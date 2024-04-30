Описание

Что вас ожидает: День 1 Мы отправимся на запад через перевал Тоо-Ашуу (3400 м) и проедем через тоннель, прорубленный в горе (это самое высокое место перевала), после чего попадем в Суусамырскую долину. Далее наш путь пролегает на юго-восток между Сусамыртау и Джумгалтау вдоль реки Кокомерен. Это одна из самых известных рек Нарынской области. Мы побываем в поселке Кожамкул — родине известного богатыря-великана, который 100 м. нес на плечах лошадь. Посетим мазар его матери, где сохранился отпечаток его руки и куда он принес камень весом 160 кг. Затем по ущелью вдоль реки Кокомерен поднимемся к озеру Ак-Кёль. День 2 На озере Ак-Кёль мы будем ловить рыбу на искусственную мушку, кататься на лодке и наслаждаться отдыхом на природе. День 3 По пути в Бишкек мы проедем через горные поселения Чиек и Арал, заедем на красивое озеро Орто-Токой, расположенное на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей.