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историей.



Во время мастер-класса вы не только узнаете об этих традициях, но и выберете три блюда для приготовления под руководством опытного китайского повара. Это не просто урок кулинарии, а погружение в культуру Китая через его вкусы и ароматы.



После кулинарного мастерства вас ждет прогулка по знаменитым местам Пекина, включая площадь Тяньаньмэнь и Запретный город, где каждый камень хранит истории древних времен.



Завершит ваше приключение чайная церемония, где вы сможете расслабиться и насладиться разнообразием и богатством вкусов китайского чая.



Это уникальная возможность познакомиться с китайской культурой, ее историей и кулинарными традициями, попробовать себя в роли настоящего китайского повара и просто провести время с удовольствием