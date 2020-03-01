Александра проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Кипра

Вы познакомитесь с происхождением названия Белых скал и услышите легенду о сокровищах и королеве древнего государства Аматус. Пройдете нетуристическими маршрутами в Лефкаре. Увидите знаменитое кружево, техника плетения которого находится в списке Юнеско. Оцените филигранные серебряные украшения местных мастеров и узнаете, в чем секрет их создания. А если захотите, устроим квест по поиску всех 18 церквей деревни!

Советы от местного жителя

Я расскажу, где находится настоящая фруктовая плантация, где круглый год собирают урожаи диковинных плодов. Посоветую традиционные магазины с кружевом и серебром. Поделюсь рецептом классического лефкарийского таваса, а в завершение — адресами самых вкусных кипрских таверн и полезной информацией для самостоятельного исследования острова.