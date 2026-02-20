Мои заказы

Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных

Погрузиться в настоящую жизнь столицы - от тайных интерьеров Запретного города до старинных хутунов
Наша цель — показать Китай через жизнь людей, а не через стандартные туристические маршруты.

Мы исследуем архитектуру Запретного города, посмотрим на сокровища императорской семьи и интерьеры покоев императриц. Пройдём по культурной улице Люличан и заглянем на антикварный рынок Паньцзяюань. И конечно, изучим старинные кварталы, хутуны и местные столовые.
5
13 отзывов
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных
Сокровища королей и народа: Пекин глазами местных

Описание экскурсии

Первым делом отправимся на культурную улицу Люличан, которой уже 300 лет. Здесь много старинных зданий и антикварных магазинов с китайскими картинами и каллиграфией, а также работами современных художников.

Затем посетим Запретный город — бывший императорский дворец. Мы не будем ограничиваться стандартным маршрутом, а исследуем его глубже, по нетривиальным тропам. Помимо основных залов, осмотрим отдельные экспозиции дворцовой мебели, фарфора, изделий из нефрита.

Прогуляемся по старому району Пекина, заглянем в хутуны и посмотрим на жилые кварталы.

Зайдём перекусить в заведение с локальной кухней — то самое, где любят есть местные жители. А после посетим антикварный и блошиный рынки.

Вечером вас ждёт цирковое представление или акробатическое шоу. Билеты необходимо забронировать заранее, так как сейчас шоу проходят не каждый день.

А после вы сможете самостоятельно пойти на торговую улицу Саньлитунь — любимое место встреч пекинской молодежи со множеством магазинов, баров и ресторанов.

Вы узнаете:

  • Почему главные цвета в Запретном городе — жёлтый и красный
  • Почему повсюду встречается связь с числом 9
  • Как император выбирал наложниц
  • Почему китайские палочки для еды с одного конца круглые, а с другого — квадратные
  • Из-за чего в Китае хотели рожать мальчиков
  • Какие моменты в жизни китайцев считаются самыми важными

Примерный тайминг

9:00–9:45 — посещение улицы Люличан
10:15–12:45 — знакомство с Запретным городом
12:45–13:15 — прогулка по старинным пекинским переулкам (хутунам)
13:15–14:15 — обед
14:40–15:40 — посещение антикварного рынка Паньцзяюань
16:30–17:30 — просмотр акробатического шоу (восточный цирк)
18:00 — трансфер в отель или в торговый район Саньлитунь для самостоятельного отдыха

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Детского кресла нет
  • Возьмите с собой паспорт
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — 60 юаней за запретный город, 280 юаней за акробатического шоу (восточный цирк) и питание — по желанию
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В гостинице или в аэропорту за доплату
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим
Максим — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 69 туристов
Я окончил факультет русского языка в Китае и работаю в сфере туризма с 2002 года. За эти годы я сопровождал множество российских путешественников, государственных делегаций и бизнес-групп. У меня и моих
читать дальше

коллег богатый опыт организации приёма как путешественников, так и деловых представителей. Мы глубоко знаем традиционную китайскую культуру и историю. С нами вы погрузитесь в подлинную культуру Китая — мы поможем посетить достопримечательности с комфортом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
А
Анна
20 фев 2026
Наша гид Наташа просто великолепна! Её гостеприимство и внимание сделали нашу поездку по-настоящему запоминающейся, позволили нам глубже узнать историю и культуру этого региона.

Спасибо большое за чудесную экскурсию ☺️
А
Анна
16 фев 2026
Спасибо большое организатору экскурсии и особенно экскурсоводу Розе, все прошло на высочайшем уровне несмотря на холодную погоду, благодаря глубине и легкости подачи информации холод и ветер были абсолютно не заметны!)))
Еще раз огромное спасибо!))
А
Алёна
5 фев 2026
Спасибо Максиму за отличный день!
Он учел все наши пожелания и изменил маршрут именно так, как мы захотели. Сам позаботился обо всех входных билетах, нам оставалось просто следовать за ним. Накопмил
читать дальше

в отличном ресторане, где едят местные, Рассказал очень много интересного о Китае как во времена Императоров, так и о жизни в наше время
Дети тоже остались довольны, еще и получили приятный подарок, однозначно рекомендую

О
Олеся
4 фев 2026
Очень понравилась экскурсия! Увлекательный маршрут, который показал не только Запретный город - типичное туристическое место, но и аутентичные старинные улицы в которых до сих пор живут местные жители, улицы ремесленников,
читать дальше

оптовый и антикварный базар. Вечером попали на популярное сейчас в Китае шоу акробатов! Наш гид Максим рассказал много интересного, у него индивидуальный подход к каждому туристу, может немного изменить маршрут согласно вашим предпочтениям! Большая ему благодарность за чудесный день!

Olga
Olga
2 фев 2026
Восхитительная поездка с Максимом!
Продумано все! Очень много информации на хорошем русском языке от местного жителя. Грамотно построены маршруты (в обход большого скопления людей). Много интересных мест, где без Максима мы бы не были. Все доброжелательно, комфортно. Много полезной информации для будущих поездок.
мы с семьей 1й раз были в Пекине и, благодаря Максиму, влюбились в него!!!
Восхитительная поездка с Максимом!
О
Ольга
22 янв 2026
Очень понравилось. Ездили с сыном-подростком, даже он отвлекся от телефона, ходил, смотрел и слушал. История Китая как на ладони, легко и системно, поэтому запоминается.
Территория дворца огромная, Максим водил по секретным
читать дальше

тропам, поэтому осталось впечатление, что дворец был открыт персонально для нас. Посмотрели все знаковые места без напряжения. Теперь знаю, почему у львицы на страже такие длинные ресницы и большие согнутые уши, из чего сделан абажур светильника императора (не стекло и не пластик). И хочу побывать во дворце в дождь, чтобы увидеть тысячу сто четырнадцать струй из уст драконов.
Улица художников - отдельное впечатление. Идеальное место для выбора подарка тому, у кого всё есть. Например, бутылочка для парфюма, изображение на которую художник наносит изнутри. Покупку при мне мастер подписал моим именем на русском и китайском.
Китайский цирк - круто. Нет смысла пересказывать, надо увидеть. Мы выбрали билеты третьей ценовой категории из четырёх, и прекрасно. Спасибо Максиму, что организовал места по центру.
Потом были покупки. 🔥🔥🔥. Окупили поездку 💃

Д
Дарья
19 янв 2026
Спасибо Максиму за такую замечательную экскурсию. Все как заявлено. Дружелюбно. Интересно. Не избито, не как у всех. И это круто! Советую! Рекомендую! Если собираетесь в Пекин, берите экскурсию у Максима.
Спасибо Максиму за такую замечательную экскурсию. Все как заявлено. Дружелюбно. Интересно. Не избито, не как уСпасибо Максиму за такую замечательную экскурсию. Все как заявлено. Дружелюбно. Интересно. Не избито, не как уСпасибо Максиму за такую замечательную экскурсию. Все как заявлено. Дружелюбно. Интересно. Не избито, не как у
А
Анастасия
18 янв 2026
Максим, очень внимательно относится к своей работе, у нас было сильно ограниченно время, Максим спланировал время исходя из наших возможностей и постарался уместить в это время максимум, успели и погулять
читать дальше

и посмотреть город из окна авто и побывать на чайной церемонии и попробовать Пекинскую утку в Пекине и все это за один вечер! Все было отлично с радостью будем рекомендовать Максима друзьям которые решат посетить Пекин! Спасибо большое за комфорт и запоминающийся вечер в Пекине!

О
Ольга
13 янв 2026
Очень нам нравится Максим, мы уже вторую экскурсию с ним. Выбирает не стандартные маршруты, без толп туристов, подстраивается под пожелания, с классным чувством юмора!
Александра
Александра
11 янв 2026
Нам с сыном очень повезло, что в наш первый приезд в Пекин нас сопровождала команда Максима. Эскурсия проходила на очень комфортабельном авто с приятным и вежливым водителем. Гид Алла-очень хорошо
читать дальше

владеет русским язком и информацией о Пекине. Сама программа была немного перестроена по нашей просьбе с учетом запросов сына-подростка. Отдельная благодарность за возможность попробовать настоящую вкусную утку по-пекински(опять же, по запросу сына, Алла быстро сориентировалась и порекомендовала место). Совершенно точно, что в следующий наш визит в Пекин, я снова обращусь за экскурсионным сопровождением к Максиму и его команде.

И
Ирина
10 янв 2026
Первый раз в Пекине и хотелось максимально увидеть город. Из огромного числа предложений выбор пал на эту. И мы не ошиблись, и ни разу не пожалели. Во-первых - гид Максим.
читать дальше

Отлично разговаривает по-русски, знает все нюансы. С ним мы не ходили по стандартным маршрутам, где толпы туристических групп, а умело обходили все эти скопления, оказываясь в самом лучшем месте с отличным видом и спокойно все могли рассмотреть. Еще что понравилось, что он говорит не заученный текст, а от себя то, что знает. Спокойно отвечает на возникающие вопросы. Второе - это сам маршрут. Мы увидели все, что было заявлено. Уже на месте спокойно договорились и поменяли немного порядок осмотра, чтобы до циркового представления осталось немного времени побродить по улочкам самим. Третье - сами достопримечательности, сама культура Китая завораживает! 5000 лет истории. Конечно, все охватить за один день невозможно, но мы для себя поняли, что хотим посмотреть в следующий раз. Четверное - великолепная погода. Было яркое солнце, отличный воздух и около 6 градусов тепла. Идеально для прогулки. Максим сказал, что летом в Пекине невозможно: жарко, душно и смог. В итоге это оказалась прекрасная идея взять местного гида с экскурсией. Мы насладились городом сполна!

С
Степан
6 янв 2026
Большая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в Пекине уже более двадцати лет. К нашему удивлению, он прекрасно говорил по-русски, и у нас
читать дальше

не было никаких проблем с общением!
В ходе экскурсии Максим рассказал, что ему надоели однообразные маршруты, которые он водил, работая в турфирме, и теперь он предпочитает показывать туристам что-то необычное, по-настоящему уникальное.
Мы не только прошли по основным маршрутам Запретного города (как это делает большинство туристов, видя только внешнюю сторону зданий), но и посетили отдельные выставочные залы. Эти залы расположены в довольно глухих уголках города и многие туристы даже не догадываются, где они находятся. В общем, людей там было очень мало и мы спокойно рассмотрели предметы мебели и быта китайских императоров и многое другое. А еще мы увидели ценные подарки императора: резные изделия из нефрита, столовые приборы, чайные сервизы. Отдельно Максим нас завел во двор, где жила императрица (он располагается в стороне от основного прохода посетителей) и показал нам спальню императрицы. Стоит отметить, что это череда отдельных помещений, все за стеклом, но все видно.
Затем мы отправились на улицу Люличан, улицу антиквариата и культуры. Это место, где еще с древних времен собираются культурные деятели и художники. Тут можно увидеть различные традиционные произведения искусства: живопись, каллиграфию, нефритовую резьбу, старинные книжные магазины, театр теней, вырезки из бумаги и прочее. Работы мастеров стоят до нескольких сотен тысяч юаней. Это также старый район Пекина с пекинскими хутунами, где живут простые люди. Туристов там почти не было, это было просто супер!
Рынок антиквариата Паньцзяюнь тоже был великолепен! Огромный, с множеством традиционных народных промыслов. Цены удивили доступностью. Если бы был ценителем, точно бы погрузился плотнее. Нефритовые изделия, фарфор, резьба по дереву — есть всё, что душе угодно!
И в конце я хочу сказать: китайский цирк обязательно нужно посмотреть! Это захватывающее дух представление, которое невозможно забыть!
Этот маршрут был прекрасен! Хоть мы и прошли много километров и в конце уже ноги изнывали от усталости, оно того стоило. Если вы не хотите идти по избитому, стандартному пути, по которому ходят толпы туристов, я рекомендую Максима!

Большая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в ПекинеБольшая удача, что нашли Максима в качестве нашего гида. Как оказалось, он работает гидом в Пекине
Максим
Максим
3 янв 2026
Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала, рассказал, какая будет погода и что нужно взять с собой.
Максим приехал заранее прямо к
читать дальше

отелю и встретил нас с улыбкой.
После этого мы поехали к запретному городу. Все передвижения были на машине - минивэне Toyota, очень удобном для семьи.
В запретом городе Максим помог купить в кассе билеты, причем забронировал он их заранее (для посещения запретного города нужно регистрироваться заранее). Потом повел нас нетривиальным маршрутом, не по прямой, а боковыми улочками, где и народу было поменьше и работали музеи. Про музеи знают не все и они интересные.
После Запретного города мы поехали на местную культурную улицу, где множество художественных лавок и очень аутентичная атмосфера. Там очень красиво. Затем мы прошли по местным переулочкам - хутунам, классическому старому городу, где вообще не бывает туристов.
По дороге Максим рассказывал про все, очень интересно и на отличном русском.
Затем он отвез нас в ресторан "для местных", где было ну очень вкусно (ели утку по пекински и кучу всяких китайских блюд). Только осторожнее - порции огромные. Мы не рассчитали и не смогли все съесть. Но Максим рассказал, что в Китае не доесть до конца - это нормально. Значит - гости наелись.
После этого мы должны были поехать в восточный цирк, но мы отказались (просто не любим по ряду причин, но кто не был - рекомендую (мы просто были в таком цирке ранее)). Зато мы поехали на местный рынок - вот это было по настоящему интересно, можно по-настоящему погрузиться в атмосферу Пекина. Там мы купили кучу сувениров по очень приятным ценам.
И уже вечером Максим отвез нас к отелю, приятно уставших и довольных.
Я рекомендую и эту программу и Максима, как гида. Особенно если хотите почувствовать себя в Пекине "как дома".

Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала,Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала,Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала,Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала,Наша экскурсия с Максимом началась ранним солнечным утром. Максим заранее связался с нами, порекомендовал время начала,

Входит в следующие категории Пекина

Похожие экскурсии из Пекина

Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Запретный город и прогулка на велорикше по пекинскому хутуну
Лучше понять культуру, образ жизни и особенности древней архитектуры Китая
Начало: В холле вашего отеля, отель должен находиться в це...
25 фев в 08:00
26 фев в 08:00
$310 за всё до 5 чел.
Запретный город и чайная церемония в Пекине
На машине
4 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Запретный город и чайная церемония в Пекине
Индивидуальная экскурсия по Запретному городу и чайная церемония в Пекине. Узнайте о культуре и истории Китая, попробуйте лучшие сорта чая
Начало: Туристическую отель
Завтра в 10:30
24 фев в 08:00
$260 за всё до 6 чел.
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Пешая
9 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Традиционный Пекин: от хутунов и Запретного города до чайной церемонии
Побывать в Запретном городе, парке Бэйхай, храме Таймяо и переулках Старого города
Начало: От вашего отеля
24 фев в 00:00
25 фев в 00:00
$200 за всё до 15 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пекине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пекине