Восток и Запад в Шанхае: обед в аутентичном районе и променад в европейском квартале
Попробовать знаменитые специалитеты и погулять под тысячью платанов
Ощутить дух Шанхая не получится из окна такси, поэтому я приглашаю вас на прогулку по аутентичным нетуристическим районам. Вы попробуете утку по-пекински, дамплинги и лапшу. Ресторан только для своих, но ориентирован на европейский вкус.
А также откроете островок Европы, познакомитесь с историей французской концессии и увидите особняк Укан.
Описание экскурсии
Аутентичная кухня
Вы пообедаете в одном из самых недооцененных районов Шанхая, в ресторане для местных. Это гастроэкскурсия для тех, кто хочет попробовать китайскую еду, но опасается новых вкусов. А также для тех, кто смущается, что не умеет есть палочками — я вас научу или попрошу принесли европейские приборы (они есть не во всех заведениях). Вы продегустируете утку по-пекински, лапшу из Суджоу, дамплинги с мясом и грибами и закуски из овощей.
Район Сюйхуэй
Посетим католическую церковь, одну из самых красивых библиотек Шанхая, шумную улицу со стритфудом и выйдем к парку с чёрными лебедями, где каждое утро и вечер танцуют или занимаются тай-чи местные.
Островок Европы
В бывшей французской концессии вы пройдёте по аллее платанов, зайдёте в винтажный магазин и осмотрите знаменитый особняк Укан в стиле ренессанс. Обсудим, что такое концессии и как Шанхае появился европейский квартал.
Организационные детали
В стоимость включён обед
Экскурсия пешеходная, но при желании и за доплату можем передвигаться на такси
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Shanghai Indoor Stadium
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Гиляна — ваш гид в Шанхае
Провела экскурсии для 311 туристов
Окончила журфак МГУ, с 2023 года живу в Шанхае. Сейчас изучаю китайский язык в университете и рассказываю путешественникам захватывающие истории о колонизаторах, русских эмигрантах, шанхайской мафии и секретных агентах разных читать дальшеуменьшить
стран. Все они жили, любили, зарабатывали миллионы и теряли их в одно мгновение в удивительном Шанхае.
Со мной вы увидите колониальное архитектурное наследие начала прошлого века, стильные бары Бунда и Синьтяньди, скрытые от посторонних аутентичные японские рестораны в квартале Губей, незатейливые китайские кафе с потрясающе вкусной едой, попробовав которую, легко влюбиться раз и навсегда.
Мои экскурсии — как прогулки с лучшей подругой: легко, интересно и всегда можно прерваться, чтобы обсудить всё за чашкой кофе или бокалом просекко.
