Приглашаем в путешествие по Киргизии: будет красиво, весело и очень вкусно! Мы покажем вам самые известные достопримечательности региона: Иссык-Куль, ущелья Джоку и Барскаун, каньоны Сказка и Конорчек, а также живописные

озёра и даже высокогорную тундру. Проведём ночь в юрточном лагере, как настоящие кочевники! Вечером полюбуемся звёздами и насладимся тишиной вдали от цивилизации и повседневной жизни. Мы позаботились обо всём, чтобы вам было максимально комфортно: проживание, разнообразное трёхразовое питание и все трансферы уже включены в стоимость.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Обувь, в которой удобно ходить по горам, а также шлёпки/кроксы или сандалии, индивидуальная аптечка, теплые вещи, термобельё, легкую куртку или пуховик, толстовку, хороший дождевик, шапку, кепку, перчатки, очки, купальник или плавки, крем от загара, небольшое полотенце, туалетная бумага.

Также возьмите с собой рюкзак на 30-35 л, для того чтобы брать в пешие походы дождевик, теплые вещи и еду для обеда. Если вам удобно ходить с треккинговыми палочками, возьмите их с собой.

Пожелания или требования к участникам:

Место старта тура и сбор всей группы: старт тура запланирован на 9:00, сбор группы в день начала тура в 8:30 утра у магазина «Глобус» по адресу проспект Шабдан Батыра, 41Б.

Ограничения по размеру багажа — ваш багаж не должен превышать размер 40 см на 60 см на 25 см — размер чемодана S — 45-50 литров.