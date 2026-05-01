Дикие красоты Кыргызстана в мини-группе: Иссык-Куль и каньон Сказка, юрты и треккинг (всё включено)

Погулять в Боомском ущелье, побыть в роли кочевника, подняться к высокогорному озеру Кель-Суу
Приглашаем в путешествие по Киргизии: будет красиво, весело и очень вкусно! Мы покажем вам самые известные достопримечательности региона: Иссык-Куль, ущелья Джоку и Барскаун, каньоны Сказка и Конорчек, а также живописные
читать дальше

озёра и даже высокогорную тундру.

Проведём ночь в юрточном лагере, как настоящие кочевники! Вечером полюбуемся звёздами и насладимся тишиной вдали от цивилизации и повседневной жизни.

Мы позаботились обо всём, чтобы вам было максимально комфортно: проживание, разнообразное трёхразовое питание и все трансферы уже включены в стоимость.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки/кроксы или сандалии, индивидуальная аптечка, теплые вещи, термобельё, легкую куртку или пуховик, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце, туалетная бумага.
Также возьмите с собой рюкзак на 30-35 л, для того чтобы брать в пешие походы дождевик, теплые вещи и еду для обеда. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Пожелания или требования к участникам:

Место старта тура и сбор всей группы: старт тура запланирован на 9:00, сбор группы в день начала тура в 8:30 утра у магазина «Глобус» по адресу проспект Шабдан Батыра, 41Б.
Ограничения по размеру багажа — ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см — размер чемодана S — 45-50 литров.

Программа тура по дням

1 день

Переезд в Кочкор и прогулка к озеру Кол-Укок

Отправимся из Бишкека в 9:00 в Кочкор. Заселимся в гостиницу, отдохнём и поедем на горное озеро Кол-Укок. На машине поднимемся по ущелью, а оттуда начнём прогулку к водоёму. Полюбуемся водной гладью и спустимся к машине. Вечером поужинаем в кафе.

2 день

Юрточный лагерь на берегу Кель-Суу

Утром поедем к озеру Кель-Суу через перевал Долон. По пути остановимся в городе Нарын и пообедаем в кафе. Преодолеем перевал Кынды, пройдём пограничную заставу и через речку Аксай. К вечеру прибудем в юрточный лагерь недалеко от водоёма, разместимся и поужинаем.

3 день

Треккинг к озеру Кель-Суу и переезд в Нарын

Позавтракаем и пешком выдвинемся к озеру Кель-Суу. Предстоит пройти 8 км. Прибудем к водоёму, отдохнём, сделаем фотографии и перекусим. Вернёмся в лагерь и поедем в Нарын, где заселимся в гостиницу и поужинаем.

4 день

Каньоны Тешик и Аксай, южный берег Иссык-Куля, купание на диком пляже

После завтрака мы снова отправимся в путь. Сегодня мы осмотрим каньон Тешик, проедем мимо Ортотокойского озера и свернём на южный берег Иссык-Куля. Через каньон Аксай мы выедем на дикий пляж, где искупаемся и перекусим бутербродами с чаем.

К вечеру прибудем в наш гостевой дом.

5 день

Ущелье Джоку

Поедем в самое красивое ущелье Иссык-Куля — Джоку. Поднимемся на машине и прогуляемся вдоль горной речки, насладимся пейзажами. Перекусим бутербродами и вернёмся в гостевой дом.

6 день

Ущелье Барскаун, озёра на плато Арабель

Утром поедем в ущелье Барскаун. Поднимемся на машине на высоту более 3850 м, где полюбуемся высокогорной тундрой и посетим живописные озёра на плато Арабель. Затем спустимся ниже по ущелью и пообедаем на берегу горной реки. После прогуляемся к водопадам, вернёмся к машине и продолжим путь в гостиницу.

7 день

Каньоны Сказка и Конорчек, Боомское ущелье и возвращение в Бишкек

Сегодня осмотрим каньон Сказка, затем проедем до Боомского ущелья и пообедаем в местном кафе. Погуляем по каньонам Конорчек, маршрут займёт около 3 часов. Вернёмся в Бишкек, заселимся в гостиницу и отдохнём.

8 день

Отъезд

За 4 часа до вылета машина заберёт вас из гостиницы и доставит в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$960
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансферы по маршруту
  • Бутилированная вода - 1 л в сутки
  • Оформление пограничного пропуска
  • Оплата за проезд в ущелья и заповедники
Что не входит в цену
  • Билеты до Бишкека и обратно
  • Ужин в Бишкеке в 7-й день
  • Доплата за 1-местное размещение в гостевых домах - $200
  • Конная прогулка на озере Кель-Суу - $45 (за лошадь и группового гида)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, ул. Шабдан Баатыра, 41Б (у супермаркета «Глобус»), 8:30
Завершение: Бишкек, аэропорт, 13:00
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Вы можете сделать запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или отмените бронирование.
Пётр
Пётр — ваша команда гидов в Бишкеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Меня зовут Пётр. Всю жизнь живу в Кыргызстане. Я люблю свою страну, в которой родился и вырос. Я и мои ребята — маленькая команда профессионалов. Мы организуем не просто туры, а целое
уменьшить

путешествие по стране, в глубинку, в самые красивые и труднодоступные локации. Мы создаём авторские этнотуры, работаем в самых отдалённых уголках Кыргызстана. Мы честны. Подбирая вам тур, мы всегда рассматриваем альтернативы, стараемся создать программу ручной сборки, окружаем вас заботой и вниманием. В случае непредвиденных обстоятельств мы всегда рядом со своими путешественниками, придём им на помощь и решим любые возникающие вопросы. Мы любим и ценим свой труд, обожаем свою работу. А ещё мне очень приятно встречать новых гостей, делиться с ними всем самым интересным, показывать удивительно красивые места моей страны, вызывать у моих гостей добрые эмоции и позитив, видеть их улыбки и слышать возгласы восторга и радости от увиденной природы, вкусной еды и моего гостеприимства.

