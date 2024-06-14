Даже в тёплое время года необходимо взять в поездку тёплые вещи.

Проживание. Одно- или двухместное размещение в юрте. В лагере чисто, есть свет и туалеты.

Питание. В стоимость тура включены ужин в первый день, завтрак и обед во второй день, вода, чай и перекусы на протяжении всего маршрута.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Связь и интернет. В пределах 10-20 км от пункта назначения сотовая связь и интернет отсутствуют. В юрточном лагере работает система экстренной связи.