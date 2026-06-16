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Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)

Прокатиться по главным улицам столицы Китая и попробовать местную кухню
Понять Пекин через две важные стороны: парадную жизнь старого города и повседневный быт в традиционном доме — сыхэюане. Отправляйтесь на эту велопрогулку, чтобы увидеть известные районы.

А ещё почувствовать, как в Пекине соединяются имперская история и домашняя гастрономическая культура. В финале вы вместе с местными приготовите и съедите пельмени.
Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)
Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)
Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)

Описание экскурсии

9:00 — Юндинмэнь. Вы познакомитесь со старым городом и улицей, которая связывала ключевые южные точки.

9:30 — район Цяньмэнь, Тяньцяо и стрелковая башня Чжэнъянмэнь (осмотр снаружи). Увидите районы, где история соседствует с современной жизнью.

11:00 — улица Цяньмэнь и переулок Сяньюйкоу. Самый атмосферный район старого Пекина с живым ритмом традиционной торговли и уличной жизни. Посмотрите на быт исторического центра.

12:00 — район у Тяньаньмэнь, улица Наньчицзы и угловая башня Запретного города (осмотр снаружи). Увидите символы императорского Пекина и оцените масштаб и строгость дворцовой архитектуры.

13:00 — улица Дианьмэнь и мост Ваньнинцяо. Погрузитесь ещё глубже в историю: узнаете об эпохе Юань и северных воротах императорского города.

13:30 — Колокольная и Барабанная башни (осмотр снаружи). В старом Пекине башни задавали ритм жизни города и оповещали о времени.

14:00–17:00 — традиционный сыхэюань. Увидите китайский дом, поймёте, как устроен пекинский быт и почему домашняя кухня остаётся важной частью культуры. Местные жители научат вас лепить пельмени.

Организационные детали

  • В стоимость включено: прокат велосипеда, бутилированная вода, ингредиенты для лепки пельменей
  • Возьмите наличные, чтобы оплатить остаток стоимости
  • Экскурсия не предполагает посещения платных объектов
  • Для веганов можем подготовить растительную начинку для пельменей, нужно сообщить об этом заранее
  • При плохой погоде велочасть может быть отменена или заменена другой программой в помещении. При дорожных ограничениях в районе Тяньаньмэнь маршрут может быть скорректирован
  • С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Юндинмэньвай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан
Панда Чжан — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с
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удовольствием делимся с путешественниками подлинными впечатлениями: от знаковых достопримечательностей до нематериального культурного наследия и яркой жизни местных жителей. Наша миссия — помочь гостям по‑настоящему понять Китай, лично прикоснуться к его культуре и уехать с приятными воспоминаниями. Благодаря профессиональной организации, глубокой локальной экспертизе и многоязычной поддержке (английский, французский, испанский, русский) мы делаем каждую поездку безопасной, насыщенной и запоминающейся. Нам нравится знакомиться с путешественниками со всего света и проводить их через уникальные культурные впечатления, которые выходят за рамки обычных обзорных экскурсий.

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