Современная Астана - на фотопрогулке

Прогулка по центру Астаны с профессиональным фотографом. Запечатлейте себя на фоне Байтерека, Астана Опера и других знаковых мест столицы
Фотопрогулка "Современная Астана" предоставляет возможность увидеть и запечатлеть культурные и современные символы столицы. Маршрут начинается с бульвара Нуржол, где расположен монумент "Байтерек". Далее путь лежит к "Астана Опера", олицетворяющей амбиции
читать дальше

города. Центральная мечеть и район Astana EXPO с его футуристическими зданиями также включены в программу.

Профессиональный фотограф сделает 70 фотографий с цветокоррекцией, которые будут готовы на следующий день. В стоимость входят все транспортные расходы, а также чашечка ароматного кофе

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏙️ Знаковые места Астаны
  • 🚕 Такси включено
  • ☕ Ароматный кофе
  • 📅 Быстрая обработка фото
    • Современная Астана - на фотопрогулке
    Современная Астана - на фотопрогулке
    Современная Астана - на фотопрогулке
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

    Что можно увидеть

  • Байтерек
  • Астана Опера
  • Центральная мечеть
  • Astana EXPO

    • Описание фото-прогулки

    • Начнём наш путь с бульвара Нуржол — именно здесь стоит «Байтерек», башня-символ города и олицетворение надежды и возрождения
    • Следующая точка — «Астана Опера», которая воплощает культурное возрождение и амбиции Астаны
    • Центральная мечеть — одна из самых больших мечетей в центральной Азии
    • Район Astana EXPO c футуристической архитектурой, где мы завершим нашу фотопрогулку

    Бонус: мы угостим вас чашечкой ароматного кофе!

    Организационные детали

    • Это не историческая экскурсия, а, прежде всего, фотосессия
    • В течение дня после фотопрогулки вы получите 70 фотографий с цветокоррекцией
    • Фотопрогулку для вас проведёт профессиональный фотограф из нашей команды. По большей части она пешая, но до отдалённых локаций мы доедем на такси, оно входит в стоимость

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У «Байтерека»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 3 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    Т
    8 авг 2024
    Очень понравилась фотопрогулка по Астане. Алишер не просто хороший специалист своего дела, но ещё и хороший, отзывчивый, доброжелательный человек.

    Входит в следующие категории Астаны

    Похожие экскурсии из Астаны

    Здравствуй, Астана
    На машине
    160 отзывов
    4 часа
    Индивидуальная
    до 2 чел.
    Здравствуй, Астана: Индивидуальная экскурсия по столице Казахстана
    Погрузитесь в атмосферу Астаны, где Восток встречается с Западом. Узнайте об истории, культуре и архитектуре города, посетив его главные достопримечательности
    Начало: По договоренности с гидом
    Сегодня в 08:00
    Завтра в 08:00
    9 688 за всё до 2 чел.
    Знакомьтесь, Астана
    Пешая
    147 отзывов
    2.5 часа
    Индивидуальная
    до 3 чел.
    Знакомьтесь, Астана: Путешествие по истории и культуре столицы Казахстана
    Откройте для себя уникальную историю и архитектуру Астаны в увлекательной индивидуальной экскурсии
    Начало: Дом министерств
    Завтра в 09:00
    25 авг в 09:00
    4 500 за всё до 3 чел.
    Астана для гурманов
    14 отзывов
    3 часа
    Индивидуальная
    до 10 чел.
    Лучший выбор
    Астана для гурманов: вина Казахстана и традиции кочевников
    Погрузитесь в мир казахской гастрономии и виноделия. Откройте для себя уникальные вкусы и традиции в уютной атмосфере Астаны
    Начало: На ул. Сыганак
    25 авг в 14:00
    26 авг в 12:30
    3 250 за всё до 10 чел.
    У нас ещё много экскурсий в Астане. Перейдите в каталог и выберите подходящую
    Все экскурсии в Астане
    ХорошоТам