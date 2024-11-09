Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам

Побывать в четырёх провинциях и полюбоваться рукотворными и природными чудесами
Мы включили в программу самые знаковые места страны: проедем с юга на север, чтобы показать вам непохожие друг на друга города и провинции.

Побываем в Яншо и покатаемся на плотах, погуляем
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по старинным Фэнхуаню и Сияню, исследуем национальный парк Улинъюаня со скалами Аватара и поднимемся к «небесным вратам» на горе Тяньмэньшань.

Вы увидите терракотовых воинов и терема-дяолоу кантонских купцов, контраст современных небоскребов, старинной архитектуры и маленьких деревень.

Посмотрите музыкальный спектакль прямо на воде, побываете в карстовой пещере и попробуете необычную местную кухню. Китай точно сможет вас удивить!

Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Под небом Китая: большое путешествие по самым знаменитым местам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Просим с уважением относиться к китайской культуре и соблюдать правила посещения достопримечательностей, а также требования по поведению в транспорте, ношению маски, где необходимо, и т. п.
Китай — строгая страна в отношении правил поведения.
1. На маршруте предусмотрены переезды не только заказным, но и общественным транспортом: метро, такси, междугородними автобусами, поездами. Общественный транспорт в Китае работает хорошо и зачастую удобнее заказного.
2. Просим учесть, что порядок завтраков, обедов и ужинов будет полностью зависеть от переездов и не всегда будет по единому расписанию. Мы проедем большое расстояние, и поэтому расписание автобусов и поездов будет диктовать нам свои правила.
3. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе/ресторанах в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Инструктор будет помогать с переводом, но рекомендуем установить на телефон программы-переводчики.
4. Для посещения храмов нужно иметь одежду, закрывающую плечи и колени.
5. Блюда европейской кухни в Китае редки и дороги. Местная кухня вовсе не обязательно острая, так что бояться китайских блюд не нужно — практически каждый сможет найти то, что ему понравится. Но если у вас слабый ЖКТ, рекомендуем взять собой растворимые каши, сухое молоко, кисели и другую привычную легкую пищу, чтобы давать организму отдых.

Проживание. В гостиницах от 2* до 4* в зависимости от локации) и в хостеле в Танкоу.
Во всех гостиницах, кроме Танкоу, размещение по 2 человека в номере: раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, Wi-Fi, электророзетки, чайник, горячая вода, душ и туалет в номере.
В Танкоу общие комнаты на 3-4 человека.
Не исключен китайский формат туалета: вместо унитаза дырка в полу (местные отели часто используют такой формат).
В гостиницах почти всегда есть возможность отдать вещи в стирку, либо есть в наличии стиральная машина (за отдельную плату).
Одиночное размещение исключено даже за доплату: сейчас в Китае очень мало гостиниц открыто для иностранцев, мест не хватает.

Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака в день приезда, и
приветственный ужин. Остальные ужины и все обеды оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур активный, будем ходить в среднем 12-15 км, в том числе по горам: налегке, в спокойном темпе, с перерывами. Также проедем 8-10 км на велосипеде. Специальная подготовка не требуется, но хорошая физическая форма необходима.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых, приветственный ужин

Встретим вас в аэропорту с утренних рейсов с 10:00 до 12:00 и дневных рейсов с 15:00 до 17:00. Затем едем в отель в центре города, где после размещения у вас будет время на отдых. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся друг с другом поближе, и вы попробуете блюда кантонской кухни (если будут участники с поздним прилётом, ужин будет перенесён на следующий день).

Встреча, размещение, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение, отдых, приветственный ужинВстреча, размещение, отдых, приветственный ужин
2 день

Достопримечательности Гуанчжоу

Сегодня вас ждёт знакомство с Гуанчжоу, городом со своей особой культурой. Сначала посетим Академию клана Чэнь — замок в кантонском стиле конца 19 века, где расположен музей китайских ремёсел. Здесь обучали мастеров самого высокого уровня и создавали роскошные изделия для императорского двора.

Затем пройдёмся по пешеходной улице, известной на весь Китай, одной из самых древних городских улиц. Когда-то здесь находились средневековые мануфактуры, производившие товары для караванов, следующих в другие страны, а сегодня это царство бутиков, ювелирных магазинов и уличной еды. Заглянем на рынок и посмотрим на необычную снедь — тут продают даже сушёных медуз.

Завершим день прогулкой среди сияющих небоскребов напротив знаменитой телевизионной башни Гуанчжоу.

Достопримечательности ГуанчжоуДостопримечательности ГуанчжоуДостопримечательности ГуанчжоуДостопримечательности Гуанчжоу
3 день

Деревня Танкоу, дома-крепости, велосипедная прогулка

Утром на скоростном поезде отправляемся в город Кайпин, а оттуда доберёмся до деревни Танкоу. Уже у гостиницы увидим первый терем-дяолоу, который осмотрим после заселения. Дяолоу или дома-крепости в этой местности строили со средних веков состоятельные купцы для защиты своих семей и имущества. Отсюда и многоэтажность, нехарактерная для старого Китая, и каменные стены вместо деревянных. А в прошлом веке в архитектуру дяолоу вплелись и европейские черты. Посмотрим на саму необычную постройку и на коллекцию, которую собрал хозяин дома.

Затем сядем на велосипеды и поедем в поля, к целому городку из дяолоу. По пути купим мускатного винограда прямо с лозы. Вернувшись в Танкоу, прогуляемся по деревне, где перемешались старина и современность. Закат встретим на крыше отеля, откуда видны многие башни-дяолоу.

Деревня Танкоу, дома-крепости, велосипедная прогулкаДеревня Танкоу, дома-крепости, велосипедная прогулкаДеревня Танкоу, дома-крепости, велосипедная прогулка
4 день

Дяолу деревни Цзинцзянли, прогулка по Чиканю

После завтрака на машине отправимся к знаменитым дяолоу уезда Кайпин в деревню Цзинцзянли. По пути посетим городок 20-х годов с необычной архитектурой. По приезде осмотрим башни и поднимемся на самый высокий здесь 9-этажный дом.

Затем побываем в городке Чикань, в котором сплелись китайский и европейский стили — его построили китайцы, разбогатевшие в Америке и вернувшиеся на родину. Тут соседствуют старинный китайский театр и первый трамвай, изогнутые крыши и европейские колонны. Погуляем и пообедаем в местном кафе. К вечеру вернёмся в Танкоу.

Дяолу деревни Цзинцзянли, прогулка по ЧиканюДяолу деревни Цзинцзянли, прогулка по ЧиканюДяолу деревни Цзинцзянли, прогулка по Чиканю
5 день

Переезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакль

Рано утром выезжаем по маршруту Танкоу — Кайпин — Гуанчжоу — Яншо. По пути вы сможете понаблюдать за сменой пейзажей — приедем в район с карстовыми горами причудливых форм. Во второй половине дня окажемся в Яншо. Пообедаем и пойдём гулять по пешеходной улице со множеством магазинов, сувенирных лавочек и ресторанов. Здесь вас снова удивят экзотические деликатесы.

Вечером насладимся красочным шоу — музыкальным спектаклем о певице-фее Санцзе Лю, сценой которому служит сама река Лицзян в окружении карстовых гор. Ночь в гостинице в Яншо.

Переезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакльПереезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакльПереезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакльПереезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакль
6 день

Прогулка на плотах, город Синпин

Встанем пораньше и, позавтракав, поедем в городок Янди, расположенный выше по реке Ли. Здесь мы сядем на плоты и поплывём вниз по течению, любуясь скалами с воды. Так, сначала на плотах, потом на электрокаре или пешком, доберёмся до небольшого старинного города Синпин. Тут сохранились улочки времён династии Цин. Прогуляемся, купим сладостей, а на обед отведаем местное блюдо — рыбу, приготовленную в пиве.

После понаблюдаем за тем, как на бамбуковых плотах местные старички в национальной одежде и соломенных плащах выезжают на реку. Когда-то их основным промыслом была рыбалка с бакланами, а сейчас старички и их ручные чёрные бакланы зарабатывают тем, что показывают гостям приёмы своей необычной рыбалки. Вечером вернёмся в Яншо.

Прогулка на плотах, город СинпинПрогулка на плотах, город СинпинПрогулка на плотах, город СинпинПрогулка на плотах, город Синпин
7 день

Переезд в Фэнхуан, прогулка по набережной

Сегодня переедем в Гуйлинь, а оттуда, на скоростном поезде — в средневековый городок Фэнхуан в провинции Хунань. Это край народности туцзя с иными культурой, национальной одеждой и бытом. Приедем уже вечером, когда город будет залит огнями.

Разместимся в отеле в старой части Фэнхуана и прогуляемся по набережной. Мы расскажем вам, почему здесь любят отдыхать сами китайцы и почему считается, что здесь можно встретить свою любовь.

Переезд в Фэнхуан, прогулка по набережнойПереезд в Фэнхуан, прогулка по набережнойПереезд в Фэнхуан, прогулка по набережной
8 день

Неспешный день в Фэнхуане

Сегодня встретим рассвет и полюбуемся тем, как от реки и влажных гор поднимается туман и окутывает пока ещё спящий город. После желающие смогут ещё подремать — сегодня у нас расслабленный день.

Будем гулять по старому центру и узким улочкам, рассматривать мосты и старинные здания, башни и пагоды. Увидим городскую стену и храмы Фэнхуана. Попробуем местные сладости, которые готовят по древним рецептам. Ещё Фэнхуан славится маринованными овощами — их используют во множестве блюд, в том числе в остром рыбном супе. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись, отведать заинтересовавшие лакомства и купить приглянувшиеся сувениры.

Неспешный день в ФэнхуанеНеспешный день в ФэнхуанеНеспешный день в Фэнхуане
9 день

Переезд в Улинъюань, прогулка

В этот день на поезде переедем в Чжанцзяцзе, а затем на микроавтобусе — в Улинъюань. По пути снова изменится пейзаж — горы поменяют свои очертания, будто готовя нас к знаменитым летающим горам, вдохновившим создателей фильма «Аватар».

Прибудем в Улинъюань около 15:00. Разместимся в отеле и немного прогуляемся. Здесь можно выгодно купить туристическую одежду, а ещё интересен местный чёрный чай, сформированный в брёвнышки размером от нескольких сантиметров до пары метров, и белый чай, внешне похожий на мох-ягель, с необычным вкусом. Ночь в Улинъюане недалеко от национального парка.

Переезд в Улинъюань, прогулкаПереезд в Улинъюань, прогулкаПереезд в Улинъюань, прогулка
10 день

День в национальном парке Улинъюаня

Этот и следующий дни мы проведём среди невероятных скал, вечнозелёных сосен и красных и жёлтых клёнов! Увидим обе части огромного национального парка — Тяньцзы и Юаньцзяцзе. Побываем у гор, вдохновивших Джеймса Кэмерона и послуживших прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора. Осмотрим даосский храм на вершине горы, мост Бессмертных и ещё много красивых мест.

Посетим смотровые площадки, откуда открываются завораживающие виды, покатаемся по канатным дорогам и на стеклянном лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу. Попробуем свежий урожай садов и горных пасек. Ночь в гостинице в Улинъюане.

День в национальном парке УлинъюаняДень в национальном парке УлинъюаняДень в национальном парке УлинъюаняДень в национальном парке Улинъюаня
11 день

Второй день в национальном парке Улинъюаня

Продолжаем любоваться фантастическими видами и исследовать достопримечательности парка.

Второй день в национальном парке УлинъюаняВторой день в национальном парке УлинъюаняВторой день в национальном парке УлинъюаняВторой день в национальном парке Улинъюаня
12 день

Пещера Хуанлун, переезд в Чжанцзяцзе

Сегодня мы побываем в одной из самых больших карстовых пещер в мире — Хуанлун, название которой переводится как «жёлтый дракон». Внутри сталактиты и сталагмиты различных форм и размеров образуют настоящий подземный дворец с императорским тронным залом, и всё это подсвечивается разноцветными огнями. Часть пути в пещере мы проделаем на плоту по подземной реке.

Во второй половине дня переедем в город Чжанцзяцзе, где отдохнём после размещения в гостинице и прогуляемся, если останется время.

Пещера Хуанлун, переезд в ЧжанцзяцзеПещера Хуанлун, переезд в ЧжанцзяцзеПещера Хуанлун, переезд в Чжанцзяцзе
13 день

Подъём на гору Тяньмэньшань, путь в Сиань

И снова вас ждут природные чудеса Китая — утром отправляемся к горе Тяньмэньшань, что переводится как «небесные врата» — на вершине находится огромная арка в скале, образовавшаяся в результате обрушения. Она действительно выглядит как ворота в небо. Поднимемся к ней по канатной дороге, одной из самых длинных в мире — более 7 км. На плато посетим буддийский храм Тяньмэнь, построенный во времена династии Мин. Путь к нему подарит яркие эмоции — мы пройдём через длинный стеклянный балкон, нависающий над пропастью.

Спускаться будем сначала по лестнице, по которой к «вратам» идут пешком паломники-даосы, а затем — на автобусе по знаменитому серпантину, входящему в десятку самых красивых дорог в мире.

Вечером едем в аэропорт и летим в Сиань. По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём. (Возможна замена перелёта на два переезда на поездах: Чжанцзяцзе — Чанша и Чанша — Сиань с ночёвкой в поезде).

Подъём на гору Тяньмэньшань, путь в СианьПодъём на гору Тяньмэньшань, путь в СианьПодъём на гору Тяньмэньшань, путь в Сиань
14 день

Достопримечательности и кухня Сианя

Целый день посвятим знакомству с Сианем — одной из древних столиц всей Поднебесной и одним из самых старых городов мира. Посетим Большую пагоду диких гусей 7 века и соседний храмовый комплекс, необычную мечеть, во внешнем виде которой сочетаются черты китайского и арабского стилей. Увидим городскую стену, Барабанную и Колокольную башни. Заглянем в даосский храм с божествами-покровителями города и на рынок амулетов перед храмом.

Затем отведаем местные блюда в Мусульманском квартале, где несколько улиц представляют собой один сплошной ресторан под открытым небом. Так как город был важным пунктом на Великом Шёлковом пути, его кухня складывалась под влиянием различных культур — это стоит попробовать!

Достопримечательности и кухня СианяДостопримечательности и кухня СианяДостопримечательности и кухня Сианя
15 день

«Терракотовая армия», заключительный ужин

Встанем пораньше, чтобы приехать к открытию самой известной археологической достопримечательности Китая — «Терракотовой армии» — коллекции скульптур, возраст которых насчитывает более 2200 лет, изображающих воинов первого императора Китая. Более 8000 статуй, среди которых нет повторяющихся лиц, были созданы для захоронения императора династии Цинь – Ши Хуанди. Это первый древний правитель, взявший с собой в могилу не живых, а глиняных воинов.

Во второй половине дня вернёмся в Сиань. Да вечера у вас будет свободное время, а затем вместе соберёмся за ужином и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия.

«Терракотовая армия», заключительный ужин«Терракотовая армия», заключительный ужин«Терракотовая армия», заключительный ужин«Терракотовая армия», заключительный ужин
16 день

Отъезд

Рано утром — трансфер в аэропорт. Спасибо, что вместе с нами любовались красотой Китая!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет226 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер в аэропорт в Сиане
  • Все переезды по программе на заказном транспорте, такси, поездах, междугородних автобусах, метро
  • Перелёт Чжанцзяцзе - Сиань (или ж. - д. билеты Чжанцзяцзе - Чанша - Сиань)
  • Канатные дороги по программе в нацпарке «Улинъюань» и на горе Тяньмэнь
  • Велосипедная прогулка в Танкоу к дяолоу в Цзыли
  • Прогулки на плотах по реке Ли и в пещере Хуанлун
  • Проживание
  • Завтраки, кроме дня приезда, и приветственный ужин
  • Все входные билеты в нацпарки, музеи и храмы по программе
  • Все пропуски в платные туристические зоны
  • Билеты на музыкальное шоу в Яншо
  • Сопровождение группы инструктором
  • Групповая аптечка первой помощи
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Гуанчжоу и из Сианя
  • Обеды и ужины на маршруте (кроме приветственного ужина)
  • Виза в Китай
  • Медицинская страховка категории «Актив», включающая меры на случай ковида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гуанчжоу, аэропорт, с 10:00 до 12:00 или с 15:00 до 17:00
Завершение: Сиань, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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