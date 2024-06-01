1 чел.
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Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Национальный парк Бурабай: встреча с казахской Швейцарией
Вас ждет захватывающее путешествие в сердце казахстанской природы, где вас встретят величественные горы и чистейшие озера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
34 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Астане: от старого города к современности
Погрузитесь в историю и современность столицы Казахстана с экскурсией «Астана гранд-тур: от прошлого к настоящему»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$306 за экскурсию
Индивидуальная
7 часов
Астана гранд-тур: от настоящего к будущему
Погрузитесь в уникальный симбиоз Запада и Востока, исследуя современные архитектурные шедевры и исторические памятники Нур-Султана
Расписание: Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
$314 за экскурсию
Индивидуальная
9.5 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
$473 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июня 2024Хорошая получилась поездка с классными и добрыми людьми. Посмотрели виды, вкусно покушали, душевно поговорили 😅
- DDmitry11 мая 2024Прекрасная поездка в Боровое. Азамат очень доброжелательный и отзывчивый гид провел нас по всем местным красотам. Обед в одном из
- ККсения3 мая 2024Мы провели прекрасный день. Очень приятные экскурсоводы и потрясающие виды! Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Астане в июне 2024
Сейчас в Астане в категории "На весь день" можно забронировать 4 экскурсии от 306 до 34 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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