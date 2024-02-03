Что вас ждет Первая точка маршрута — минеральные источники «Ак

Суу». Это легендарное горное месторождение природных минеральных вод, расположенное на высоте более 2300 км. Вода богата минералами и железом. Прогулявшись по долине ущелья, мы увидим огромный камень-указатель, на котором есть отметка о пике, названном в честь Владимира Путина. В безоблачную погоду, от этого камня, открывается потрясающий вид на эту вершину. Следующая точка нашего маршрута — кафе национальной кухни «Фаиза!». Это кафе удачно расположено на пути из одного ущелья в другое, при этом обладает очень приятным выбором национальных блюд и не менее приятными ценами на них. После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река. Благодаря своему необычному рельефу, который по большей части состоит из ответных скал. Дороги для проезда до самого водопада нет, но есть пешеходная обустроенная тропа, с одной стороны тянется скала, высота которой более 100 метров, а с другой ревущая и извилистая горная река. При этом сам маршрут очень легкий не имеет резких подъемов или спусков. Водопад Белогорка — самый высокий в северной части Кыргызстана. Благодаря очень сильному течению и «выходу» водопада из отвесной скалы, этот водопад не имеет плавного спуска, и весь поток обрушивается с шестидесяти метровой высоты, разбиваясь о скалы, поднимая в воздух облака брызг и наполняя всю долину своим ревом.