вид. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь панорамой каньона сверху и сделаете крутые фото.
Описание экскурсииПогружение в уникальную природу Казахстана начнётся в 10 утра, с прогулки по дну впечатляющего Чарынского каньона, где вы сможете ощутить монументальность и величие этих древних образований. После прогулки вас ждёт обед в уютном кафе, расположенном прямо на территории каньона. Далее экскурсия продолжается на вершинах каньона: посетите смотровые площадки, откуда открывается захватывающий вид на Долину замков, узнаете интересные факты об истории и геологии региона. Завершает путешествие обратная дорога в Алматы, после 15 часов. Важная информация:
• Надевайте удобную одежду и обувь по погоде • Возьмите с собой воду Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 Whats.
- App@a69353 Telegram.
Ежедневно в 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Река Чарын
Что включено
- Трансфер от вашего отеля в черте города
- Водитель - гид проводник
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
- Экологический сбор (3000 тенге с чел)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Алматы
-
25%
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай + Чарынский каньон
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
20 мар в 05:45
2966 ₽
3954 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Чарынский каньон: индивидуальная экскурсия
Три часа от Алматы - и вы в месте, напоминающем Гранд-Каньон. Наш водитель покажет лучшие обзорные точки трёх каньонов для незабываемых снимков
Завтра в 06:30
20 мар в 06:30
от 23 503 ₽
27 650 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Чарынский каньон: путешествие по красным скалам из Алматы
Приглашаем вас на экскурсию в Чарынский каньон, где вас ждут захватывающие виды и увлекательные истории о его происхождении
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
20 мар в 07:00
24 000 ₽ за всё до 3 чел.