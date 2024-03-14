Восхитительное приключение на воздушном шаре и экскурсия по живописному Аламединскому ущелью ждут вас
Представьте себе волшебство полета на воздушном шаре над Бишкеком, где величественный мемориальный комплекс Ата-Бейит расстилается под вами.
Ощутите свободу, паря над землей на высоте до двух километров, и вдохните свежий горный воздух, наполненный ароматами хвойных лесов.
После воздушного путешествия вас ожидает не менее впечатляющая экскурсия по Аламединскому ущелью, где вы сможете прогуляться по зеленым лугам, окруженным арчовыми и березовыми рощами, и оценить лечебные свойства местных термальных источников.
Это уникальное сочетание приключений и природных красот, которое не оставит равнодушным ни одного путешественника. Подготовьтесь к путешествию: наденьте удобную одежду, возьмите воду и легкий перекус. Вас ждет незабываемый полет и поход, полные открытий и впечатлений
Ощутите свободу, паря над землей на высоте до двух километров, и вдохните свежий горный воздух, наполненный ароматами хвойных лесов.
После воздушного путешествия вас ожидает не менее впечатляющая экскурсия по Аламединскому ущелью, где вы сможете прогуляться по зеленым лугам, окруженным арчовыми и березовыми рощами, и оценить лечебные свойства местных термальных источников.
Это уникальное сочетание приключений и природных красот, которое не оставит равнодушным ни одного путешественника. Подготовьтесь к путешествию: наденьте удобную одежду, возьмите воду и легкий перекус. Вас ждет незабываемый полет и поход, полные открытий и впечатлений
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|От 1 до 3
|$250
|От 4 до 6
|$350
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Ата-Бейит
- Аламединское ущелье
Описание
Отправляясь с нами в захватывающее путешествие, вы сполна насладитесь красотами природы и окунетесь в незабываемые приключения. Что вас ждет:Вы полетаете на воздушном шаре. С высоты 1-2 км. вы увидите величественный мемориальный комплекс Ата-Бейит, насладитесь потрясающими панорамами окружающей местности. Затем вас будет ждать экскурсия Аламединское ущелье. Здесь, на высоте 1800-2000 м, луга из ярко-зеленой свежей травы чередуются с арчовыми и березовыми рощами, встречаются многочисленные заросли черной смородины, барбариса, шиповника и облепихи. Здесь же находится русло реки Аламедин. Жители столицы дали ущелью и другое название — «Теплые Ключи», поскольку в нем бьет термальный источник минеральной воды, так полезной для здоровья. Важная информация:• Надевайте удобную одежду и обувь.
- Возьмите с собой воду и легкий перекус.
- Свободный полет на шаре, набор высоты 1-2 км.
- Длительность полета ориентировочно 40-60 минут (подъём от двух человек и больше).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Благодарим Вас за бронирование тура у нас. Мы хотели бы подтвердить детали Вашего заказа — предоставьте, пожалуйста важную информацию для Вашей поездки:
- Количество путешествующих
- Название отеля
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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