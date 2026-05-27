В часе езды от Шанхая — другой мир: каналы вместо проспектов, резные мостики вместо небоскрёбов. Водный город Уджэнь словно бы не тронуло время. Здесь ремесленные мастерские и тихие переулки хранят дух старого Цзяннаня.
Вы побываете в музеях, посетите чайную, прокатитесь на деревянной лодке и вернётесь в Шанхай с ощущением, что побывали в другой эпохе.
Описание экскурсии
Трансфер из любой точки Шанхая в Уджэнь (~2 ч)
Восточная туристическая зона города (~2 ч)
- Мы прогуляемся по мощёным улочкам и крытым галереям
- Посетим Музей деревянной резьбы и Музей ста кроватей (или другие)
- Заглянем в традиционные мастерские и увидим ремесленников за работой
- При желании вы попробуете местный стритфуд
Западная туристическая зона города (~3 ч)
- Мы побываем в старом почтовом отделении и академии Чжаомин
- Посидим в чайной на берегу
- Прокатимся на традиционной деревянной лодке по спокойным каналам
- Вы пофотографируетесь в духе старинного Цзяннаня
Трансфер в Шанхай (~2 ч)
Гид будет рассказывать:
- об истории региона и его культурных особенностях
- традиционной резной архитектуре Цзяннань
- эволюции быта и культуре сна — через коллекцию антикварных кроватей
- литературном наследии Уджэня
- о том, как работала традиционная почта в Китае, и при желании вы отправите открытку с местным штампом (не входит в стоимость)
- и многом другом
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле
- Билет в обе туристические зоны, а также прогулка на лодке входят в стоимость
- Небольшой перекус (напиток и снек) входят в стоимость. Обед не включён, мы порекомендуем, куда стоит зайти и что попробовать
- Чаевые — на ваше усмотрение
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 9 часов
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лесли — Организатор в Шанхае
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 573 туристов
Мы профессиональная туристическая компания со штаб-квартирой в Великобритании. Специализируемся на создании уникальных и незабываемых краткосрочных индивидуальных путешествий для международных туристов. Наша компания разрабатывает индивидуальные маршруты, предлагая культурные открытия, гастрономические впечатления, природные пейзажи и роскошный отдых. Гарантируем, что каждое путешествие соответствует или превосходит ожидания путешественников.
