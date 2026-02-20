Мы исследуем архитектуру Запретного города, посмотрим на сокровища императорской семьи и интерьеры покоев императриц. Пройдём по культурной улице Люличан и заглянем на антикварный рынок Паньцзяюань. И конечно, изучим старинные кварталы, хутуны и местные столовые.
Описание экскурсии
Первым делом отправимся на культурную улицу Люличан, которой уже 300 лет. Здесь много старинных зданий и антикварных магазинов с китайскими картинами и каллиграфией, а также работами современных художников.
Затем посетим Запретный город — бывший императорский дворец. Мы не будем ограничиваться стандартным маршрутом, а исследуем его глубже, по нетривиальным тропам. Помимо основных залов, осмотрим отдельные экспозиции дворцовой мебели, фарфора, изделий из нефрита.
Прогуляемся по старому району Пекина, заглянем в хутуны и посмотрим на жилые кварталы.
Зайдём перекусить в заведение с локальной кухней — то самое, где любят есть местные жители. А после посетим антикварный и блошиный рынки.
Вечером вас ждёт цирковое представление или акробатическое шоу. Билеты необходимо забронировать заранее, так как сейчас шоу проходят не каждый день.
А после вы сможете самостоятельно пойти на торговую улицу Саньлитунь — любимое место встреч пекинской молодежи со множеством магазинов, баров и ресторанов.
Вы узнаете:
- Почему главные цвета в Запретном городе — жёлтый и красный
- Почему повсюду встречается связь с числом 9
- Как император выбирал наложниц
- Почему китайские палочки для еды с одного конца круглые, а с другого — квадратные
- Из-за чего в Китае хотели рожать мальчиков
- Какие моменты в жизни китайцев считаются самыми важными
Примерный тайминг
9:00–9:45 — посещение улицы Люличан
10:15–12:45 — знакомство с Запретным городом
12:45–13:15 — прогулка по старинным пекинским переулкам (хутунам)
13:15–14:15 — обед
14:40–15:40 — посещение антикварного рынка Паньцзяюань
16:30–17:30 — просмотр акробатического шоу (восточный цирк)
18:00 — трансфер в отель или в торговый район Саньлитунь для самостоятельного отдыха
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном микроавтобусе. Детского кресла нет
- Возьмите с собой паспорт
- Отдельно оплачиваются входные билеты — 60 юаней за запретный город, 280 юаней за акробатического шоу (восточный цирк) и питание — по желанию
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Спасибо большое за чудесную экскурсию ☺️
Еще раз огромное спасибо!))
Он учел все наши пожелания и изменил маршрут именно так, как мы захотели. Сам позаботился обо всех входных билетах, нам оставалось просто следовать за ним. Накопмил
Продумано все! Очень много информации на хорошем русском языке от местного жителя. Грамотно построены маршруты (в обход большого скопления людей). Много интересных мест, где без Максима мы бы не были. Все доброжелательно, комфортно. Много полезной информации для будущих поездок.
мы с семьей 1й раз были в Пекине и, благодаря Максиму, влюбились в него!!!
Территория дворца огромная, Максим водил по секретным
Максим приехал заранее прямо к