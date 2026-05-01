Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки/кроксы или сандалии, индивидуальная аптечка, теплые вещи, термобельё, легкую куртку или пуховик, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце, туалетная бумага.
Также возьмите с собой рюкзак на 30-35 л, для того чтобы брать в пешие походы дождевик, теплые вещи и еду для обеда. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.
Пожелания или требования к участникам:
Место старта тура и сбор всей группы: старт тура запланирован на 9:00, сбор группы в день начала тура в 8:30 утра у магазина «Глобус» по адресу проспект Шабдан Батыра, 41Б.
Ограничения по размеру багажа — ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см — размер чемодана S — 45-50 литров.
Программа тура по дням
Переезд в Кочкор и прогулка к озеру Кол-Укок
Отправимся из Бишкека в 9:00 в Кочкор. Заселимся в гостиницу, отдохнём и поедем на горное озеро Кол-Укок. На машине поднимемся по ущелью, а оттуда начнём прогулку к водоёму. Полюбуемся водной гладью и спустимся к машине. Вечером поужинаем в кафе.
Юрточный лагерь на берегу Кель-Суу
Утром поедем к озеру Кель-Суу через перевал Долон. По пути остановимся в городе Нарын и пообедаем в кафе. Преодолеем перевал Кынды, пройдём пограничную заставу и через речку Аксай. К вечеру прибудем в юрточный лагерь недалеко от водоёма, разместимся и поужинаем.
Треккинг к озеру Кель-Суу и переезд в Нарын
Позавтракаем и пешком выдвинемся к озеру Кель-Суу. Предстоит пройти 8 км. Прибудем к водоёму, отдохнём, сделаем фотографии и перекусим. Вернёмся в лагерь и поедем в Нарын, где заселимся в гостиницу и поужинаем.
Каньоны Тешик и Аксай, южный берег Иссык-Куля, купание на диком пляже
После завтрака мы снова отправимся в путь. Сегодня мы осмотрим каньон Тешик, проедем мимо Ортотокойского озера и свернём на южный берег Иссык-Куля. Через каньон Аксай мы выедем на дикий пляж, где искупаемся и перекусим бутербродами с чаем.
К вечеру прибудем в наш гостевой дом.
Ущелье Джоку
Поедем в самое красивое ущелье Иссык-Куля — Джоку. Поднимемся на машине и прогуляемся вдоль горной речки, насладимся пейзажами. Перекусим бутербродами и вернёмся в гостевой дом.
Ущелье Барскаун, озёра на плато Арабель
Утром поедем в ущелье Барскаун. Поднимемся на машине на высоту более 3850 м, где полюбуемся высокогорной тундрой и посетим живописные озёра на плато Арабель. Затем спустимся ниже по ущелью и пообедаем на берегу горной реки. После прогуляемся к водопадам, вернёмся к машине и продолжим путь в гостиницу.
Каньоны Сказка и Конорчек, Боомское ущелье и возвращение в Бишкек
Сегодня осмотрим каньон Сказка, затем проедем до Боомского ущелья и пообедаем в местном кафе. Погуляем по каньонам Конорчек, маршрут займёт около 3 часов. Вернёмся в Бишкек, заселимся в гостиницу и отдохнём.
Отъезд
За 4 часа до вылета машина заберёт вас из гостиницы и доставит в аэропорт.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$960
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансферы по маршруту
- Бутилированная вода - 1 л в сутки
- Оформление пограничного пропуска
- Оплата за проезд в ущелья и заповедники
Что не входит в цену
- Билеты до Бишкека и обратно
- Ужин в Бишкеке в 7-й день
- Доплата за 1-местное размещение в гостевых домах - $200
- Конная прогулка на озере Кель-Суу - $45 (за лошадь и группового гида)