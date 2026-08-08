Гуанчжоу на автобусе Hop-On Hop-Off - с аудиогидом на русском
Три маршрута, 30+ достопримечательностей и никакой спешки
На автобусе Hop-on Hop-off вы посмотрите на Гуанчжоу во всём его многообразии и увидите более 30 ключевых точек.
Синий маршрут погрузит вас в атмосферу старого Китая, красный расскажет о революционном прошлом страны, а жёлтый покажет современный мегаполис. На ночном рейсе откроется сияющий огнями город — идеальное завершение дня.
Описание
Синий маршрут «Колорит Сигуань» (отправление от Пекинской улицы)
Проходит через скрытые жемчужины Старого города. Вы увидите храм предков клана Чэнь, исторический квартал Юнцинфан и остров Шамянь. Почувствуете кантонский колорит и традиционную атмосферу Гуанчжоу.
Красный маршрут «Тысячелетний древний город» (отправление от горы Байюнь / зоопарка Гуанчжоу)
Соединяет исторические достопримечательности — мемориальный зал Сунь Ятсена, музей мавзолея царя Наньюэ и Институт крестьянского движения. Вы познакомитесь с богатым историческим наследием Гуанчжоу.
Жёлтый маршрут «Новый город» (отправление от телебашни Гуанчжоу)
Посетите остров Хайсиньша и деловой район Чжуцзян. Перед вами откроется панорама на современный облик Гуанчжоу. С 18:30 до 21:30 курсирует ночной рейс, который позволяет увидеть вечерние огни города цветов.
Организационные детали
В стоимость входят билет Hop-on Hop-off на 24 часа, остановки рядом с главными достопримечательностями, карта маршрута, один комплект бортовых наушников и аудиогид на 8 языках, в том числе на русском
Автобусы курсируют круглый год без выходных. Первый отправляется в 9:00, последний — в 17:00 (на жёлтом маршруте — в 20:00). Ночной экскурсионный маршрут: 18:30–21:30. Интервал движения в пиковые часы — около 30 минут, в непиковое время — каждые 60 минут
Для посадки достаточно отсканировать QR-код билета. На основных остановках работают сотрудники, которые помогают и подсказывают местоположение автобусов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$10
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У телебашни Гуанчжоу / на улице Ваньфу / в районе Ливань
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная обзорная поездка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Zowoyoo Group — Организатор в Гуанчжоу
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 14 часов 50 минут
Провёл экскурсии для 41 туриста
Мы специализируемся на качественных экскурсиях и локальных впечатлениях для путешественников со всего мира. Мы сотрудничаем с профессиональными гидами в Китае и странах Юго-Восточной Азии — и предлагаем однодневные туры, городские экскурсии, культурные программы, трансферы и индивидуальные путешествия.
Наша миссия — сделать путешествие проще и ближе к настоящей культуре.
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