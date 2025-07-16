Погрузитесь в уникальный гастрономический тур по Пекину, где откроются настоящие вкусы китайской кухни. Вас ждёт дегустация блюд в семейных закусочных, которые не найти без местного гида.
Насладитесь пекинским хотпотом с видом
Насладитесь пекинским хотпотом с видом
6 причин купить эту экскурсию
- 🍽️ Уникальные блюда Пекина
- 🍺 Крафтовое пиво
- 🏯 Исторические переулки
- 👨👩👧👦 Семейные традиции
- 🥢 Пекинская лапша
- 🥘 Пекинский хотпот
Что можно увидеть
- Колокольня Пекина
- Хутун
Описание экскурсииПекинский хотпот и крафтовое пиво Это место предлагает вид на крышу исторической колокольни Пекина: здесь подают местные блюда в традиционных медных горшках с бульоном, который усиливает вкус ингредиентов. Тонкие ломтики баранины и говядины быстро готовятся в горшке, а затем окунаются в соус, приготовленный из кунжутной пасты… Также возьмите местное крафтовое пиво! Лапша в 100-летнем доме во дворе хутунов Когда пекинцы говорят о лапше, на ум приходит только одно блюдо. На самом деле, мы буквально называем это «пекинская лапша», а все остальные блюда из лапши не такие вкусные. Посетите 100-летний дом семьи Янь, расположенный в глубине двора хутуна, чтобы попробовать их блюдо по секретному рецепту. Исследуйте исторические переулки хутуна Пройдите по историческим переулкам старого Пекина, взгляните на настоящую местную жизнь. Эти узкие улочки, датируемые XII веком, были образованы между рядами домов со дворами, построенными правительственными чиновниками и богатыми людьми. Узнайте, что означает название хутун и как они развивались с течением времени, пройдя по лабиринту переулков, которые расходятся во всех направлениях от Запретного города. Попробуйте редкое блюдо Пекина Вы когда-нибудь были в мусульманской закусочной? Эту закусочную хутуна посещают исключительно мужчины из района, которые держат свои бутылки с байцзю за прилавком. Редкое пекинское блюдо, которое они подают, было любимым блюдом императрицы Цыси, и это одно из немногих мест в городе, где его подают. Праздник весны круглый год Этот неприметный ресторан, которым владеет супружеская пара, специализируется на весенних блинах — блюде, которое традиционно едят всей семьёй во время китайского Нового года, чтобы отпраздновать приход весны и хороший урожай. Их готовят прямо на заказ, едят как буррито. Они символизируют воссоединение и единство семьи. Какие блюда вы попробуете?
- Пекинское жаркое из баранины с крафтовым пивом.
- Самую популярную лапшу Пекина в лапшичной Хутун.
- Мусульманское блюдо из Пекина, которое было любимым блюдом «Леди-дракона» Цыси.
• Весенние блины — блюдо, которое любят есть всей семьёй во время китайского Нового года. Важная информация:
- Этот маршрут может быть изменён и скорректирован в зависимости от ежедневной работы поставщиков и доступности.
- Экскурсия проводится в любую погоду, пожалуйста, одевайтесь соответствующе.
Ежедневно в 18:30.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хутуны
- Исторические улицы Пекина
- Лапшичные и кафе Пекина
Что включено
- Услуги местного гида
- 4 остановки с едой и дегустациями (ужин)
- Пинта местного крафтового пива
- Неограниченное количество пива и газировки
Что не входит в цену
- Чаевые (желательно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пекин, Shichahai station, выход C
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 18:30.
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Для проведения тура требуется минимум 2 человека: в случае недобора есть возможность отмены после подтверждения. Если экскурсия не состоится, вам будет предложена альтернативная дата или полный возврат средств
- Пожалуйста, сообщите о любых диетических требованиях при бронировании
- Работаем в любую погоду, пожалуйста, одевайтесь по погоде
- Тур начинается в 18:30. Пожалуйста, встретьтесь с вашим гидом в указанном месте встречи за 10 минут до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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