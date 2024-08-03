После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 15% суммы непосредственно организатору для брони места в туре.

Проживание. Двухместное размещение в отелях и домиках. В юртах будем ночевать по 4-5 человек, лагеря оборудованы всеми удобствами (горячий душ, санузлы, отопление, электричество).

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и последний дни.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.