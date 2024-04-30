Индивидуальный тур по затерянному миру вокруг озера Ак-Кёль
Озеро Ак-Кёль — это очень необычное место с особой энергетикой, где красные песчаные горы и скалы уходят в водные глубины. Вода настолько прозрачная, что видно плавающую в ней рыбу.
Наша поездка будет очень интересной — мы осмотрим красивейшие ущелья и раскроем секреты затерянных мест!
Наша поездка будет очень интересной — мы осмотрим красивейшие ущелья и раскроем секреты затерянных мест!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
- Поселок Кожамкул
- Озеро Ак-Кёль
- Озеро Орто-Токой
Описание
Что вас ожидает: День 1 Мы отправимся на запад через перевал Тоо-Ашуу (3400 м) и проедем через тоннель, прорубленный в горе (это самое высокое место перевала), после чего попадем в Суусамырскую долину. Далее наш путь пролегает на юго-восток между Сусамыртау и Джумгалтау вдоль реки Кокомерен. Это одна из самых известных рек Нарынской области. Мы побываем в поселке Кожамкул — родине известного богатыря-великана, который 100 м. нес на плечах лошадь. Посетим мазар его матери, где сохранился отпечаток его руки и куда он принес камень весом 160 кг. Затем по ущелью вдоль реки Кокомерен поднимемся к озеру Ак-Кёль. День 2 На озере Ак-Кёль мы будем ловить рыбу на искусственную мушку, кататься на лодке и наслаждаться отдыхом на природе. День 3 По пути в Бишкек мы проедем через горные поселения Чиек и Арал, заедем на красивое озеро Орто-Токой, расположенное на границе Нарынской и Иссык-Кульской областей.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Тоо-Ашуу
- Суусамырская долина
- Поселок Кожамкул
- Озеро Ак-Кёль
- Озеро Орто-Токой
Что включено
- Снаряжение: МЧС палатка, раскладушки, спальные мешки, кухонный инвентарь, походный душ, рыболовные снасти, лодка, продукты питания, аптечка и прочее.
Что не входит в цену
- Средства личной гигиены
- Расходы на личные нужды
Место начала и завершения?
г. Бишкек, возле вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Бишкека
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