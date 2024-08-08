Фотопрогулка "Современная Астана" предоставляет возможность увидеть и запечатлеть культурные и современные символы столицы. Маршрут начинается с бульвара Нуржол, где расположен монумент "Байтерек". Далее путь лежит к "Астана Опера", олицетворяющей амбиции
5 причин купить эту прогулку с фотографом
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Что можно увидеть
Описание фото-прогулки
- Начнём наш путь с бульвара Нуржол — именно здесь стоит «Байтерек», башня-символ города и олицетворение надежды и возрождения
- Следующая точка — «Астана Опера», которая воплощает культурное возрождение и амбиции Астаны
- Центральная мечеть — одна из самых больших мечетей в центральной Азии
- Район Astana EXPO c футуристической архитектурой, где мы завершим нашу фотопрогулку
Бонус: мы угостим вас чашечкой ароматного кофе!
Организационные детали
- Это не историческая экскурсия, а, прежде всего, фотосессия
- В течение дня после фотопрогулки вы получите 70 фотографий с цветокоррекцией
- Фотопрогулку для вас проведёт профессиональный фотограф из нашей команды. По большей части она пешая, но до отдалённых локаций мы доедем на такси, оно входит в стоимость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У «Байтерека»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер — ваша команда гидов в Астане
Провели экскурсии для 373 туристов
Мы команда фотографов, которые живут в Стамбуле уже долгое время, всегда готовы провести для вас фотопрогулки с душой. Встречаясь с путешественниками, мы стараемся делиться своими впечатлениями и заряжать позитивом. Проникнуться жизнью Стамбула. В фотографии главное – ловить эмоции людей, создавать бесценные кадры из радостных моментов путешествий! Будем рады встрече и новым знакомствам!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 авг 2024
Очень понравилась фотопрогулка по Астане. Алишер не просто хороший специалист своего дела, но ещё и хороший, отзывчивый, доброжелательный человек.
Входит в следующие категории Астаны
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