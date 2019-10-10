2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Кипр
  2. Экскурсии

  3. Кипр вдали от хоженых троп

Путешествие по северу острова: места, о которых молчат путеводители

Николай
Задать вопрос
Николай – ваш гид
Самобытным, нескучным, теплым и живописным — вы увидите Кипр таким, какой он есть! Пройдете через лабиринт Минотавра, исследуете древний город Саламис, заглянете в древний монастырь, впечатлитесь видами и мощью руин в прибрежном замке Кантара.

Я живым языком расскажу об истории, жизни и кухне острова и помогу подружиться с ним.
249 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии2 отзыва
4.5
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Что вас ожидает

По пути вы будете наслаждаться пейзажами, а я — рассказывать о прошлом и настоящем Кипра. Без сухих дат и фактов, о которых спорят историки. Я поделюсь интригующими сюжетами из малоизвестных источников и наблюдениями о местной жизни.

Выбраться из лабиринта Минотавра
В начале путешествия вы окажетесь в месте из греческого мифа — лабиринте из живых изгородей. Его соорудили на территории уютного ботанического сада в чистом поле посреди кипрской пустыни. С моей помощью вы не заблудитесь в лабиринте, а после прогулки вас угостят чаем из ароматных трав, выращенных в саду.

Монастырь Святого Варнавы и древний город Саламис
Проехав через границу турецкой части Кипра, заглянем в ныне недействующую святыню, где вы сможете прикоснуться к мощам, увидите найденные здесь древние артефакты и музей икон. Следом вам предстоит увидеть остатки древнейшего города Саламис, о судьбе которого вы обязательно услышите.

🍲 По дороге к последней цели мы пообедаем и отдохнем в традиционной таверне на берегу моря. Я расскажу о кипрской кухне и порекомендую, какие блюда попробовать.

Мощь и красота замка Кантара
В финале вас встретит величественный замок Кантара, возвышающийся на побережье на узком «хвосте» Кипра. Вы узнаете о судьбе этой мощной крепости, но главное — подниметесь на самый верх, чтобы полюбоваться захватывающими дух панорамами и морем с двух сторон!

Кому подойдет экскурсия

Активным и любознательным путешественникам. Это насыщенная, но не утомительная поездка подойдет даже для семей с детьми от 5 лет.

Организационные детали

  • Экскурсия может начаться из любого города Кипра. Я заберу вас в вашем отеле.
  • В случае начала в Пафосе — доплата 50€.
  • Дополнительные расходы: обед (в районе 10€ на человека) и входные билеты (всё вместе — не более 1€ с человека).
  • При себе нужно иметь загранпаспорт для пересечения границы северной части острова.
  • Наденьте удобную обувь и возьмите легкую куртку.
  • Программа экскурсии может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий.
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп
Кипр вдали от хоженых троп

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Николай
Николай
Привет! Меня зовут Николай и я хочу показать вам Кипр глазами опытного путешественника. Я побывал во многих странах мира, но Кипр безнадежно запал мне в сердце — по этой причине сейчас живу с семьей на этом замечательном острове. Все достопримечательности Кипра безусловно заслуживают внимания и многие из них уже успели стать фаворитами туристов, но я люблю находить и показывать людям особенные места, аутентичные и незабываемые.
Напишите мне

2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

10 октября 2019
Экскурсия понравилась. Николай интересный собеседник и хороший рассказчик. На Кипре мы не в первый раз, многое из того , что обычно рассказывают экскурсоводы, мы знаем. Однако Николай увлек разговором, причем дети в разговоре тоже принимали активное участие. Экскурсия прошла без спешки и суеты. В сувенирные магазины заходили исключительно по нашему желанию. Путешествовать с Николаем нашей семье понравилось, по нашей просьбе он провел дополнительную экскурсию. Рекомендуем Николая как отличного гида по Кипру.
31 июля 2019
Программа экскурсии была скорректирована в соответствии с нашей просьбой. Но, после примерно 2/3 экскурсии у гида сломалась машина и экскурсия была закончена. Снижения стоимости не последовало, как собственно и предложения о компенсации или окончании экскурсии в другое время. Четверка стоит за то, что самое интересное мы успели посмотреть с утра и нас довезли домой.

Экскурсии по пригородам Ларнаки

Золотое кольцо КипраЗолотое кольцо КипраЗолотое кольцо Кипра
270 за экскурсию
8 часов
40 отзывов
Путешествие из любого города Кипра по всем главным достопримечательностям острова
Эта поездка предоставляет уникальную возможность — в течение одного дня увидеть всё самое интересное. Места, связанные с греческой мифологией, живописное морское побережье, древние горные деревушки, самые высокие горные вершины острова и его христианские святыни — великолепные православные монастыри. Вы не только погрузитесь в историю Кипра, но и познакомитесь с традициями виноделия и местной кухней.
Святыни КипраСвятыни КипраСвятыни Кипра
250 за экскурсию
8 часов
3 отзыва
Побывать в 5 главных святых местах острова на автомобильной экскурсии
Кипр — место, которое славится своими благословенными местами: в этом путешествии вы откроете для себя главные из них. Вас ждут живописная дорога, христианские реликвии, чудотворные иконы, предания о жизни самых почитаемых святых и рассказы об истории каждого монастыря, храма и церкви.
Кипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 деньКипр: самое-самое за 1 день
260 за экскурсию
8 часов
Узнать и полюбить остров в нескучном путешествии от морского побережья до гор Троодос
Вас ждут насыщенные и разнообразные 8 часов! Места из греческих мифов, морское побережье, монастыри с великими святынями, горные деревушки, панорамы с Олимпа — вы объедете весь остров, погрузитесь в его прошлое и узнаете о настоящем без сухих шаблонов. Дополнит день знакомство с местной кухней и винами.
Веселый день для всей семьи в парке развлеченийВеселый день для всей семьи в парке развлеченийВеселый день для всей семьи в парке развлечений
270 за экскурсию
8 часов
4 отзыва
Путешествие для любопытных: знакомство с животными, птицами, растениями и водными забавами Кипра
На Кипре есть много прекрасных тематических парков развлечений, о которых не все знают. Сделайте подарок себе и своему ребенку, посетив за одну экскурсию сразу несколько интересных мест, где можно пообщаться с животными, узнать о мире лекарственных трав и растений, насладиться аква-представлениями и шоу попугаев. Начать мы сможем из любой точки Кипра, по дороге я расскажу вам об истории и культуре острова. Скучно не будет никому!
Изюминки северного КипраИзюминки северного КипраИзюминки северного Кипра
249 за экскурсию
8 часов
Город-крепость Фамагуста, собор-мечеть, античный Саламин и монастырь апостола Варнавы
Добро пожаловать на север острова! Здесь вы побываете в древнем городе Фамагуста: прогулка по узким улочкам выведет вас к башне Отелло, а я расскажу о героическом прошлом города. Вы увидите собор, превращённый в мечеть, и пройдёте вдоль развалин крупнейшего полиса эллинистической эпохи Кипра. А также посетите монастырь основателя кипрской православной церкви и откроете для себя необыкновенные истории этой части острова.
Всё самое лучшее на КипреВсё самое лучшее на КипреВсё самое лучшее на Кипре
238 за экскурсию
8 часов
1 отзыв
Известные монастыри, горные деревни, живописные виды — экскурсия из любого города
Почувствовать настоящий Кипр невозможно только в монастырях или деревнях. Эта экскурсия формата «всего понемногу» позволит объединить святой и аутентичный, исторический и природный Кипр. Вы побываете в трёх известных монастырях, узнаете необыкновенные легенды и прикоснётесь к святыням. А в живописных горных деревнях отроете кипрское искусство и прогуляетесь по узким улочкам.

Выбирайте и другие экскурсии в Ларнаке

Необычные маршрутыИндивидуальныеВ другой городДля детейНа автомобилеЗа городомТрансферыИстория и архитектураВсе