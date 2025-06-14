Отдых на озере Сон-Куль с проживанием в юрточном лагере
Встретить рассвет на высоте 3000 метров и увидеть местные петроглифы
Начало: Бишкек, центр города, точное время и место организ...
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
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Наслаждаясь природой Киргизии: поход в заповедник «Алатай» с палатками
Полюбоваться озером Кол и побыть наедине с горной тишиной
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31 мая в 00:30
14 июн в 00:30
€170 за человека
Треккинг-тур к озёрам Чаткальского хребта с проживанием в палатках
Увидеть Эшенкул, Кок-Коль, Дубана-Коль и полюбоваться ущельями
Начало: Бишкек, центр города, 0:00
20 июн в 00:00
4 июл в 00:00
€230 за человека
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