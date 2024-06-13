Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс

Изучить петроглифы, услышать легенду о Разбитом сердце и переночевать на экоферме и в юрте
Отправляемся в увлекательное мини-путешествие, которое позволит полюбоваться красотой природы, познакомиться с историей Кыргызстана, а также исследовать архитектурные шедевры, возраст которых порой исчисляется тысячелетиями.

Вы посетите уникальные локации в окрестностях легендарного озера
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Иссык-Куль: ущелья, каньоны, водопады и города.

Лучше погрузиться в культуру страны поможет изучение древних достопримечательностей, отдых в этнокомплексе и творческий мастер-класс по изготовлению войлочных изделий.

А особенного шарма поездке добавят ночевки в аутентичных юртах кочевников и в отеле на территории экофермы.

Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Выходные на берегах Иссык-Куля: древности, красные скалы, киргизская Швейцария и мастер-класс
Ближайшие даты:
Время начала: 16:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 3+

Проживание. Размещение по 1-4 человека в номерах в отеле и на экоферме, в юрте с удобствами внутри.

Питание. В стоимость включены завтраки, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Башня Бурана, прибытие в Чолпон-Ату

Встретим вас у аэропорта Бишкека. Сразу поедем в сторону северного берега живописного озера Иссык-Куль.

По дороге сделаем паузу, чтобы осмотреть башню Бурана. Это возведённый в 11 веке кирпичный минарет, окружённый садом балбалов — надгробных памятников, жерновов и камней с петроглифами. Эти древние сооружения начали появляться здесь ещё до нашей эры.

После прогулки по музею под открытым небом продолжим путь. Если у вас будет желание, сделаем остановку, чтобы искупаться в горячих источниках (за доплату). К вечеру прибудем в город-курорт Чолпон-Ата, разместимся в отеле и отдохнём.

Башня Бурана, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, прибытие в Чолпон-АтуБашня Бурана, прибытие в Чолпон-Ату
2 день

Музей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экоферма

К 10:00 освободим номера и продолжим путешествие. Заглянем в Музей петроглифов. Здесь на впечатляющей территории под открытым небом рассыпаны тысячи камней с многовековыми наскальными надписями и рисунками.

Заедем в этнокомплекс «Кочмон Ордо», где можно познакомиться с киргизской культурой, поиграть в национальные игры, заняться верховой ездой, покататься на качелях или просто полюбоваться горными пейзажами.

Доберёмся к Григорьевскому и Семёновскому ущельям, которые известны богатыми хвойными лесами и множеством редких животных и птиц. В завершение дня устроим экскурсию по экоферме, где нам расскажут о традиционных занятиях и ремёслах. Здесь же, в умиротворяющей и гостеприимной атмосфере, проведём ночь.

Музей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экофермаМузей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экофермаМузей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экофермаМузей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экофермаМузей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экофермаМузей петроглифов, этнокомплекс, Григорьевское и Семёновское ущелья, экоферма
3 день

Город Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагере

Утром поедем в город Каракол, облик которого больше напоминает Центральную Россию, нежели Азию. Посетим деревянную Дунганскую мечеть, построенную китайским архитектором в виде буддийской пагоды. Заглянем и в православный собор Святой Троицы, а также в сувенирный магазин.

Отправимся в поражающее красотой ущелье Джеты-Огуз, которое названо в честь монументальной гряды красных скал Семь быков. Остановимся на смотровой площадке с панорамой горы Разбитое сердце, которая, по легенде, появилась здесь из-за несчастной любви молодой девушки.

Побываем в киргизской Швейцарии — ущелье Барскаун с впечатляющей нетронутой природой. Здесь протекают несколько водопадов, и мы прогуляемся к одному из них.

Вечером вернёмся к побережью Иссык-Куля. Вы сможете почувствовать себя настоящими кочевниками, ведь ночевать мы останемся в аутентичных обустроенных юртах.

Город Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагереГород Каракол, ущелья Джеты-Огуз и Барскаун, отдых в юрточном лагере
4 день

Каньон Сказка, мастер-класс, возвращение в Бишкек

После завтрака направимся к каньону Сказка, который впечатляет красными глиняными скалами, создающими инопланетные, словно марсианские, ландшафты. Затем посетим мастер-класс по изготовлению изделий из войлока. Это традиционное ремесло бережно передаётся в Кыргызстане из поколения в поколение, в каждой области отличается техническими и художественными приёмами и является визитной карточкой страны. Во второй половине дня вернёмся в Бишкек, доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 817 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на внедорожнике
  • Сопровождение русскоговорящим гидом-водителем
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно
  • Обеды и ужины - 500-1000₽ ежедневно на человека
  • Посещение термальных источников - 300₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Бишкека, 16:00
Завершение: Аэропорт Бишкека, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Бишкека

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиИстория и архитектураЛетниеАктивный отдыхТермальные источникиВсе туры3-дневные турыУщельяПопулярные местаИссык-Куль4-дневные турыБашня БуранаНа 4 дняМастер-классы

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