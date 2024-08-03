Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте

Покататься на лошадях, посмотреть шоу с беркутами и расслабиться в термах на закате
Едем исследовать высокогорье Кыргызстана на внедорожниках! Вы полюбуетесь головокружительными красотами скал, каньонов и ущелий.

Но главной целью нашего джип-сафари станут голубые жемчужины Тянь-Шаня — озёра Кель-Суу, Сон-Куль, Иссык-Куль, водопады и горячие
читать дальше

источники. Вы вдоволь насладитесь традиционной кухней, сами научитесь готовить баурсаки и попробуете кумыс.

Национального колорита добавят ночёвки в юртах кочевников, шоу с беркутами и конные прогулки по склонам. А завершит тур весёлая вечеринка на яхте с музыкой и игристым.

Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Джип-сафари к высокогорным озёрам Кыргызстана с проживанием в юртах и отдыхом на яхте
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте предоплаты также необходимо будет внести 15% суммы непосредственно организатору для брони места в туре.

Проживание. Двухместное размещение в отелях и домиках. В юртах будем ночевать по 4-5 человек, лагеря оборудованы всеми удобствами (горячий душ, санузлы, отопление, электричество).

Питание. В стоимость тура включено трёхразовое питание, кроме ужинов в первый и последний дни.

Дети. Возможно участие с детьми старше 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Бишкек

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Вечером поужинаем в этнокомплексе, где подают национальные блюда, и познакомимся всей группой.

Прибытие в БишкекПрибытие в БишкекПрибытие в БишкекПрибытие в БишкекПрибытие в Бишкек
2 день

Орто-Токойское водохранилище, каньон Ак-Сай

Этот день посвятим первозданной природе Кыргызстана. Доберёмся к Орто-Токойскому водохранилищу и пообедаем в головокружительных пейзажах на высоте 2500 метров.

Пешими тропами поднимемся на вершину песчаника и полюбуемся панорамой каньона Ак-Сай. Поздним вечером прибудем к озеру Кель-Суу, раскинувшемуся на высоте более 3500 метров. Тут нас встретит гостеприимная тётя Жыргал, которая подаст домашний ужин. Ночевать будем в юрточном лагере, окружённом величественными горами.

Орто-Токойское водохранилище, каньон Ак-СайОрто-Токойское водохранилище, каньон Ак-СайОрто-Токойское водохранилище, каньон Ак-СайОрто-Токойское водохранилище, каньон Ак-СайОрто-Токойское водохранилище, каньон Ак-Сай
3 день

Конная прогулка, озеро Кель-Суу

Утром верхом на лошадях покатаемся по окрестностям, осмотрим горные вершины и стремительные реки. Затем доедем к озеру Кель-Суу, которое редко наполняется водой, а иногда и вовсе пересыхает. Если повезёт, мы прокатимся по его глади на моторной лодке.

К вечеру вернёмся в лагерь. Будем наслаждаться традиционной кухней и свежим горным воздухом и болтать обо всём у костра.

Конная прогулка, озеро Кель-СууКонная прогулка, озеро Кель-СууКонная прогулка, озеро Кель-СууКонная прогулка, озеро Кель-СууКонная прогулка, озеро Кель-Суу
4 день

Озеро Сон-Куль

После завтрака поедем к высокогорному озеру Сон-Куль, к которому можно добраться только в тёплое время года. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться пейзажами, которые открываются с перевала, и освежиться у водопада.

По прибытии разместимся в юрточном лагере. Пообедаем, прогуляемся вдоль берега озера и вернёмся к ужину. Соберёмся у костра под звёздным небом и продлим вечер тёплыми беседами.

Озеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-КульОзеро Сон-Куль
5 день

Кулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулка

Позавтракав, заглянем в гости к кочевникам на кулинарный мастер-класс. Они научат нас готовить баурсаки — киргизские пончики, обжаренные во фритюре. Затем оседлаем лошадей и верхом доедем к дому, где нас угостят кумысом.

После обеда преодолеем перевал «33 попугая» — живописный горный серпантин, названный так по количеству крутых поворотов. Прибудем к южному берегу озера Иссык-Куль и разместимся в обустроенных юртах. Поужинаем, соблюдая обычаи кыргызов: отведаем национальные блюда, сидя по-турецки.

Кулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулкаКулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулкаКулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулкаКулинарный мастер-класс, дегустация кумыса, конная прогулка
6 день

Шоу с беркутами, окрестности Иссык-Куля

Утром посмотрим традиционное шоу с беркутами и познакомимся с потомственными беркутчами. После обеда исследуем живописные ландшафты в окрестностях Иссык-Куля. Осмотрим красные глиняные скалы засушливого каньона Сказка, вечнозелёные леса ущелья Барскоон, доберёмся до небольшого водопада. При желании вы можете отправиться в 1,5-часовой треккинг к водопаду побольше.

Вечером поужинаем в национальном ресторане. Ночевать останемся в городе Каракол в двухэтажных домах с уютными кухнями-гостиными.

Шоу с беркутами, окрестности Иссык-КуляШоу с беркутами, окрестности Иссык-КуляШоу с беркутами, окрестности Иссык-КуляШоу с беркутами, окрестности Иссык-КуляШоу с беркутами, окрестности Иссык-Куля
7 день

Отдых на яхте и в горячих источниках

Переместимся к северному берегу Иссык-Куля и сегодня переночуем в отеле города Чолпон-Ата. Днём отдохнём на яхте. Выйдем к середине озера, устроим вечеринку с музыкой и шампанским, желающие смогут искупаться и понырять. А закат проводим, нежась в горячих источниках.

Отдых на яхте и в горячих источникахОтдых на яхте и в горячих источникахОтдых на яхте и в горячих источникахОтдых на яхте и в горячих источникахОтдых на яхте и в горячих источниках
8 день

Возвращение в Бишкек

Начнём день с расслабленного отдыха в отеле. Сможем позагорать, искупаться в бассейне или поиграть в пляжный волейбол.

Затем вернёмся в Бишкек, разместимся в отеле. Вечером соберёмся за прощальным ужином и поделимся впечатлениями о путешествии. Номера будут в вашем распоряжении до обеда следующего дня, поэтому будет время отдохнуть перед обратной дорогой и купить сувениры. Трансфер в аэропорт — самостоятельно.

Возвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в БишкекВозвращение в Бишкек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 300
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от аэропорта в первый день
  • Трансферы по программе на джипах Toyota Sequoia
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Трёхразовое питание, кроме двух ужинов
  • Конная прогулка
  • Отдых на яхте
  • Шоу с беркутами
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Ужины в первый и последний дни
  • Трансфер к аэропорту в последний день
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, время зависит от вашего рейса
Завершение: Отель в Бишкеке, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе турыИссык-КульПопулярные местаНа 8 днейДжиппингПрирода и пейзажиВодные развлеченияКонные прогулкиЖивотныеВечерниеНа яхтеИз аэропорта

Похожие туры из Бишкека

Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
На машине
Конные прогулки
2 отзыва
7 дней
Приключение в горах Тянь-Шаня и Памира: в места зеркальных озёр и живописных перевалов
Прокатиться на лошадях возле озера Сон-Куль и переночевать в юрте
Начало: Бишкек, возле вашего отеля, 8:00
15 авг в 08:00
10 сен в 08:00
69 000 за человека
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
На машине
Джиппинг
Прогулки на каяках
1 отзыв
7 дней
Неделя в Киргизии: отдых на Иссык-Куле, прогулки по горам и ночь в юрте
Покататься на каяках по озеру-легенде, промчать по ущелью на внедорожнике и побыть в роли кочевника
Начало: Бишкек, аэропорт, с 15:00 до 15:30
2 авг в 08:00
18 авг в 08:00
69 900 за человека
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
На машине
1 отзыв
3 дня
Вокруг Иссык-Куля: индивидуальный тур в группе до 3 человек
Переночевать в юрте кочевников, прогуляться по красным каньонам и искупаться в озере среди гор
Начало: Бишкек, отель/аэропорт (по договорённости)
13 июля в 08:00
14 июля в 08:00
$400 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Бишкеке
Все туры из Бишкека
ХорошоТам