Велопрогулка по Пекину и лепка пельменей (на английском)
Прокатиться по главным улицам столицы Китая и попробовать местную кухню
Понять Пекин через две важные стороны: парадную жизнь старого города и повседневный быт в традиционном доме — сыхэюане. Отправляйтесь на эту велопрогулку, чтобы увидеть известные районы.
А ещё почувствовать, как в Пекине соединяются имперская история и домашняя гастрономическая культура. В финале вы вместе с местными приготовите и съедите пельмени.
Описание экскурсии
9:00 — Юндинмэнь. Вы познакомитесь со старым городом и улицей, которая связывала ключевые южные точки.
9:30 — район Цяньмэнь, Тяньцяо и стрелковая башня Чжэнъянмэнь (осмотр снаружи). Увидите районы, где история соседствует с современной жизнью.
11:00 — улица Цяньмэнь и переулок Сяньюйкоу. Самый атмосферный район старого Пекина с живым ритмом традиционной торговли и уличной жизни. Посмотрите на быт исторического центра.
12:00 — район у Тяньаньмэнь, улица Наньчицзы и угловая башня Запретного города (осмотр снаружи). Увидите символы императорского Пекина и оцените масштаб и строгость дворцовой архитектуры.
13:00 — улица Дианьмэнь и мост Ваньнинцяо. Погрузитесь ещё глубже в историю: узнаете об эпохе Юань и северных воротах императорского города.
13:30 — Колокольная и Барабанная башни (осмотр снаружи). В старом Пекине башни задавали ритм жизни города и оповещали о времени.
14:00–17:00 — традиционный сыхэюань. Увидите китайский дом, поймёте, как устроен пекинский быт и почему домашняя кухня остаётся важной частью культуры. Местные жители научат вас лепить пельмени.
Организационные детали
В стоимость включено: прокат велосипеда, бутилированная вода, ингредиенты для лепки пельменей
Возьмите наличные, чтобы оплатить остаток стоимости
Экскурсия не предполагает посещения платных объектов
Для веганов можем подготовить растительную начинку для пельменей, нужно сообщить об этом заранее
При плохой погоде велочасть может быть отменена или заменена другой программой в помещении. При дорожных ограничениях в районе Тяньаньмэнь маршрут может быть скорректирован
С вами будет один из англоговорящих гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Юндинмэньвай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Панда Чжан — Организатор в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы лицензированное туристическое агентство со штаб-квартирой в Пекине. Наша команда много лет живёт и работает в Китае, что позволило нам глубоко изучить местную историю, культуру и повседневную жизнь. Мы с читать дальшеуменьшить
удовольствием делимся с путешественниками подлинными впечатлениями: от знаковых достопримечательностей до нематериального культурного наследия и яркой жизни местных жителей.
Наша миссия — помочь гостям по‑настоящему понять Китай, лично прикоснуться к его культуре и уехать с приятными воспоминаниями. Благодаря профессиональной организации, глубокой локальной экспертизе и многоязычной поддержке (английский, французский, испанский, русский) мы делаем каждую поездку безопасной, насыщенной и запоминающейся.
Нам нравится знакомиться с путешественниками со всего света и проводить их через уникальные культурные впечатления, которые выходят за рамки обычных обзорных экскурсий.
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