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Вы прогуляетесь по Чарынскому каньону — по дну древнего океана Тетис, зарядитесь энергетикой этого места.



Неторопливо побродите по Долине замков, мимо огромных изваяний в виде колонн, башен и загадочных зверей. Пообедаете в национальном кафе наверху, а после отдыха вас ждет фантастический вид. Пройдёте по верхней кромке каньона и насладитесь панорамой каньона сверху и сделаете крутые фото.