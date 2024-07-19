Экскурсия «Из Шанхая в Ханчжоу - китайский рай на Земле» предлагает уникальную возможность насладиться великолепием Западного озера, где чистые воды отражают небо и горы, создавая атмосферу покоя. Храм Линьинь, расположенный
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера древнего Китая
- 🏞️ Живописные пейзажи Западного озера
- 🙏 Спокойствие и величие храма Линьинь
- 🍵 Настоящий Лонгцзинь в чайной деревне
- 🚶♂️ Прогулки по историческим достопримечательностям
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00
Что можно увидеть
- Западное озеро
- Храм Линьинь
- Фэйлайфэн
- Чайная деревня Мейцзяву
- Сиси Шиди
Описание экскурсии
Западное озеро
Это природная картина, полная волшебства и очарования. Его чистые и прозрачные воды, отражающие небо и окружающие горы, создают необычайную атмосферу покоя и гармонии. Вся эта красота, в сочетании с тысячелетней историей и культурой города, привлекает туристов от всего мира. Здесь можно насладитьсяся не только пейзажами, но и различными историческими достопримечательностями, которые расположены по берегу озера. Западный озеро Ханчжоу — это не просто красивое место, это волшебный мир, в котором можно отдохнуть, забыть о всех заботах и погрузиться в атмосферу тишины и гармонии. Если хочется покататься на лодке, лучше заранее выделить час на умиротворяющий обзорный заплыв. Прокат лодки, вмещающей в себя компанию до четырех человек, стоит примерно 150 юаней.
Храм Линъинь
Это уникальный храмовый комплекс, расположенный на склоне горы в Ханчжоу. Внутри комплекса находятся несколько разных храмов, каждый из которых имеет свою особенность и красоту. Храмы расположены на разной высоте, что создает впечатление путешествия по волшебному миру. Внутри храмов вы сможете насладиться атмосферой покоя и спокойствия, а также увидеть великолепные скульптуры Будды. Вход в храмовый комплекс стоит всего 30 юаней, что делает его посещение доступным для всех. Этот священный местоположение, с его старинными деревьями, камнями и золотыми статуями Будды, ощущается в воздухе, отчего неизбежно возникает чувство умиротворения и покоя. История храма связана с многими легендами, которые делают его еще более поразительным и загадочным. Посетители, приходя в Линьиньси, получают не только духовную обновление, но и впечатляющиеся виды гор и озера.
Фэйлайфэн — прилетевшая издалека скала
Потрясающее место в Ханчжоу, которое обязательно стоит посетить! Этот храмовый комплекс расположен на горе и впечатляет своими скальными скульптурами. Вырезанные из камня фигуры Будды, некоторые из которых находятся под открытым небом, создают неповторимую атмосферу. Путь к храму ведет вдоль ручья, а тропа окружена живописными пейзажами. В парке можно гулять целый день, и даже попасть в пещеры.
Чайная деревня Мэйцзяу
Посетить Ханчжоу и не прогуляться через чайные террасы в Мэйцзяу — огромное упущение. Славу ей принес знаменитый сорт чая, выращиваемый на окрестных холмах. Вы можете познакомиться с процессом изготовления различных сортов напитка, историей чаеводства и различными типами чайных сосудов и чашек. Здесь чистый воздух, тишина и неповторимый атмосфера отдыха. Мейцзяву — отличный отдых и прекрасные воспоминания.
Сиси Шиди
Расположенный на западе города Ханчжоу, в 5 км. от Озера Сиху, Национальный парк водно-болотных угодий Cиси — это первый и единственный национальный парк водно-болотных угодий в Китае, который сочетает в себе городские, сельскохозяйственные и садовые угодья. Это представляет собой большой парк, в котором проложены пешеходные, велосипедные и водные маршруты. Много озер и речек, в центре которых стилизованная деревенька с сувенирными лавками, кафе и музеями народных промыслов (чай, сладости и т. п. деревенские ремесла, популярные в этой местности). Когда вы устанете от переполненных магазинов или района Озера Сиху, можно прогуляться в Национальном парке водно-болотных угодий Cиси и полюбоваться прекрасными пейзажами! Важная информация:
- Экскурсия проходит на автомобиле Buick GL8 или Volkswagen Passat.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Западное озеро
- Храм Линъинь и Фэйлайфэн-прилетевшая издалека скала
- Чайная деревня Мэйцзяу
- Сиси Шиди (Парк водно-болотных угодий)
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Билеты: Телебашня - 28$ с человека, сад Юйюань (закрыт по понедельникам) - 6$ с человека, храм Нефритового Будды - 4$ с человека
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Шанхай
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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