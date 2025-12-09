Мои заказы

Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Бишкека

Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис
Пешая
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса
Начало: На площади Ала-Тоо
«Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году»
Завтра в 20:30
11 дек в 20:30
от €105 за человека
Иммерсивный аудиоспектакль по центру Бишкека «Связи» (в группе)
Пешая
2 часа
24 отзыва
Аудиогид
Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места
Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева
«Действие развернётся здесь и сейчас, а улицы превратятся в импровизированную сцену»
Расписание: в воскресенье в 16:00
14 дек в 16:00
21 дек в 16:00
€16 за человека
Бишкек как столица стрит-арта
Пешая
3 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами
Начало: На площади Ала-Тоо
«Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€77 за всё до 10 чел.

Сколько стоит экскурсия по Бишкеку в декабре 2025
Сейчас в Бишкеке в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 16 до 105. Туристы уже оставили гидам 89 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Бишкека. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод