Наша цель — показать Китай через жизнь людей, а не через стандартные туристические маршруты. Мы исследуем архитектуру Запретного города, посмотрим на сокровища императорской семьи и интерьеры покоев императриц. Пройдём по культурной улице Люличан и заглянем на антикварный рынок Паньцзяюань. И конечно, изучим старинные кварталы, хутуны и местные столовые.

Первым делом отправимся на культурную улицу Люличан, которой уже 300 лет. Здесь много старинных зданий и антикварных магазинов с китайскими картинами и каллиграфией, а также работами современных художников.

Затем посетим Запретный город — бывший императорский дворец. Мы не будем ограничиваться стандартным маршрутом, а исследуем его глубже, по нетривиальным тропам. Помимо основных залов, осмотрим отдельные экспозиции дворцовой мебели, фарфора, изделий из нефрита.

Прогуляемся по старому району Пекина, заглянем в хутуны и посмотрим на жилые кварталы.

Зайдём перекусить в заведение с локальной кухней — то самое, где любят есть местные жители. А после посетим антикварный и блошиный рынки.

Вечером вас ждёт цирковое представление или акробатическое шоу. Билеты необходимо забронировать заранее, так как сейчас шоу проходят не каждый день.

А после вы сможете самостоятельно пойти на торговую улицу Саньлитунь — любимое место встреч пекинской молодежи со множеством магазинов, баров и ресторанов.

Вы узнаете:

Почему главные цвета в Запретном городе — жёлтый и красный

Почему повсюду встречается связь с числом 9

Как император выбирал наложниц

Почему китайские палочки для еды с одного конца круглые, а с другого — квадратные

Из-за чего в Китае хотели рожать мальчиков

Какие моменты в жизни китайцев считаются самыми важными

Примерный тайминг

9:00–9:45 — посещение улицы Люличан

10:15–12:45 — знакомство с Запретным городом

12:45–13:15 — прогулка по старинным пекинским переулкам (хутунам)

13:15–14:15 — обед

14:40–15:40 — посещение антикварного рынка Паньцзяюань

16:30–17:30 — просмотр акробатического шоу (восточный цирк)

18:00 — трансфер в отель или в торговый район Саньлитунь для самостоятельного отдыха

Организационные детали