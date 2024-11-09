Побываем в Яншо и покатаемся на плотах, погуляем
Описание тура
Организационные детали
Просим с уважением относиться к китайской культуре и соблюдать правила посещения достопримечательностей, а также требования по поведению в транспорте, ношению маски, где необходимо, и т. п.
Китай — строгая страна в отношении правил поведения.
1. На маршруте предусмотрены переезды не только заказным, но и общественным транспортом: метро, такси, междугородними автобусами, поездами. Общественный транспорт в Китае работает хорошо и зачастую удобнее заказного.
2. Просим учесть, что порядок завтраков, обедов и ужинов будет полностью зависеть от переездов и не всегда будет по единому расписанию. Мы проедем большое расстояние, и поэтому расписание автобусов и поездов будет диктовать нам свои правила.
3. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе/ресторанах в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Инструктор будет помогать с переводом, но рекомендуем установить на телефон программы-переводчики.
4. Для посещения храмов нужно иметь одежду, закрывающую плечи и колени.
5. Блюда европейской кухни в Китае редки и дороги. Местная кухня вовсе не обязательно острая, так что бояться китайских блюд не нужно — практически каждый сможет найти то, что ему понравится. Но если у вас слабый ЖКТ, рекомендуем взять собой растворимые каши, сухое молоко, кисели и другую привычную легкую пищу, чтобы давать организму отдых.
Проживание. В гостиницах от 2* до 4* в зависимости от локации) и в хостеле в Танкоу.
Во всех гостиницах, кроме Танкоу, размещение по 2 человека в номере: раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, Wi-Fi, электророзетки, чайник, горячая вода, душ и туалет в номере.
В Танкоу общие комнаты на 3-4 человека.
Не исключен китайский формат туалета: вместо унитаза дырка в полу (местные отели часто используют такой формат).
В гостиницах почти всегда есть возможность отдать вещи в стирку, либо есть в наличии стиральная машина (за отдельную плату).
Одиночное размещение исключено даже за доплату: сейчас в Китае очень мало гостиниц открыто для иностранцев, мест не хватает.
Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака в день приезда, и
приветственный ужин. Остальные ужины и все обеды оплачиваются отдельно.
Уровень сложности. Тур активный, будем ходить в среднем 12-15 км, в том числе по горам: налегке, в спокойном темпе, с перерывами. Также проедем 8-10 км на велосипеде. Специальная подготовка не требуется, но хорошая физическая форма необходима.
Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых, приветственный ужин
Встретим вас в аэропорту с утренних рейсов с 10:00 до 12:00 и дневных рейсов с 15:00 до 17:00. Затем едем в отель в центре города, где после размещения у вас будет время на отдых. Вечером соберёмся за приветственным ужином, познакомимся друг с другом поближе, и вы попробуете блюда кантонской кухни (если будут участники с поздним прилётом, ужин будет перенесён на следующий день).
Достопримечательности Гуанчжоу
Сегодня вас ждёт знакомство с Гуанчжоу, городом со своей особой культурой. Сначала посетим Академию клана Чэнь — замок в кантонском стиле конца 19 века, где расположен музей китайских ремёсел. Здесь обучали мастеров самого высокого уровня и создавали роскошные изделия для императорского двора.
Затем пройдёмся по пешеходной улице, известной на весь Китай, одной из самых древних городских улиц. Когда-то здесь находились средневековые мануфактуры, производившие товары для караванов, следующих в другие страны, а сегодня это царство бутиков, ювелирных магазинов и уличной еды. Заглянем на рынок и посмотрим на необычную снедь — тут продают даже сушёных медуз.
Завершим день прогулкой среди сияющих небоскребов напротив знаменитой телевизионной башни Гуанчжоу.
Деревня Танкоу, дома-крепости, велосипедная прогулка
Утром на скоростном поезде отправляемся в город Кайпин, а оттуда доберёмся до деревни Танкоу. Уже у гостиницы увидим первый терем-дяолоу, который осмотрим после заселения. Дяолоу или дома-крепости в этой местности строили со средних веков состоятельные купцы для защиты своих семей и имущества. Отсюда и многоэтажность, нехарактерная для старого Китая, и каменные стены вместо деревянных. А в прошлом веке в архитектуру дяолоу вплелись и европейские черты. Посмотрим на саму необычную постройку и на коллекцию, которую собрал хозяин дома.
Затем сядем на велосипеды и поедем в поля, к целому городку из дяолоу. По пути купим мускатного винограда прямо с лозы. Вернувшись в Танкоу, прогуляемся по деревне, где перемешались старина и современность. Закат встретим на крыше отеля, откуда видны многие башни-дяолоу.
Дяолу деревни Цзинцзянли, прогулка по Чиканю
После завтрака на машине отправимся к знаменитым дяолоу уезда Кайпин в деревню Цзинцзянли. По пути посетим городок 20-х годов с необычной архитектурой. По приезде осмотрим башни и поднимемся на самый высокий здесь 9-этажный дом.
Затем побываем в городке Чикань, в котором сплелись китайский и европейский стили — его построили китайцы, разбогатевшие в Америке и вернувшиеся на родину. Тут соседствуют старинный китайский театр и первый трамвай, изогнутые крыши и европейские колонны. Погуляем и пообедаем в местном кафе. К вечеру вернёмся в Танкоу.
Переезд в Яншо, прогулка по городу, музыкальный спектакль
Рано утром выезжаем по маршруту Танкоу — Кайпин — Гуанчжоу — Яншо. По пути вы сможете понаблюдать за сменой пейзажей — приедем в район с карстовыми горами причудливых форм. Во второй половине дня окажемся в Яншо. Пообедаем и пойдём гулять по пешеходной улице со множеством магазинов, сувенирных лавочек и ресторанов. Здесь вас снова удивят экзотические деликатесы.
Вечером насладимся красочным шоу — музыкальным спектаклем о певице-фее Санцзе Лю, сценой которому служит сама река Лицзян в окружении карстовых гор. Ночь в гостинице в Яншо.
Прогулка на плотах, город Синпин
Встанем пораньше и, позавтракав, поедем в городок Янди, расположенный выше по реке Ли. Здесь мы сядем на плоты и поплывём вниз по течению, любуясь скалами с воды. Так, сначала на плотах, потом на электрокаре или пешком, доберёмся до небольшого старинного города Синпин. Тут сохранились улочки времён династии Цин. Прогуляемся, купим сладостей, а на обед отведаем местное блюдо — рыбу, приготовленную в пиве.
После понаблюдаем за тем, как на бамбуковых плотах местные старички в национальной одежде и соломенных плащах выезжают на реку. Когда-то их основным промыслом была рыбалка с бакланами, а сейчас старички и их ручные чёрные бакланы зарабатывают тем, что показывают гостям приёмы своей необычной рыбалки. Вечером вернёмся в Яншо.
Переезд в Фэнхуан, прогулка по набережной
Сегодня переедем в Гуйлинь, а оттуда, на скоростном поезде — в средневековый городок Фэнхуан в провинции Хунань. Это край народности туцзя с иными культурой, национальной одеждой и бытом. Приедем уже вечером, когда город будет залит огнями.
Разместимся в отеле в старой части Фэнхуана и прогуляемся по набережной. Мы расскажем вам, почему здесь любят отдыхать сами китайцы и почему считается, что здесь можно встретить свою любовь.
Неспешный день в Фэнхуане
Сегодня встретим рассвет и полюбуемся тем, как от реки и влажных гор поднимается туман и окутывает пока ещё спящий город. После желающие смогут ещё подремать — сегодня у нас расслабленный день.
Будем гулять по старому центру и узким улочкам, рассматривать мосты и старинные здания, башни и пагоды. Увидим городскую стену и храмы Фэнхуана. Попробуем местные сладости, которые готовят по древним рецептам. Ещё Фэнхуан славится маринованными овощами — их используют во множестве блюд, в том числе в остром рыбном супе. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись, отведать заинтересовавшие лакомства и купить приглянувшиеся сувениры.
Переезд в Улинъюань, прогулка
В этот день на поезде переедем в Чжанцзяцзе, а затем на микроавтобусе — в Улинъюань. По пути снова изменится пейзаж — горы поменяют свои очертания, будто готовя нас к знаменитым летающим горам, вдохновившим создателей фильма «Аватар».
Прибудем в Улинъюань около 15:00. Разместимся в отеле и немного прогуляемся. Здесь можно выгодно купить туристическую одежду, а ещё интересен местный чёрный чай, сформированный в брёвнышки размером от нескольких сантиметров до пары метров, и белый чай, внешне похожий на мох-ягель, с необычным вкусом. Ночь в Улинъюане недалеко от национального парка.
День в национальном парке Улинъюаня
Этот и следующий дни мы проведём среди невероятных скал, вечнозелёных сосен и красных и жёлтых клёнов! Увидим обе части огромного национального парка — Тяньцзы и Юаньцзяцзе. Побываем у гор, вдохновивших Джеймса Кэмерона и послуживших прототипом парящих гор в волшебной стране Пандора. Осмотрим даосский храм на вершине горы, мост Бессмертных и ещё много красивых мест.
Посетим смотровые площадки, откуда открываются завораживающие виды, покатаемся по канатным дорогам и на стеклянном лифте Байлун, внесённом в Книгу рекордов Гиннесса и встроенном в отвесную скалу. Попробуем свежий урожай садов и горных пасек. Ночь в гостинице в Улинъюане.
Второй день в национальном парке Улинъюаня
Продолжаем любоваться фантастическими видами и исследовать достопримечательности парка.
Пещера Хуанлун, переезд в Чжанцзяцзе
Сегодня мы побываем в одной из самых больших карстовых пещер в мире — Хуанлун, название которой переводится как «жёлтый дракон». Внутри сталактиты и сталагмиты различных форм и размеров образуют настоящий подземный дворец с императорским тронным залом, и всё это подсвечивается разноцветными огнями. Часть пути в пещере мы проделаем на плоту по подземной реке.
Во второй половине дня переедем в город Чжанцзяцзе, где отдохнём после размещения в гостинице и прогуляемся, если останется время.
Подъём на гору Тяньмэньшань, путь в Сиань
И снова вас ждут природные чудеса Китая — утром отправляемся к горе Тяньмэньшань, что переводится как «небесные врата» — на вершине находится огромная арка в скале, образовавшаяся в результате обрушения. Она действительно выглядит как ворота в небо. Поднимемся к ней по канатной дороге, одной из самых длинных в мире — более 7 км. На плато посетим буддийский храм Тяньмэнь, построенный во времена династии Мин. Путь к нему подарит яркие эмоции — мы пройдём через длинный стеклянный балкон, нависающий над пропастью.
Спускаться будем сначала по лестнице, по которой к «вратам» идут пешком паломники-даосы, а затем — на автобусе по знаменитому серпантину, входящему в десятку самых красивых дорог в мире.
Вечером едем в аэропорт и летим в Сиань. По прибытии разместимся в гостинице и отдохнём. (Возможна замена перелёта на два переезда на поездах: Чжанцзяцзе — Чанша и Чанша — Сиань с ночёвкой в поезде).
Достопримечательности и кухня Сианя
Целый день посвятим знакомству с Сианем — одной из древних столиц всей Поднебесной и одним из самых старых городов мира. Посетим Большую пагоду диких гусей 7 века и соседний храмовый комплекс, необычную мечеть, во внешнем виде которой сочетаются черты китайского и арабского стилей. Увидим городскую стену, Барабанную и Колокольную башни. Заглянем в даосский храм с божествами-покровителями города и на рынок амулетов перед храмом.
Затем отведаем местные блюда в Мусульманском квартале, где несколько улиц представляют собой один сплошной ресторан под открытым небом. Так как город был важным пунктом на Великом Шёлковом пути, его кухня складывалась под влиянием различных культур — это стоит попробовать!
«Терракотовая армия», заключительный ужин
Встанем пораньше, чтобы приехать к открытию самой известной археологической достопримечательности Китая — «Терракотовой армии» — коллекции скульптур, возраст которых насчитывает более 2200 лет, изображающих воинов первого императора Китая. Более 8000 статуй, среди которых нет повторяющихся лиц, были созданы для захоронения императора династии Цинь – Ши Хуанди. Это первый древний правитель, взявший с собой в могилу не живых, а глиняных воинов.
Во второй половине дня вернёмся в Сиань. Да вечера у вас будет свободное время, а затем вместе соберёмся за ужином и поделимся друг с другом впечатлениями от путешествия.
Отъезд
Рано утром — трансфер в аэропорт. Спасибо, что вместе с нами любовались красотой Китая!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|226 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту Гуанчжоу и трансфер в аэропорт в Сиане
- Все переезды по программе на заказном транспорте, такси, поездах, междугородних автобусах, метро
- Перелёт Чжанцзяцзе - Сиань (или ж. - д. билеты Чжанцзяцзе - Чанша - Сиань)
- Канатные дороги по программе в нацпарке «Улинъюань» и на горе Тяньмэнь
- Велосипедная прогулка в Танкоу к дяолоу в Цзыли
- Прогулки на плотах по реке Ли и в пещере Хуанлун
- Проживание
- Завтраки, кроме дня приезда, и приветственный ужин
- Все входные билеты в нацпарки, музеи и храмы по программе
- Все пропуски в платные туристические зоны
- Билеты на музыкальное шоу в Яншо
- Сопровождение группы инструктором
- Групповая аптечка первой помощи
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Гуанчжоу и из Сианя
- Обеды и ужины на маршруте (кроме приветственного ужина)
- Виза в Китай
- Медицинская страховка категории «Актив», включающая меры на случай ковида