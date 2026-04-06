пожалели - двое взрослых людей были счастливы, как дети. И Соня нам в этом очень помогла - она знает куда пойти сначала, на какой аттракцион лучше вечером, для усиления впечатления. Где покушать и вкусно и безопасно 😊, и подскажет, где другие жизненно необходимые места. Отслеживает по приложению очередь на аттракционы и знает о вкусах мороженого. Вокруг атмосфера праздника, много нарядно (необычно) одетых девушек, а в тематических шапочках почти вся молодёжь. Спасибо Соне за внимание, понимание и свободное владение русским языком. А так же за помощь в приобретении подарка будущему первоклашке (рюкзак), именно такой без неё мы бы просто не нашли! С трансфертом тоже полный порядок. Рекомендуем, вы точно не пожалеете!