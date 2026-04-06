Мои заказы

Экскурсии в Шанхае весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Шанхае на русском языке, цены от $400. Расписание для бронирования на май, июнь и июль 2026 г.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
На машине
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
Исследовать восемь игровых миров с личным проводником, который поможет получить максимум эмоций
«Низкий сезон: декабрь — апрель, высокий сезон: май — октябрь»
Завтра в 07:00
9 апр в 07:00
$560 за всё до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
На машине
12 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в мир чая: из Шанхая на плантации Ханчжоу
Пособирать, обжарить и попробовать знаменитый сорт чая в старинных садах
Начало: В центральной части Шанхая или Ханчжоу - по догово...
«С 20 ноября по 20 марта, в июне, августе, а также на выходных и в праздники по умолчанию мы предлагаем прогулку на катере по озеру Сиху»
Завтра в 08:00
10 апр в 08:00
$549 за всё до 5 чел.
Весна в розовом: секретные локации сакуры в Шанхае
6 часов
Индивидуальная
Весна в розовом: секретные локации сакуры в Шанхае
Начало: Шанхай, ваш отель
«Весной Шанхай преображается: стеклянные башни отражают розовые облака цветущей сакуры, старинные пагоды утопают в лепестках, а город словно замедляется, позволяя насладиться коротким, но самым красивым сезоном года»
$400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    6 апреля 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    В последнее воскресенье марта посетили Диснейленд в Шанхае. Нас сопровождала Соня. Решились на это не без колебаний, но нисколько не
    читать дальше

    пожалели - двое взрослых людей были счастливы, как дети. И Соня нам в этом очень помогла - она знает куда пойти сначала, на какой аттракцион лучше вечером, для усиления впечатления. Где покушать и вкусно и безопасно 😊, и подскажет, где другие жизненно необходимые места. Отслеживает по приложению очередь на аттракционы и знает о вкусах мороженого. Вокруг атмосфера праздника, много нарядно (необычно) одетых девушек, а в тематических шапочках почти вся молодёжь. Спасибо Соне за внимание, понимание и свободное владение русским языком. А так же за помощь в приобретении подарка будущему первоклашке (рюкзак), именно такой без неё мы бы просто не нашли! С трансфертом тоже полный порядок. Рекомендуем, вы точно не пожалеете!

  • А
    Алсу
    5 апреля 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    После недолгих колебаний брать гида или нет, решили все таки воспользоваться данной услугой. Заранее гид связалась с нами по уточнению
    читать дальше

    удобного времени посещения и уточнить нужна ли помощь с покупкой билетов. По программе трансфер и полное сопровождение гида в парке. В назначенное время нас забрали из отеля, помогли организовать наш день в парке, так как мы были несколько ограничены во времени. В течение дня с нами был Денис. Гид построил оптимальный маршрут, успели все что было запланировано. Спасибо Денису за прекрасный день и море впечатлений, однозначно сами не успели бы все посетить и посмотреть. 🥴Рекомендую👌

  • И
    Ирина
    5 апреля 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    Мы с сыном приехали в Шанхай, чтобы поесетить Диснейленд, но заранее я не позаботилась, чтобы купить билеты, в итоге на
    читать дальше

    общедоступных сайтах их не оказалось. Чудом нашла Соню на этом сайте, она нам купила билеты и вместе с мужем организовали нам незабываемое пребывание в парке! Мало того, что мы успели посетить 9 аттракционов в период детских каникул, так еще и с комфортом везде доехали и провели чудесно время! Сын в полном восторге! Спасибо вам огромное! Вернемся еще🙏🏻♥️

  • Е
    Елена
    23 марта 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    Это просто находка для посещения таких высоконагруженных парков, как DisneyLand! Обычно много времени уходит чтобы понять на какой аттракцион лучше
    читать дальше

    пойти, как дойти до него, в каком порядке посещать и так далее. Соня быстро и четко провела по самым интересным аттракционам в Шанхайском Дисней Ленде, получилось посетить все что хотели и даже намного больше. Все быстро и без задержек, посмотрели и парад с лучшей точки, вечерний салют и даже посетили Tron, ничуть не пожалели. Дети сказали, что это их лучший день в жизни))

  • Д
    Дмитрий
    12 февраля 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    Замечательный гид, с ней не приходилось тратить время на поиск нужных атракционов. Так же помогла оперативно оплатить фаст трек, что бы не стоять в очередях.
  • Ю
    Юлия
    15 января 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    Очень рады что не пожалели денег на эту экскурсию, потому что сами не успели бы обойти и половину парка и
    читать дальше

    попасть на аттракционы! Соня купила нам заранее билеты, объяснила про ранний приезд в парки и мы успели покататься не стоя в очередях! Отличная координация встречи с водителем и гидом, очень приветливое, дружеское общение, нас отвели поесть, заранее узнав предпочтения по кухне, помогли с выбором. Более того во время всего нашего пребывания в Шанхае Соня всегда была на связи.

  • Л
    Лилия
    7 января 2026
    Шанхайский Диснейленд: путешествие в самый большой Disney парк Азии
    Понравилась организация и сопровождение. Соня провела нас по самым крутым аттракционам учла все пожелания (с нами были два сына 11 и 17 лет), минимум очередей, взяли ранний проход и все успели! Трансфер крутой.
Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «Весенние»

Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная Вайтань (Бунд);
  2. Самое главное;
  3. Сад Юй Юань;
  4. Телебашня "Восточная жемчужина";
  5. Набережная;
  6. Шанхайская башня;
  7. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  8. Торговая улица Нанкин-Роуд;
  9. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  10. Старая улица Чэнхуанмяо.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в апреле 2026
Сейчас в Шанхае в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 400 до 560. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
