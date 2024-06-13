Вы посетите уникальные локации в окрестностях легендарного озера
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 3+
Проживание. Размещение по 1-4 человека в номерах в отеле и на экоферме, в юрте с удобствами внутри.
Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.
Программа тура по дням
Башня Бурана, прибытие в Чолпон-Ату
Встретим вас у аэропорта Бишкека. Сразу поедем в сторону северного берега живописного озера Иссык-Куль.
По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.
После прогулки по музею под открытым небом продолжим путь. Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). К вечеру прибудем в город-курорт Чолпон-Ата, разместимся в отеле и отдохнём.
Музей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экоферма
К 10:00 освободим номера и продолжим путешествие. Заглянем в Музей петроглифов. Здесь на впечатляющей территории под открытым небом рассыпаны тысячи камней с многовековыми наскальными надписями и рисунками.
Заедем в этнокомплекс «Кочмон Ордо», где можно познакомиться с киргизской культурой, поиграть в национальные игры, заняться верховой ездой, покататься на качелях или просто полюбоваться горными пейзажами.
Доберёмся к Григорьевскому и Семёновскому ущельям, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством редких животных и птиц. В завершение дня устроим экскурсию по экоферме, где нам расскажут о традиционных занятиях и ремёслах. Здесь же, в умиротворяющей и гостеприимной атмосфере, проведём ночь.
Город Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагере
Утром поедем в город Каракол, облик которого больше напоминает Центральную Россию, нежели Азию. Посетим деревянную Дунганскую мечеть, построенную китайским архитектором в виде буддийской пагоды. Заглянем и в православный собор Святой Троицы, а также в сувенирный магазин.
Отправимся в поражающее красотой ущелье Джеты-Огуз, которое названо в честь монументальной гряды красных скал Семь быков. Остановимся на смотровой площадке с панорамой горы Разбитое сердце, которая, по легенде, появилась здесь из-за несчастной любви молодой девушки.
Побываем в киргизской Швейцарии — ущелье Барскаун с впечатляющей нетронутой природой. Здесь протекают несколько водопадов, и мы прогуляемся к одному из них.
Вечером вернёмся к побережью Иссык-Куля. Вы сможете почувствовать себя настоящими кочевниками, ведь ночевать мы останемся в аутентичных обустроенных юртах.
Каньон Сказка, мастер-класс, возвращение в Бишкек
После завтрака направимся к каньону Сказка, который впечатляет красными глиняными скалами, создающими инопланетные, словно марсианские, ландшафты. Затем посетим мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Это традиционное ремесло бережно передаётся в Кыргызстане из поколения в поколение, в каждой области отличается техническими и художественными приёмами и является визитной карточкой страны. Во второй половине дня вернёмся в Бишкек, доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 817 ₽
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Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на внедорожнике
- Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Бишкек и обратно
- Обеды и ужины - 500-1000₽ ежедневно на человека
- Посещение термальных источников - 300₽