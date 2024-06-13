Встретим вас у аэропорта Бишкека. Сразу поедем в сторону северного берега живописного озера Иссык-Куль.

По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.

После прогулки по музею под открытым небом продолжим путь. Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). К вечеру прибудем в город-курорт Чолпон-Ата, разместимся в отеле и отдохнём.