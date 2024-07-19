Западное озеро

Это природная картина, полная волшебства и очарования. Его чистые и прозрачные воды, отражающие небо и окружающие горы, создают необычайную атмосферу покоя и гармонии. Вся эта красота, в сочетании с тысячелетней историей и культурой города, привлекает туристов от всего мира. Здесь можно насладитьсяся не только пейзажами, но и различными историческими достопримечательностями, которые расположены по берегу озера. Западный озеро Ханчжоу — это не просто красивое место, это волшебный мир, в котором можно отдохнуть, забыть о всех заботах и погрузиться в атмосферу тишины и гармонии. Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв. Прокат лодки, вмещающей в себя компанию до четырех человек, стоит примерно 150 юаней.

Храм Линъинь

Это уникальный храмовый комплекс, расположенный на склоне горы в Ханчжоу. Внутри комплекса находятся несколько разных храмов, каждый из которых имеет свою особенность и красоту. Храмы расположены на разной высоте, что создает впечатление путешествия по волшебному миру. Внутри храмов вы сможете насладиться атмосферой покоя и спокойствия, а также увидеть великолепные скульптуры Будды. Вход в храмовый комплекс стоит всего 30 юаней, что делает его посещение доступным для всех. Этот священный местоположение, с его старинными деревьями, камнями и золотыми статуями Будды, ощущается в воздухе, отчего неизбежно возникает чувство умиротворения и покоя. История храма связана с многими легендами, которые делают его еще более поразительным и загадочным. Посетители, приходя в Линьиньси, получают не только духовную обновление, но и впечатляющиеся виды гор и озера.

Фэйлайфэн — прилетевшая издалека скала

Потрясающее место в Ханчжоу, которое обязательно стоит посетить! Этот храмовый комплекс расположен на горе и впечатляет своими скальными скульптурами. Вырезанные из камня фигуры Будды, некоторые из которых находятся под открытым небом, создают неповторимую атмосферу. Путь к храму ведет вдоль ручья, а тропа окружена живописными пейзажами. В парке можно гулять целый день, и даже попасть в пещеры.

Чайная деревня Мэйцзяу

Посетить Ханчжоу и не прогуляться через чайные террасы в Мэйцзяу — огромное упущение. Славу ей принес знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы можете познакомиться с процессом изготовления различных сортов напитка, историей чаеводства и различными типами чайных сосудов и чашек. Здесь чистый воздух, тишина и неповторимый атмосфера отдыха. Мейцзяву — отличный отдых и прекрасные воспоминания.

Сиси Шиди

Расположенный на западе города Ханчжоу, в 5 км. от Озера Сиху, Национальный парк водно-болотных угодий Cиси — это первый и единственный национальный парк водно-болотных угодий в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Это представляет собой большой парк, в котором проложены пешеходные, велосипедные и водные маршруты. Много озер и речек, в центре которых стилизованная деревенька с сувенирными лавками, кафе и музеями народных промыслов (чай, сладости и т. п. деревенские ремесла, популярные в этой местности). Когда вы устанете от переполненных магазинов или района Озера Сиху, можно прогуляться в Национальном парке водно-болотных угодий Cиси и полюбоваться прекрасными пейзажами! Важная информация: