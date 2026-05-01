Вместо ожидания в аэропорту вы отправитесь знакомиться с Шанхаем: увидите знаменитую набережную Вайтань, Старый город и футуристические небоскрёбы Пудуна и почувствуете атмосферу одного из самых ярких мегаполисов мира. Мы полностью подстроим маршрут под время вашего рейса и сделаем всё, чтобы поездка была комфортной.
Встреча в аэропорту
Русскоговорящий гид встретит вас в аэропорту Пудун или Хунцяо, поможет с багажом и организует комфортный выезд в город.
Маглев
Разгонимся до 300-431 км/ч на единственном в мире коммерческом поезде на магнитной подушке. Дорога от аэропорта Пудун до города займёт всего 7–9 минут.
Набережная Вайтань
Вы увидите знаменитую панораму Шанхая, где исторические здания соседствуют с футуристическими небоскрёбами района Пудун.
Храмы
Прикоснётесь к истории даосизма, буддизма и народных верований во время посещения буддийского и даосского храмов. Рассмотрите красочные рельефы и статуи божеств-покровителей, а также узнаете о традиции «трёх божеств» — защитников города.
Сад Юйюань и Старый город
Прогуляетесь по атмосферным улочкам старого Шанхая, посмотрите на традиционную архитектуру и узнаете, каким был город несколько веков назад.
Нанкин-Роуд
Окажетесь на одной из самых известных улиц Китая — с огнями, магазинами и атмосферой мегаполиса.
Футуристичный тоннель
Прокатитесь на необычных вагончиках со световыми и звуковыми эффектами прямо под рекой Хуанпу.
Панорама Шанхая
Насладитесь чашкой кофе или чая на верхнем этаже небоскрёба SWFC с панорамным видом на город и реку Хуанпу.
Возвращение в аэропорт
Мы заранее рассчитаем маршрут и гарантируем возвращение в аэропорт с запасом времени до вылета.
Организационные детали
- Программа идеальна для стыковок от 6–12 часов (чем дольше — тем насыщеннее). Но даже при 6 часах осмотрим главное без спешки
- Едем на легковом автомобиле и сверхскоростном поезде маглев
- По запросу поможем с обменом валюты и покупкой симкарты
- С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды