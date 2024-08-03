Но главной целью нашего джип-сафари станут голубые жемчужины Тянь-Шаня — озёра Кель-Суу, Сон-Куль, Иссык-Куль, водопады и горячие
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 15% суммы непосредственно организатору для брони места в туре.
Проживание. Двухместное размещение в отелях и домиках. В юртах будем ночевать по 4-5 человек, лагеря оборудованы всеми удобствами (горячий душ, санузлы, отопление, электричество).
Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и последний дни.
Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Бишкек
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером поужинаем в этнокомплексе, где подают национальные блюда, и познакомимся всей группой.
Орто-Токойское водохранилище, каньон Ак-Сай
Этот день посвятим первозданной природе Кыргызстана. Доберёмся к Орто-Токойскому водохранилищу и пообедаем в головокружительных пейзажах на высоте 2500 метров.
Пешими тропами поднимемся на вершину песчаника и полюбуемся панорамой каньона Ак-Сай. Поздним вечером прибудем к озеру Кель-Суу, раскинувшемуся на высоте более 3500 метров. Тут нас встретит гостеприимная тётя Жыргал, которая подаст домашний ужин. Ночевать будем в юрточном лагере, окружённом величественными горами.
Конная прогулка, озеро Кель-Суу
Утром верхом на лошадях покатаемся по окрестностям, осмотрим горные вершины и стремительные реки. Затем доедем к озеру Кель-Суу, которое редко наполняется водой, а иногда и вовсе пересыхает. Если повезёт, мы прокатимся по его глади на моторной лодке.
К вечеру вернёмся в лагерь. Будем наслаждаться традиционной кухней и свежим горным воздухом и болтать обо всём у костра.
Озеро Сон-Куль
После завтрака поедем к высокогорному озеру Сон-Куль, к которому можно добраться только в тёплое время года. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами, которые открываются с перевала, и освежиться у водопада.
По прибытии разместимся в юрточном лагере. Пообедаем, прогуляемся вдоль берега озера и вернёмся к ужину. Соберёмся у костра под звёздным небом и продлим вечер тёплыми беседами.
Кулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулка
Позавтракав, заглянем в гости к кочевникам на кулинарный мастер-класс. Они научат нас готовить баурсаки — киргизские пончики, обжаренные во фритюре. Затем оседлаем лошадей и верхом доедем к дому, где нас угостят кумысом.
После обеда преодолеем перевал «33 попугая» — живописный горный серпантин, названный так по количеству крутых поворотов. Прибудем к южному берегу озера Иссык-Куль и разместимся в обустроенных юртах. Поужинаем, соблюдая обычаи кыргызов: отведаем национальные блюда, сидя по-турецки.
Шоу с беркутами, окрестности Иссык-Куля
Утром посмотрим традиционное шоу с беркутами и познакомимся с потомственными беркутчами. После обеда исследуем живописные ландшафты в окрестностях Иссык-Куля. Осмотрим красные глиняные скалы засушливого каньона Сказка, вечнозелёные леса ущелья Барскоон, доберёмся до небольшого водопада. При желании вы можете отправиться в 1,5-часовой треккинг к водопаду побольше.
Вечером поужинаем в национальном ресторане. Ночевать останемся в городе Каракол в двухэтажных домах с уютными кухнями-гостиными.
Отдых на яхте и в горячих источниках
Переместимся к северному берегу Иссык-Куля и сегодня переночуем в отеле города Чолпон-Ата. Днём отдохнём на яхте. Выйдем к середине озера, устроим вечеринку с музыкой и шампанским, желающие смогут искупаться и понырять. А закат проводим, нежась в горячих источниках.
Возвращение в Бишкек
Начнём день с расслабленного отдыха в отеле. Сможем позагорать, искупаться в бассейне или поиграть в пляжный волейбол.
Затем вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле. Вечером соберёмся за прощальным ужином и поделимся впечатлениями о путешествии. Номера будут в вашем распоряжении до обеда следующего дня, поэтому будет время отдохнуть перед обратной дорогой и купить сувениры. Трансфер в аэропорт — самостоятельно.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 300
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от аэропорта в первый день
- Трансферы по программе на джипах Toyota Sequoia
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Трёхразовое питание, кроме двух ужинов
- Конная прогулка
- Отдых на яхте
- Шоу с беркутами
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Ужины в первый и последний дни
- Трансфер к аэропорту в последний день