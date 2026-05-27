Ощутить дух Шанхая не получится из окна такси, поэтому я приглашаю вас на прогулку по аутентичным нетуристическим районам. Вы попробуете утку по-пекински, дамплинги и лапшу. Ресторан только для своих, но ориентирован на европейский вкус. А также откроете островок Европы, познакомитесь с историей французской концессии и увидите особняк Укан.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Аутентичная кухня

Вы пообедаете в одном из самых недооцененных районов Шанхая, в ресторане для местных. Это гастроэкскурсия для тех, кто хочет попробовать китайскую еду, но опасается новых вкусов. А также для тех, кто смущается, что не умеет есть палочками — я вас научу или попрошу принесли европейские приборы (они есть не во всех заведениях). Вы продегустируете утку по-пекински, лапшу из Суджоу, дамплинги с мясом и грибами и закуски из овощей.

Район Сюйхуэй

Посетим католическую церковь, одну из самых красивых библиотек Шанхая, шумную улицу со стритфудом и выйдем к парку с чёрными лебедями, где каждое утро и вечер танцуют или занимаются тай-чи местные.

Островок Европы

В бывшей французской концессии вы пройдёте по аллее платанов, зайдёте в винтажный магазин и осмотрите знаменитый особняк Укан в стиле ренессанс. Обсудим, что такое концессии и как Шанхае появился европейский квартал.

Организационные детали