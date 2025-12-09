Найдено 3 экскурсии в категории « Улицы и переулки » в Бишкеке на русском языке, цены от €16. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4.5 часа 15 отзывов Индивидуальная Ночной Бишкек, или чем живет мегаполис Бишкек оживает ночью: от рюмочных до крафтовых баров, с наливками и закусками. Почувствуйте атмосферу мегаполиса Начало: На площади Ала-Тоо «Мы пройдем через парадную площадь Ала-Тоо, по оживленным улицам Киевская и Чуй, мимо Парламента, Мэрии и кинотеатра, построенного французами в 1918 году» от €105 за человека Пешая 2 часа 24 отзыва Аудиогид Аудиогид по Бишкеку: Исторические и культурные места столицы Станьте участником уникального аудиоспектакля в Бишкеке! Наденьте наушники и следуйте за голосом, чтобы узнать истории города и увидеть знаковые места Начало: В районе музея ИЗО им. Гапара Айтиева «Действие развернётся здесь и сейчас, а улицы превратятся в импровизированную сцену» Расписание: в воскресенье в 16:00 €16 за человека Пешая 3 часа 50 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Бишкек как столица стрит-арта Узнайте, как стрит-арт отражает жизнь Бишкека и Кыргызстана. Прогулка по главным улицам города с интересными историями и живыми картинами Начало: На площади Ала-Тоо «Наш маршрут: гулять будем по главному проспекту Бишкека и прилегающим к нему улицам, поэтому вы увидите парадную площадь Ала-Тоо, Парламент, Мэрию, флагшток и кинотеатр, построенный французами в 1918 году» €77 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Бишкека

