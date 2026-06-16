Понять Пекин через две важные стороны: парадную жизнь старого города и повседневный быт в традиционном доме — сыхэюане. Отправляйтесь на эту велопрогулку, чтобы увидеть известные районы. А ещё почувствовать, как в Пекине соединяются имперская история и домашняя гастрономическая культура. В финале вы вместе с местными приготовите и съедите пельмени.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $255 за экскурсию

Описание экскурсии

9:00 — Юндинмэнь. Вы познакомитесь со старым городом и улицей, которая связывала ключевые южные точки.

9:30 — район Цяньмэнь, Тяньцяо и стрелковая башня Чжэнъянмэнь (осмотр снаружи). Увидите районы, где история соседствует с современной жизнью.

11:00 — улица Цяньмэнь и переулок Сяньюйкоу. Самый атмосферный район старого Пекина с живым ритмом традиционной торговли и уличной жизни. Посмотрите на быт исторического центра.

12:00 — район у Тяньаньмэнь, улица Наньчицзы и угловая башня Запретного города (осмотр снаружи). Увидите символы императорского Пекина и оцените масштаб и строгость дворцовой архитектуры.

13:00 — улица Дианьмэнь и мост Ваньнинцяо. Погрузитесь ещё глубже в историю: узнаете об эпохе Юань и северных воротах императорского города.

13:30 — Колокольная и Барабанная башни (осмотр снаружи). В старом Пекине башни задавали ритм жизни города и оповещали о времени.

14:00–17:00 — традиционный сыхэюань. Увидите китайский дом, поймёте, как устроен пекинский быт и почему домашняя кухня остаётся важной частью культуры. Местные жители научат вас лепить пельмени.

Организационные детали