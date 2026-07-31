За день вы познакомитесь с четырьмя традициями древнего Китая. Осмотрите императорский дворец Запретного города и пройдёте мастер-класс по лекарственным травам. Поучаствуете в чайной церемонии и поужинаете за просмотром театрального шоу. Гид расскажет о символике блюд и смысле представления, чтобы вы погрузились в тему без языкового барьера.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Мы раскроем четыре ключевые темы императорской культуры Китая. На каждом этапе дадим вам столько времени для погружения, сколько захотите.

1. Сначала вы познакомитесь с историей Запретного города. Мы расскажем о быте и обычаях древних императоров.

2. Далее разберём философию чайной церемонии, различия сортов и правила дегустации.

3. Потом вы узнаете об основах традиционной медицины: свойствах целебных трав и балансе энергий.

4. Завершим разговор особенностями дворцовой кухни, символикой императорских блюд и смыслом театральных представлений.

Организационные детали