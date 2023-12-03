Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину

Личный мастер-класс в Пекине

Разобраться в китайской кухне, увидеть Запретный город и отдохнуть на чайной церемонии

Китай — обширная страна, и кулинарных школ здесь очень много. Главных четыре: шаньдунская, сыцуаньская, гуандунская и хуайянская. У всех — своя история и свои оригинальные способы приготовления. Вы узнаете о нюансах каждой, выберете 3 блюда — и приготовите их вместе с поваром. Попробуете, что у вас получилось. А затем прогуляетесь по центру Пекина и насладитесь чайной церемонией.
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Три блюда Китая: кулинарный мастер-класс + прогулка по Пекину
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Азы китайской кухни

Вас ждёт домашняя кухня в китайском национальном дворнике, где вы:

  • выберете 3 блюда из десятка предложенных — и приготовите их под руководством китайского повара,
  • узнаете массу интересных деталей — от правильного ношения ножа до последовательности приготовления пищи,
  • услышите о разных кулинарных традициях Китая и узнаете их основные отличия,
  • попробуете китайские блюда, приготовленные лично!

Мастер-класс занимает около 3 часов.

Тяньаньмэнь и Запретный город

  • Площадь Тяньаньмэнь — одна и самых больших и красивых площадей в мире. Вы увидите здесь памятник народным героям, Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и музей истории Китая.
  • Запретный город Гугун расположен в самом сердце Пекина. Впечатляющий архитектурный комплекс с императорским дворцом поражает размерами и красотой.
  • Чайная церемония ждёт вас после прогулки. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • В стоимость включены транспортные расходы, услуги гида, мастер-класс по кулинарии и чайная церемония
  • Дополнительно оплачивается вход в Запретный город — 40 юаней/чел

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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