Экскурсии на 1 день в Астане

Найдено 4 экскурсии в категории «На весь день» в Астане, цены от 306 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000 за всё до 3 чел.
Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Боровое - жемчужина Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
9.5 часов
Боровое - жемчужина Казахстана
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
  • D
    Dmitry
    11 мая 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам. Обед в одном из
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    ресторанов был замечательным дополнением к поезде - кухня великолепная. Длинный путь прошел за беседами на разные темы и не был утомительным. Однозначно, рекомендуем и саму поезду и Азамата в качестве проводника местным достопримечательностям

    Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотамПрекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам
  • К
    Ксения
    3 мая 2024
    Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
    Мы провели прекрасный день. Очень приятные экскурсоводы и потрясающие виды! Спасибо большое!
    Мы провели прекрасный день

Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Национальный парк «Бурабай»: путешествие в казахстанскую Швейцарию
  2. Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему
  3. Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
  4. Боровое - жемчужина Казахстана
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Башня «Байтерек»
  3. Бульвар Нуржол
  4. Торговый центр «Хан Шатыр»
  5. Мечеть Хазрет-Султан
  6. Выставочный комплекс «Экспо»
  7. Монумент Казак Ели
  8. Парк Влюбленных
  9. Площадь Независимости
  10. Поющий фонтан
Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 306 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Астану на 1 день, гиды Астаны подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Астану так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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