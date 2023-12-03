Разобраться в китайской кухне, увидеть Запретный город и отдохнуть на чайной церемонии
Китай — обширная страна, и кулинарных школ здесь очень много. Главных четыре: шаньдунская, сыцуаньская, гуандунская и хуайянская. У всех — своя история и свои оригинальные способы приготовления. Вы узнаете о нюансах каждой, выберете 3 блюда — и приготовите их вместе с поваром. Попробуете, что у вас получилось. А затем прогуляетесь по центру Пекина и насладитесь чайной церемонией.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Азы китайской кухни
Вас ждёт домашняя кухня в китайском национальном дворнике, где вы:
- выберете 3 блюда из десятка предложенных — и приготовите их под руководством китайского повара,
- узнаете массу интересных деталей — от правильного ношения ножа до последовательности приготовления пищи,
- услышите о разных кулинарных традициях Китая и узнаете их основные отличия,
- попробуете китайские блюда, приготовленные лично!
Мастер-класс занимает около 3 часов.
Тяньаньмэнь и Запретный город
- Площадь Тяньаньмэнь — одна и самых больших и красивых площадей в мире. Вы увидите здесь памятник народным героям, Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и музей истории Китая.
- Запретный город Гугун расположен в самом сердце Пекина. Впечатляющий архитектурный комплекс с императорским дворцом поражает размерами и красотой.
- Чайная церемония ждёт вас после прогулки. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- В стоимость включены транспортные расходы, услуги гида, мастер-класс по кулинарии и чайная церемония
- Дополнительно оплачивается вход в Запретный город — 40 юаней/чел
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в холле вашего отеля в центре Пекина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Провели экскурсии для 80 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Ждём вас в Китае!
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