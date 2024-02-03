Водопад Белогорка и минеральные источники
Индивидуальная экскурсия в Бишкеке

Путешествие из Бишкека: Экскурсия к водопаду Белогорка и минеральным источникам

Приглашаем вас в авторский тур по двум потрясающим горным ущельям, к самому высокому водопаду в северной части Кыргызстана.

Мы проедем через горные ущелья, увидим одно из старейших месторождений минеральных вод Ак-Суу и прогуляемся к водопаду Белогорка, вдоль русла одноименной реки.
Водопад Белогорка и минеральные источники
Водопад Белогорка и минеральные источники
Водопад Белогорка и минеральные источники
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
10
фев
11
фев
16
фев
17
фев
18
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Водопад Белогорка
  • Пик Путина
  • Белогорское ущелье
  • Минеральные источники АкСуу

Описание

Что вас ждет Первая точка маршрута — минеральные источники «Ак
Суу». Это легендарное горное месторождение природных минеральных вод, расположенное на высоте более 2300 км. Вода богата минералами и железом. Прогулявшись по долине ущелья, мы увидим огромный камень-указатель, на котором есть отметка о пике, названном в честь Владимира Путина. В безоблачную погоду, от этого камня, открывается потрясающий вид на эту вершину. Следующая точка нашего маршрута — кафе национальной кухни «Фаиза!». Это кафе удачно расположено на пути из одного ущелья в другое, при этом обладает очень приятным выбором национальных блюд и не менее приятными ценами на них. После душевного обеда, отправляемся в ущелье Белогорка, в котором и расположен одноименный водопад и река. Благодаря своему необычному рельефу, который по большей части состоит из ответных скал. Дороги для проезда до самого водопада нет, но есть пешеходная обустроенная тропа, с одной стороны тянется скала, высота которой более 100 метров, а с другой ревущая и извилистая горная река. При этом сам маршрут очень легкий не имеет резких подъемов или спусков. Водопад Белогорка — самый высокий в северной части Кыргызстана. Благодаря очень сильному течению и «выходу» водопада из отвесной скалы, этот водопад не имеет плавного спуска, и весь поток обрушивается с шестидесяти метровой высоты, разбиваясь о скалы, поднимая в воздух облака брызг и наполняя всю долину своим ревом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Для группы с детьми — детское автокресло.
  • Легкое снаряжение (трекинговые палки, перчатки, дождевики).
  • Горный чай с печеньками
  • Питьевая бутилированная вода
Что не входит
  • Еда в кафе (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель в г. Бишкек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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