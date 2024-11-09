Просим с уважением относиться к китайской культуре и соблюдать правила посещения достопримечательностей, а также требования по поведению в транспорте, ношению маски, где необходимо, и т. п.

Китай — строгая страна в отношении правил поведения.

1. На маршруте предусмотрены переезды не только заказным, но и общественным транспортом: метро, такси, междугородними автобусами, поездами. Общественный транспорт в Китае работает хорошо и зачастую удобнее заказного.

2. Просим учесть, что порядок завтраков, обедов и ужинов будет полностью зависеть от переездов и не всегда будет по единому расписанию. Мы проедем большое расстояние, и поэтому расписание автобусов и поездов будет диктовать нам свои правила.

3. Местное население почти не говорит по-английски, даже персонал гостиниц и ресторанов. Меню в кафе/ресторанах в основном только на китайском языке. В больших городах есть указатели на английском языке, в глубинке нет. Инструктор будет помогать с переводом, но рекомендуем установить на телефон программы-переводчики.

4. Для посещения храмов нужно иметь одежду, закрывающую плечи и колени.

5. Блюда европейской кухни в Китае редки и дороги. Местная кухня вовсе не обязательно острая, так что бояться китайских блюд не нужно — практически каждый сможет найти то, что ему понравится. Но если у вас слабый ЖКТ, рекомендуем взять собой растворимые каши, сухое молоко, кисели и другую привычную легкую пищу, чтобы давать организму отдых.

Проживание. В гостиницах от 2* до 4* в зависимости от локации) и в хостеле в Танкоу.

Во всех гостиницах, кроме Танкоу, размещение по 2 человека в номере: раздельные кровати, постельное бельё, кондиционер, Wi-Fi, электророзетки, чайник, горячая вода, душ и туалет в номере.

В Танкоу общие комнаты на 3-4 человека.

Не исключен китайский формат туалета: вместо унитаза дырка в полу (местные отели часто используют такой формат).

В гостиницах почти всегда есть возможность отдать вещи в стирку, либо есть в наличии стиральная машина (за отдельную плату).

Одиночное размещение исключено даже за доплату: сейчас в Китае очень мало гостиниц открыто для иностранцев, мест не хватает.

Питание. В стоимость включены завтраки, кроме завтрака в день приезда, и

приветственный ужин. Остальные ужины и все обеды оплачиваются отдельно.

Уровень сложности. Тур активный, будем ходить в среднем 12-15 км, в том числе по горам: налегке, в спокойном темпе, с перерывами. Также проедем 8-10 км на велосипеде. Специальная подготовка не требуется, но хорошая физическая форма необходима.

Виза. Однократная виза в Китай оформляется за месяц через визовый центр или консульство.