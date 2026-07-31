За день вы познакомитесь с четырьмя традициями древнего Китая. Осмотрите императорский дворец Запретного города и пройдёте мастер-класс по лекарственным травам. Поучаствуете в чайной церемонии и поужинаете за просмотром театрального шоу.
Гид расскажет о символике блюд и смысле представления, чтобы вы погрузились в тему без языкового барьера.
Гид расскажет о символике блюд и смысле представления, чтобы вы погрузились в тему без языкового барьера.
Описание экскурсии
Мы раскроем четыре ключевые темы императорской культуры Китая. На каждом этапе дадим вам столько времени для погружения, сколько захотите.
1. Сначала вы познакомитесь с историей Запретного города. Мы расскажем о быте и обычаях древних императоров.
2. Далее разберём философию чайной церемонии, различия сортов и правила дегустации.
3. Потом вы узнаете об основах традиционной медицины: свойствах целебных трав и балансе энергий.
4. Завершим разговор особенностями дворцовой кухни, символикой императорских блюд и смыслом театральных представлений.
Организационные детали
- Поедем на комфортном легковом автомобиле или минивэне премиум-класса. По запросу предоставим детские кресла
- В стоимость включено: трансфер по Пекину, билеты в Запретный город, чайная церемония, мастер-класс по традиционной китайской медицине, ужин с дворцовыми блюдами, билеты на шоу
- Отдельно оплачиваются: обед и дополнительные медицинские процедуры (по желанию). Цены на услуги озвучиваем при согласовании программы
- Мы не ограничиваем время посещения локаций. При желании увеличим длительность чайной церемонии или консультации врача без доплаты
- С вами будет русскоговорящий гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 896 туристов
Наша команда — это коллеги, друзья, земляки и однокурсники, которые уже много лет работают вместе. Среди нас — те, кто в 2009–2010 годах принимал в Китае более тысячи российских детей,
Входит в следующие категории Пекина
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