Возьмите с собой воду и легкий перекус.

Свободный полет на шаре, набор высоты 1-2 км.

Длительность полета ориентировочно 40-60 минут (подъём от двух человек и больше).

Отправляясь с нами в захватывающее путешествие, вы сполна насладитесь красотами природы и окунетесь в незабываемые приключения. Что вас ждет:Вы полетаете на воздушном шаре. С высоты 1-2 км. вы увидите величественный мемориальный комплекс Ата-Бейит, насладитесь потрясающими панорамами окружающей местности. Затем вас будет ждать экскурсия Аламединское ущелье. Здесь, на высоте 1800-2000 м, луга из ярко-зеленой свежей травы чередуются с арчовыми и березовыми рощами, встречаются многочисленные заросли черной смородины, барбариса, шиповника и облепихи. Здесь же находится русло реки Аламедин. Жители столицы дали ущелью и другое название — «Теплые Ключи», поскольку в нем бьет термальный источник минеральной воды, так полезной для здоровья. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь.