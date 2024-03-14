Ата-Бейит: Воздушный шар и Аламединское ущелье
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Восхитительное приключение на воздушном шаре и экскурсия по живописному Аламединскому ущелью ждут вас

Представьте себе волшебство полета на воздушном шаре над Бишкеком, где величественный мемориальный комплекс Ата-Бейит расстилается под вами.

Ощутите свободу, паря над землей на высоте до двух километров, и вдохните свежий горный воздух, наполненный ароматами хвойных лесов.

После воздушного путешествия вас ожидает не менее впечатляющая экскурсия по Аламединскому ущелью, где вы сможете прогуляться по зеленым лугам, окруженным арчовыми и березовыми рощами, и оценить лечебные свойства местных термальных источников.

Это уникальное сочетание приключений и природных красот, которое не оставит равнодушным ни одного путешественника. Подготовьтесь к путешествию: наденьте удобную одежду, возьмите воду и легкий перекус. Вас ждет незабываемый полет и поход, полные открытий и впечатлений
Ата-Бейит: Воздушный шар и Аламединское ущелье
Ата-Бейит: Воздушный шар и Аламединское ущелье
Ата-Бейит: Воздушный шар и Аламединское ущелье
Ближайшие даты:
14
мар
15
мар
16
мар
17
мар
18
мар
19
мар
20
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
От 1 до 3$250
От 4 до 6$350
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Ата-Бейит
  • Аламединское ущелье

Описание

Отправляясь с нами в захватывающее путешествие, вы сполна насладитесь красотами природы и окунетесь в незабываемые приключения. Что вас ждет:Вы полетаете на воздушном шаре. С высоты 1-2 км. вы увидите величественный мемориальный комплекс Ата-Бейит, насладитесь потрясающими панорамами окружающей местности. Затем вас будет ждать экскурсия Аламединское ущелье. Здесь, на высоте 1800-2000 м, луга из ярко-зеленой свежей травы чередуются с арчовыми и березовыми рощами, встречаются многочисленные заросли черной смородины, барбариса, шиповника и облепихи. Здесь же находится русло реки Аламедин. Жители столицы дали ущелью и другое название — «Теплые Ключи», поскольку в нем бьет термальный источник минеральной воды, так полезной для здоровья. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь.
  • Возьмите с собой воду и легкий перекус.
  • Свободный полет на шаре, набор высоты 1-2 км.
  • Длительность полета ориентировочно 40-60 минут (подъём от двух человек и больше).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа — предоставьте, пожалуйста важную информацию для Вашей поездки:
  • Количество путешествующих
  • Название отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Бишкека

ИндивидуальныеВыездныеНа весь день

Похожие туры из Бишкека

Парк Ала-Арча и горные ущелья за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
156 отзывов
Парк Ала-Арча и ущелья Иссык-Ата и Чункурчак: путешествие за день
Проведите незабываемый день, исследуя красоты природы Кыргызстана и его горных ущелий в компании опытного гида
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
179 за всё до 4 чел.
Из Бишкека - в Аламединское ущелье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Аламединское ущелье - природное великолепие
Погрузитесь в мир горной природы, насладитесь тишиной и красотой Аламединского ущелья, взирая на живописные склоны
у вашего отеля
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
160 за всё до 3 чел.
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Ущелье Туюк и башня Бурана за 1 день
Оценить древний минарет и погулять по горному ущелью с вечнозелеными тянь-шаньскими елями
Завтра
16 мар
17 мар
18 мар
199 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Бишкеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХорошоТам