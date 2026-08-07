Пекин не только политический, но и кулинарный центр Китая, где собраны лучшие традиции четырех великих кулинарных школ: шаньдунской, сычуаньской, гуандунской и хуайянской. Каждая из них обладает уникальными методами приготовления и
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Изучите секреты китайской кухни
- 👨🍳 Приготовьте три блюда под руководством повара
- 🏛 Прогуляйтесь по историческим местам Пекина
- 🫖 Участвуйте в традиционной чайной церемонии
- 🚶♂️ Посетите знаменитые достопримечательности
Что можно увидеть
- Площадь Тяньаньмэнь
- Запретный город Гугун
- Мавзолей Мао Цзэдуна
- Музей истории Китая
Описание мастер-класса
Азы китайской кухни
Вас ждёт домашняя кухня в китайском национальном дворнике, где вы:
- выберете 3 блюда из десятка предложенных — и приготовите их под руководством китайского повара,
- узнаете массу интересных деталей — от правильного ношения ножа до последовательности приготовления пищи,
- услышите о разных кулинарных традициях Китая и узнаете их основные отличия,
- попробуете китайские блюда, приготовленные лично!
Мастер-класс занимает около 3 часов.
Тяньаньмэнь и Запретный город
- Площадь Тяньаньмэнь — одна и самых больших и красивых площадей в мире. Вы увидите здесь памятник народным героям, Дом народных собраний, мавзолей Мао Цзэдуна и музей истории Китая.
- Запретный город Гугун расположен в самом сердце Пекина. Впечатляющий архитектурный комплекс с императорским дворцом поражает размерами и красотой.
- Чайная церемония ждёт вас после прогулки. Вы отдохнёте, продегустируете разные сорта напитка и пополните копилку знаний о чайной культуре Китая.
Организационные детали
- В стоимость включены транспортные расходы, услуги гида, мастер-класс по кулинарии и чайная церемония
- Дополнительно оплачивается вход в Запретный город — 40 юаней/чел.
- Возможно проведение экскурсии для большего количества человек — уточняйте в переписке заранее
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В холле вашего отеля в центре Пекина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пэн — ваша команда гидов в Пекине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провели экскурсии для 2650 туристов
Меня зовут Пэн, для русскоговорящих гостей — Борис. Я окончил факультет русского языка Ляонинского университета. Вместе с командой профессиональных гидов-переводчиков провожу экскурсии по Пекину и окрестностям. Наша команда дорожит своей репутацией: мы тщательно следим за качеством услуг и дарим гостям хорошие впечатления. Ждём вас в Китае!
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