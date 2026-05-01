Пересадка может стать отдельным путешествием. Вместо ожидания в аэропорту вы отправитесь знакомиться с Шанхаем: увидите знаменитую набережную Вайтань, Старый город и футуристические небоскрёбы Пудуна и почувствуете атмосферу одного из самых ярких мегаполисов мира. Мы полностью подстроим маршрут под время вашего рейса и сделаем всё, чтобы поездка была комфортной.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от $360 за экскурсию

Описание трансфер

Встреча в аэропорту

Русскоговорящий гид встретит вас в аэропорту Пудун или Хунцяо, поможет с багажом и организует комфортный выезд в город.

Маглев

Разгонимся до 300-431 км/ч на единственном в мире коммерческом поезде на магнитной подушке. Дорога от аэропорта Пудун до города займёт всего 7–9 минут.

Набережная Вайтань

Вы увидите знаменитую панораму Шанхая, где исторические здания соседствуют с футуристическими небоскрёбами района Пудун.

Храмы

Прикоснётесь к истории даосизма, буддизма и народных верований во время посещения буддийского и даосского храмов. Рассмотрите красочные рельефы и статуи божеств-покровителей, а также узнаете о традиции «трёх божеств» — защитников города.

Сад Юйюань и Старый город

Прогуляетесь по атмосферным улочкам старого Шанхая, посмотрите на традиционную архитектуру и узнаете, каким был город несколько веков назад.

Нанкин-Роуд

Окажетесь на одной из самых известных улиц Китая — с огнями, магазинами и атмосферой мегаполиса.

Футуристичный тоннель

Прокатитесь на необычных вагончиках со световыми и звуковыми эффектами прямо под рекой Хуанпу.

Панорама Шанхая

Насладитесь чашкой кофе или чая на верхнем этаже небоскрёба SWFC с панорамным видом на город и реку Хуанпу.

Возвращение в аэропорт

Мы заранее рассчитаем маршрут и гарантируем возвращение в аэропорт с запасом времени до вылета.

