Наслаждаясь природой Кыргызстана: поход с рюкзаками и палатками в заповедник «Алатай»

Полюбоваться озером Кол и побыть наедине с горной тишиной
Это короткое, но насыщенное путешествие — возможность на время сбежать от городской суеты и окунуться в первозданную природу.

Вас ждёт поход к живописному озеру Кол: пеший маршрут с плавным набором высоты приведёт к тихому уголку среди гор, где мы разобьём палаточный лагерь. Здесь будет время для прогулок, любования пейзажами и отдыха в тишине.
Описание тура

Организационные детали

При себе иметь:
- паспорт;
- обувь с твердой подошвой (треккинговые);
- дождевик (обязательно);
- треккинговые палочки (по желанию);
- куртку легкую (пуховик);
- термобельё (желательно);
- флисовую кофту;
- очки солнцезащитные и головной убор;
- крем от загара;
- сменную обувь;
- несколько пар носков;
- личная аптечка (обязательно)
- средства личной гигиены;
- сухой паёк на все дни похода.

Программа тура по дням

1 день

Подъём к озеру Кол

После ночного сбора группы и выезда на транспорте к утру мы достигнем отправной точки маршрута. Здесь подготовим необходимое снаряжение и кемпинговое оборудование для предстоящего похода. Далее начнётся наш подъём к озеру Кол — путь составит около 2–3 километров с постепенным увеличением высоты на 150–200 метров. По прибытии неспешно прогуляемся по живописным окрестностям, познакомимся с природным ландшафтом и побудем наедине с тишиной гор.

Остаток дня проведём на природе в свободном ритме, а на ночь разместимся в палатках, наслаждаясь уединением среди горных пейзажей.

2 день

Окончание тура

Утром соберём лагерь и позавтракаем на свежем воздухе. Затем начнём обратный маршрут, спустившись к месту, где нас будет ждать транспорт. После непродолжительной подготовки отправимся в путь.

По прибытии в Бишкек, завершим программу там же, откуда начиналось наше путешествие. До новых встреч!

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€130
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Снаряжение для кемпинга
  • Экосборы
Что не входит в цену
  • Перелёт до Бишкека и обратно
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, центр города, 0:30
Завершение: Бишкек, центр города, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 434 туристов
Мы — команда профессионалов по подбору нестандартных экскурсий по городу Бишкек и авторских маршрутов по Кыргызстану. Занимаемся организацией групповых и индивидуальных туров с 2015 года. Для нас важно помочь вам
окунуться в атмосферу нашей уникальной страны, понять, полюбить её и захотеть вернуться ещё не один раз. Наши гиды особенные! Это люди, которые по-настоящему любят своё дело, расскажут о том, чего нет в стандартных путеводителях. Подарим вам яркие эмоции от пребывания в Кыргызстане!

Отзывы и рейтинг

Е
Поход был классный, остались только положительные впечатления. Отдельное спасибо нашему гиду Азамату и тем, кто всё организовал. Всё прошло отлично, ритм прогулки был удобный, никто не устал. Виды радовали глаз, особенно озеро Кель, красота там просто необыкновенная, вокруг тишина, только горы и природа. Благодарю за такую возможность!

