Экспресс-перезагрузка в заповедных краях Кыргызстана: индивидуальное автопутешествие
Искупаться в Иссык-Куле, узнать о жизни кочевников и увидеть петроглифы
Начало: Г. Бишкек, место по договорённости, 7:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 63 000 ₽ за всё до 6 чел.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время»
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €792 за всё до 4 чел.
Северная Кругосветка
Начало: Наши гиды встретят вак в аэропоту
«Вечером нас ждет ужин у дунганской семьи, где мы попробуем традиционные блюда и узнаем больше о местных традициях»
Завтра в 07:00
23 авг в 07:00
$1500 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Вечерние»
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