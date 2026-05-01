Шанхай между рейсами - для транзитных путешественников

Увидеть главное за несколько часов с трансфером из аэропорта и обратно
Пересадка может стать отдельным путешествием.

Вместо ожидания в аэропорту вы отправитесь знакомиться с Шанхаем: увидите знаменитую набережную Вайтань, Старый город и футуристические небоскрёбы Пудуна и почувствуете атмосферу одного из самых ярких мегаполисов мира. Мы полностью подстроим маршрут под время вашего рейса и сделаем всё, чтобы поездка была комфортной.
Встреча в аэропорту

Русскоговорящий гид встретит вас в аэропорту Пудун или Хунцяо, поможет с багажом и организует комфортный выезд в город.

Маглев

Разгонимся до 300-431 км/ч на единственном в мире коммерческом поезде на магнитной подушке. Дорога от аэропорта Пудун до города займёт всего 7–9 минут.

Набережная Вайтань

Вы увидите знаменитую панораму Шанхая, где исторические здания соседствуют с футуристическими небоскрёбами района Пудун.

Храмы

Прикоснётесь к истории даосизма, буддизма и народных верований во время посещения буддийского и даосского храмов. Рассмотрите красочные рельефы и статуи божеств-покровителей, а также узнаете о традиции «трёх божеств» — защитников города.

Сад Юйюань и Старый город

Прогуляетесь по атмосферным улочкам старого Шанхая, посмотрите на традиционную архитектуру и узнаете, каким был город несколько веков назад.

Нанкин-Роуд

Окажетесь на одной из самых известных улиц Китая — с огнями, магазинами и атмосферой мегаполиса.

Футуристичный тоннель

Прокатитесь на необычных вагончиках со световыми и звуковыми эффектами прямо под рекой Хуанпу.

Панорама Шанхая

Насладитесь чашкой кофе или чая на верхнем этаже небоскрёба SWFC с панорамным видом на город и реку Хуанпу.

Возвращение в аэропорт

Мы заранее рассчитаем маршрут и гарантируем возвращение в аэропорт с запасом времени до вылета.

Организационные детали

  • Программа идеальна для стыковок от 6–12 часов (чем дольше — тем насыщеннее). Но даже при 6 часах осмотрим главное без спешки
  • Едем на легковом автомобиле и сверхскоростном поезде маглев
  • По запросу поможем с обменом валюты и покупкой симкарты
  • С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дамир
Дамир — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Я живу в Шанхае с 2022 года и безумно люблю этот город. Я видел, как он восстал после локдауна и стал ещё ярче, и теперь хочу показать вам настоящий Шанхай: мои любимые места, истории и уголки, которых нет в путеводителях.

