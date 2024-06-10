Открыть для себя невероятную природу Кыргызстана и увидеть один из самых высоких водопадов Тянь-Шаня
Белогорское ущелье — настоящая «жемчужина» в окрестностях Бишкека. Туда мы и отправимся. Главная цель поездки — увидеть 60-метровый водопад, завораживающий мощью, масштабом и красотой. К ущелью ведёт автомобильная дорога, а вот до водопада нам предстоит идти пешком. Но не переживайте, маршрут несложный и определённо стоит потраченных усилий!
На комфортабельном внедорожнике доедем из Бишкека до Белогорского ущелья. Оно отличается от всех остальных обилием высоких скал, деревьев, рудников и ручьёв.
По ущелью нас с вами ждёт лёгкий треккинг к Белогорскому водопаду — одному из самых высоких в горной системе Тянь-Шань. Его брызги ощущаются с расстояния 200 метров. Возле бурных потоков воды прохладно даже в самый жаркий день — отличная возможность освежиться после прогулки!
По пути гид расскажет вам о географии и природе Кыргызстана, о флоре и фауне, культуре и истории. И самое главное — о людях. Гостеприимство и дружелюбие, уникальные традиции и обычаи — всё это о народах, проживающих в нашей многонациональной стране.
Кому подойдёт маршрут
Всем любителям природы и походов. Нам предстоит пройти 1,5 км по ущелью. Уровень треккинга — лёгкий, особая физическая подготовка не нужна. Программа ориентирована на взрослых и детей старше 12 лет.
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota. Дорога в одну сторону занимает 2 ч.
Если захотите, по дороге заедем в магазин за напитками и едой. Также вы можете взять ланчбоксы с собой.
Вас буду сопровождать я или другой гид-проводник из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эл — ваша команда гидов в Бишкеке
Всем привет! Меня зовут Эл, я профессиональный гид-экскурсовод. Вместе с моей командой мы постараемся сделать ваше путешествие незабываемым!