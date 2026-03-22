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«Всё включено» в Шанхае: ритм мегаполиса и покой Чжуцзяцзяо (на английском языке)

На автобусе и пешком по улицам, мостам и саду
Поездка для тех, кто хочет увидеть Шанхай без суеты и увезти с собой не сумбурные факты о месте, а цельное впечатление от контрастного города.

Вы успеете прочувствовать, как органично сосуществуют шумный мегаполис и тихий мир шанхайской Венеции, Чжуцзяцзяо, где дома отражаются в каналах, а жизнь течёт неспешно.
5
2 отзыва
«Всё включено» в Шанхае: ритм мегаполиса и покой Чжуцзяцзяо (на английском языке)
«Всё включено» в Шанхае: ритм мегаполиса и покой Чжуцзяцзяо (на английском языке)
«Всё включено» в Шанхае: ритм мегаполиса и покой Чжуцзяцзяо (на английском языке)

Описание экскурсии

Мы начнём с исторического Шанхая — улочек, садов и мест, где формировался характер города, — а затем уедем туда, где Шанхай «выдыхает».

9:30 — старт путешествия

Встреча с гидом и короткое введение: как устроен город и почему он так сильно меняется от квартала к кварталу.

9:40 — Старый город (Чэнхуанмяо)

Узкие улочки, традиционные лавки, шум и движение — вы увидите Шанхай таким, каким он был задолго до небоскрёбов.

10:20 — сад «Юй»

Островок тишины среди городской суеты: пруды, каменные мостики, павильоны и композиции, в которых нет случайных деталей. Вы узнаете, что стоит за философией китайских садов: зачем там камни и вода, почему пространство кажется хаотичным и как на самом деле оно выстроено.

11:30 — переезд в Чжуцзяцзяо

12:30 — лёгкий обед

Познакомитесь с местными вкусами неспеша, попробовав блюда шанхайской кухни.

13:30 — водный город Чжуцзяцзяо

Прогулка вдоль каналов, по мостам и старым улочкам. Здесь царит совершенно другой ритм — спокойный, домашний, уютный. Чжуцзяцзяо не зря называют шанхайской Венецией. Разберёмся, почему появлялись водные города: как каналы влияли на торговлю, быт и архитектуру.

16:00 — возвращение в Шанхай

17:30 — набережная Бунд

Здесь мы подведём итог и поговорим о контрастах Шанхая — о том, как в одном городе соседствуют имперское прошлое, колониальная архитектура и ультрасовременный облик, и почему именно в этом сочетании и кроется характер Шанхая.

Организационные детали

Включено:

  • Сопровождение опытного англоговорящего гида
  • Перемещение на комфортабельном автобусе
  • Входные билеты во все посещаемые места
  • Лёгкий обед в шанхайском стиле

Дополнительные расходы:

  • Трансфер до места встречи в центре Шанхая и обратно
  • Напитки и дополнительные блюда, не входящие в лёгкий обед
  • Личные расходы

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Шанхая
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль
Гузаль — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно говорит по-английски. отличная чайная церемония и безумно красивые парки и деревни! группа была классная, позитивная) единственное на обеде нам не рассказали что мы ели, было вкусно)
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно
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Г
Все прошло хорошо, собралась веселая и общительная компания. Одри, наш гид, много всего рассказала. Единственный момент, недостатчно было времени в "Китайской Венеции". Можно было бы миновать в Yu Yu garden, поскольку с большой группой передвигаться там неудобно, а в городе на воде больше пространства и красивые виды, хотелось немного замедлиться и понаслаждаться этой красотой.
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