На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
По захватывающим дух серпантинам отправляемся к первозданной природе Киргизии. Вы побываете у второго по величине озера страны Сон-Куль. Его голубая гладь в оправе горных вершин раскинулась в сердце Тянь-Шаня на читать дальше
высоте более 3000 метров.
Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные.
Здесь вы насладитесь бескрайними просторами и оглушающей тишиной, полюбуетесь Сон-Кулем на закате и звёздами на ночном небе, до которых, кажется, можно достать рукой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 09:30, 10:00
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 6+
Даже в тёплое время года необходимо взять в поездку тёплые вещи.
Проживание. Одно- или двухместное размещение в юрте. В лагере чисто, есть свет и туалеты.
Питание. В стоимость тура включены ужин в первый день, завтрак и обед во второй день, вода, чай и перекусы на протяжении всего маршрута.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Связь и интернет. В пределах 10-20 км от пункта назначения сотовая связь и интернет отсутствуют. В юрточном лагере работает система экстренной связи.
Программа тура по дням
1 день
Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь
Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль. Преодолеем 300 км (5 часов в пути) по живописному маршруту через Боомское ущелье, Нарынскую область и перевал Калмак-Ашуу.
Будем останавливаться в самых красивых локациях, чтобы сделать фото. По желанию заедем на обед в кафе национальной кухни (за доплату).
В юрточный лагерь у озера Сон-Куль прибудем во второй половине дня. Прогуляемся вдоль берега, полюбуемся закатом, а затем — ночным небом. Вечером поужинаем традиционными блюдами.
2 день
Конная прогулка и перевал Тескей-Торпок
Утром подадут «завтрак кочевника» из нескольких блюд, чай с молоком и ассорти из сладостей. До обеда можем прогуляться в тишине у озера или покататься на лошадях.
После полудня отправимся в обратную дорогу. Будем ехать по самому красивому перевалу Киргизии Тескей-Торпок, который из-за большого количества поворотов на горном серпантине называют «33 попугая».
По пути остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать несколько кадров. По желанию заедем в кафе традиционной кухни в Бишкеке (за доплату).
Ужин в первый день, завтрак и обед во второй день, вода, чай и перекусы
Конная прогулка
Что не входит в цену
Билеты в Бишкек и обратно
Завтрак и обед в первый день, ужин во второй день
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июня по октябрь
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель/дом в Бишкеке, утро
Завершение: ваш отель/дом в Бишкеке, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Бишкеке
Провели экскурсии для 41 туриста
Доброго дня! Меня зовут Павел, я родился в городе Каракол, на берегу жемчужины Кыргызстана — озера Иссык-Куль. Можно сказать, что гид я с детства, так как ещё в школе мы читать дальше
с ребятами организовывали небольшие поездки и прогулки для иностранных путешественников, приезжающих к нам в город. После школы я уехал в Москву, где отучился в РМАТ (Российская Международная Академия Туризма) и вернулся в Кыргызстан, чтобы сделать туризм не только своим призванием, но и основной профессией. И вот уже более 7 лет моя команда занимается особыми индивидуальными экскурсиями в Кыргызстане по уникальным направлениям. Если вам необходимо что-то большее, чем обычный тур, это к нам. Всегда готов ответить на любые ваши вопросы!