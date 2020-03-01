Александра проводит ещё 1 экскурсию

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  3. Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»

Получить удовольствие от естественной гармонии Кипра и запечатлеть лучшие моменты в фото-истории

Александра
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Александра – ваш гид
Вы увидите настоящее природное чудо острова — Белые скалы с волшебными морскими пейзажами и романтичными ландшафтами.

Прогуляетесь по улочкам самой фотогеничной деревни — Лефкары, осмотрите знаменитые кружева и серебряные изделия, узнаете интересные детали местной жизни.

А тем временем я буду делать душевные снимки о ваших кипрских каникулах.
165 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»

Что вас ожидает

Must-see места Кипра
Вы познакомитесь с происхождением названия Белых скал и услышите легенду о сокровищах и королеве древнего государства Аматус. Пройдете нетуристическими маршрутами в Лефкаре. Увидите знаменитое кружево, техника плетения которого находится в списке Юнеско. Оцените филигранные серебряные украшения местных мастеров и узнаете, в чем секрет их создания. А если захотите, устроим квест по поиску всех 18 церквей деревни!

Советы от местного жителя
Я расскажу, где находится настоящая фруктовая плантация, где круглый год собирают урожаи диковинных плодов. Посоветую традиционные магазины с кружевом и серебром. Поделюсь рецептом классического лефкарийского таваса, а в завершение — адресами самых вкусных кипрских таверн и полезной информацией для самостоятельного исследования острова.

Организационные детали

  • В стоимость включены: 1 детское кресло (за отдельную плату можно поставить еще одно), чашка кофе или мороженое и 40 обработанных фотографий, которые вы получите в течение 7-10 дней после экскурсии
  • Часть маршрута по Лефкаре подходит для родителей с ребенком в коляске, на Белые скалы с коляской нельзя
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»
Фотопрогулка «Лефкара и Белые скалы»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Меня зовут Саша, я фотограф, и я влюблена. Вначале я влюбилась в фотографию, и вот уже 10 лет занимаюсь портретной съемкой. А в 2015-м году переехала на Кипр — и влюбилась в него! В какой-то момент любви стало так много, что я решила ей делиться. Мне всегда очень приятно, когда после прогулок и поездок по острову мои гости говорят: «А мы-то думали, что Кипр — это скучно, а оказалось, нет!» Я с большой радостью стану вашим проводником по острову и помогу сделать путешествие по-настоящему запоминающимся!
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Александра проводит ещё 1 экскурсию

Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»Фотопрогулка «Знакомство с Лимассолом»
115 за экскурсию
2 часа
3 отзыва
Исследовать тайные уголки Старого города и получить на память душевные снимки
Вы пройдете по живописной набережной и по самым фотогеничным улочкам исторического центра. Полюбуетесь роскошными яхтами и старыми рыбацкими лодочками, отыщете секретное граффити и узнаете самые интересные детали местной жизни. А я запечатлею на камеру ваши эмоции от знакомства с чудесным Лимассолом!

Необычные маршруты по Лимассолу

Лимассол глазами местных жителейЛимассол глазами местных жителейЛимассол глазами местных жителей
65 за экскурсию
2.5 часа
Подобрать ключ к сердцу города, исследовать достопримечательности и запастись лайфхаками
Эта прогулка — наше «резюме» Лимассола, которое откроет для вас город с его лучших сторон! Вы пройдете по ключевым местам города, увидите граффити и средневековые артефакты, заглянете в лавки местных дизайнеров, узнаете о традициях киприотов и вознаградите себя шариком лучшего мороженого в Лимассоле.
Лимассол: за кулисами туристического городаЛимассол: за кулисами туристического городаЛимассол: за кулисами туристического города
59 за экскурсию
2 часа
43 отзыва
Увидеть жизнь города изнутри и узнать самое интересное о киприотах
За пределами туристического променада вдоль моря в Лимассоле течёт своя интересная жизнь! Вы увидите её, гуляя по тихим аутентичным улочкам: посмотрите на городской стрит-арт, пройдёте по живописному парку, насладитесь лучшим кофе и узнаете, как тихая деревушка у моря за 20 лет превратилась в развитый город с небоскрёбами.
Укрощение строптивых осликов в ЛимассолеУкрощение строптивых осликов в ЛимассолеУкрощение строптивых осликов в Лимассоле
156 за экскурсию
3 часа
3 отзыва
Познакомиться с флорой и фауной острова: полюбоваться горами и пообщаться с обитателями эко-фермы
Эта экскурсия — настоящее увлекательное приключение. Вы научитесь ездить верхом на осликах и посетите лучшую на Кипре ослиную эко-ферму, побываете в аутентичной кипрской деревне и увидите потрясающий вид на горы Троодоса!
Лефкара: узнать Кипр через его ремёслаЛефкара: узнать Кипр через его ремёслаЛефкара: узнать Кипр через его ремёсла
156 за экскурсию
3 часа
1 отзыв
Секреты мастериц, серебро и аутентичные улочки в деревушке (путешествие из любого города Кипра)
Все жители очаровательной деревни в предгории Троодоса в один голос говорят, что Леонардо Да Винчи приехал в Лефкару в 1481 году за необыкновенными кружевами. Теперь мы приглашаем вас полюбоваться искусством местных мастериц и ювелиров. А еще насладиться прогулкой по открыточным цветущим улочкам и прочувствовать жизнь Кипра.
Из Лимассола — на полуостров АкротириИз Лимассола — на полуостров АкротириИз Лимассола — на полуостров Акротири
190 за экскурсию
3 часа
Соленое озеро, средневековый замок, древний монастырь и марсианские пейзажи за один день
Вы отправитесь на самый юг острова, где увидите «кипрскую Атлантиду» — дамбу Курис, полюбуетесь фантастическими панорамами Соленого озера, посетите монастырь святого Николая Кошатника и могучий замок Колосси. Я расскажу богатую историю этих мест и помогу ощутить их удивительную атмосферу.
Прогулка на яхте в ЛимассолеПрогулка на яхте в ЛимассолеПрогулка на яхте в Лимассоле
390 за экскурсию
2 часа
6 отзывов
Узнать об обязанностях капитана и прикоснуться к морскому стилю жизни
Думаете, что яхтинг — это развлечение шейхов и миллиардеров? На нашей экскурсии вы поймёте, что прогулка на яхте — это доступно, весело и совсем несложно. Вы постоите у штурвала и изучите яхтенный этикет и правила завязывания морских узлов. Вместе с нами вы покорите водную стихию!

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