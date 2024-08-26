Эта авторская экскурсия приглашает вас на увлекательное путешествие, в ходе которого мы посетим национальный парк Ала-Арча, где величественные горы окружат нас, а ущелье Чункурчак, откроет свои таинственные просторы.
Прогулка по подвесному
Прогулка по подвесному
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Национальный парк Ала-арча
Прогулка к реке Ала-Арча — оличный выбор для тех, кто хочет насладиться красотой природы в любое время года без особых трудностей. Этот маршрут подходит для всех уровней подготовки и обещает великолепные виды на снежные вершины, можжевеловые склоны и альпийские луга. Панорама «Разбитое сердце»Этот вариант подойдет тем, кто готов к более интенсивному приключению и имеет хорошую подготовку. Подъем на 400 метров может быть вызовом, но виды с панорамы «Разбитое сердце» в хорошую погоду стоят того. Они будут захватывающими и незабываемыми. Оба варианта обещают удивительные впечатления от красоты природы Кыргызстана!
Небесный мост и голубиный водопад
Прогулка по подвесному мосту на высоте 90 метров действительно заставит сердце биться быстрее и окрылит чувства! А затем, окунувшись в величие местной природы, мы будем наслаждаться видом водопада, который наполняет наше приключение неповторимой красотой и впечатлениями. Это будет настоящий подарок для наших чувств и взглядов на мир вокруг нас.
Чункурчак
Ущелье Чункурчак — удивительное место, расположенное на высоте 2400 метров, которое оставит в ваших воспоминаниях неповторимое впечатление. Здесь вы встретите захватывающее сочетание заснеженных горных вершин, альпийских лугов, хвойных лесов и красноватого грунта, создающее удивительно красочные пейзажи. Это место просто дышит красотой и спокойствием, приглашая вас окунуться в его уникальную атмосферу и насладиться красотой природы. Этно-комплекс «Супара»Это место, где вы сможете насладиться множеством удивительных пейзажей. Здесь вас ждут сказочные долины, величественные горные вершины на горизонте, живописные альпийские луга и плотные леса с березами, соснами и лиственницами. Вы сможете насладиться великолепным обедом, наслаждаясь потрясающим видом вокруг, попробовать национальную кухню, наивкуснейшие блюда которой приготовлены с любовью и заботой, и узнать больше о быте и культуре кыргызского народа. Важная информация:
- Пожалуйста, возьмите с собой, головной убор (панама, кепка), солнцезащитный крем, дождевик.
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ала-Арча
- Ущелье Чункурчак
- Панорама «Разбитое сердце»
- Небесный мост и голубиный водопад
- Этно-комплекс «Супара»
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле Тойота Секвойя, с возможностью предоставления детского кресла по запросу
- Сопровождение опытного гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- Обед - примерно 10 евро
- Въезд в парк Ала-Арча - 8 евро
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Город Бишкек в отеле гостя
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- С собой нужно взять удобную обувь
- Головной убор (панама, кепка)
- Солнцезащитный крем
- Дождевик
- Бутылку воды на каждого участника экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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