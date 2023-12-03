Китай — обширная страна, и кулинарных школ здесь очень много. Главных четыре: шаньдунская, сыцуаньская, гуандунская и хуайянская. У всех — своя история и свои оригинальные способы приготовления. Вы узнаете о нюансах каждой, выберете 3 блюда — и приготовите их вместе с поваром. Попробуете, что у вас получилось. А затем прогуляетесь по центру Пекина и насладитесь чайной церемонией.