На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль

Побыть наедине с природой, переночевать в юрте и покататься на лошадях
По захватывающим дух серпантинам отправляемся к первозданной природе Киргизии. Вы побываете у второго по величине озера страны Сон-Куль. Его голубая гладь в оправе горных вершин раскинулась в сердце Тянь-Шаня на
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высоте более 3000 метров.

Вблизи водоёма — заповедные пастбища, где нет деревьев, рассыпаны редкие юрты кочевников, свободно пасутся лошади и другие животные.

Здесь вы насладитесь бескрайними просторами и оглушающей тишиной, полюбуетесь Сон-Кулем на закате и звёздами на ночном небе, до которых, кажется, можно достать рукой.

На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
На окраину мира: индивидуальная поездка на ночь к высокогорному озеру Сон-Куль
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 09:30, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Даже в тёплое время года необходимо взять в поездку тёплые вещи.

Проживание. Одно- или двухместное размещение в юрте. В лагере чисто, есть свет и туалеты.

Питание. В стоимость тура включены ужин в первый день, завтрак и обед во второй день, вода, чай и перекусы на протяжении всего маршрута.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Связь и интернет. В пределах 10-20 км от пункта назначения сотовая связь и интернет отсутствуют. В юрточном лагере работает система экстренной связи.

Программа тура по дням

1 день

Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь

Заберём вас из отеля или дома в Бишкеке и поедем к высокогорному озеру Сон-Куль. Преодолеем 300 км (5 часов в пути) по живописному маршруту через Боомское ущелье, Нарынскую область и перевал Калмак-Ашуу.

Будем останавливаться в самых красивых локациях, чтобы сделать фото. По желанию заедем на обед в кафе национальной кухни (за доплату).

В юрточный лагерь у озера Сон-Куль прибудем во второй половине дня. Прогуляемся вдоль берега, полюбуемся закатом, а затем — ночным небом. Вечером поужинаем традиционными блюдами.

Живописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерьЖивописный маршрут к озеру и прибытие в юрточный лагерь
2 день

Конная прогулка и перевал Тескей-Торпок

Утром подадут «завтрак кочевника» из нескольких блюд, чай с молоком и ассорти из сладостей. До обеда можем прогуляться в тишине у озера или покататься на лошадях.

После полудня отправимся в обратную дорогу. Будем ехать по самому красивому перевалу Киргизии Тескей-Торпок, который из-за большого количества поворотов на горном серпантине называют «33 попугая».

По пути остановимся, чтобы насладиться пейзажами и сделать несколько кадров. По желанию заедем в кафе традиционной кухни в Бишкеке (за доплату).

Конная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-ТорпокКонная прогулка и перевал Тескей-Торпок

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Ужин в первый день, завтрак и обед во второй день, вода, чай и перекусы
  • Конная прогулка
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Завтрак и обед в первый день, ужин во второй день
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты в период с июня по октябрь
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель/дом в Бишкеке, утро
Завершение: ваш отель/дом в Бишкеке, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыПерезагрузкаКонные прогулкиЖивотныеНочныеПрирода и пейзажи

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