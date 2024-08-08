Алишер — ваша команда гидов в Астане

Провели экскурсии для 373 туристов

Мы команда фотографов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас фотопрогулки с душой. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. Проникнуться жизнью Стамбула. В фотографии главное – ловить эмоции людей, создавать бесценные кадры из радостных моментов путешествий! Будем рады встрече и новым знакомствам!