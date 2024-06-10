Белогорское ущелье — настоящая «жемчужина» в окрестностях Бишкека. Туда мы и отправимся. Главная цель поездки — увидеть 60-метровый водопад, завораживающий мощью, масштабом и красотой. К ущелью ведёт автомобильная дорога, а вот до водопада нам предстоит идти пешком. Но не переживайте, маршрут несложный и определённо стоит потраченных усилий!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На комфортабельном внедорожнике доедем из Бишкека до Белогорского ущелья. Оно отличается от всех остальных обилием высоких скал, деревьев, рудников и ручьёв.

По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань. Его брызги ощущаются с расстояния 200 метров. Возле бурных потоков воды прохладно даже в самый жаркий день — отличная возможность освежиться после прогулки!

По пути гид расскажет вам о географии и природе Кыргызстана, о флоре и фауне, культуре и истории. И самое главное — о людях. Гостеприимство и дружелюбие, уникальные традиции и обычаи — всё это о народах, проживающих в нашей многонациональной стране.

Кому подойдёт маршрут

Всем любителям природы и походов. Нам предстоит пройти 1,5 км по ущелью. Уровень треккинга — лёгкий, особая физическая подготовка не нужна. Программа ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет.

Организационные детали