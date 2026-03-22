Мы начнём с исторического Шанхая — улочек, садов и мест, где формировался характер города, — а затем уедем туда, где Шанхай «выдыхает».
9:30 — старт путешествия
Встреча с гидом и короткое введение: как устроен город и почему он так сильно меняется от квартала к кварталу.
9:40 — Старый город (Чэнхуанмяо)
Узкие улочки, традиционные лавки, шум и движение — вы увидите Шанхай таким, каким он был задолго до небоскрёбов.
10:20 — сад «Юй»
Островок тишины среди городской суеты: пруды, каменные мостики, павильоны и композиции, в которых нет случайных деталей. Вы узнаете, что стоит за философией китайских садов: зачем там камни и вода, почему пространство кажется хаотичным и как на самом деле оно выстроено.
11:30 — переезд в Чжуцзяцзяо
12:30 — лёгкий обед
Познакомитесь с местными вкусами неспеша, попробовав блюда шанхайской кухни.
13:30 — водный город Чжуцзяцзяо
Прогулка вдоль каналов, по мостам и старым улочкам. Здесь царит совершенно другой ритм — спокойный, домашний, уютный. Чжуцзяцзяо не зря называют шанхайской Венецией. Разберёмся, почему появлялись водные города: как каналы влияли на торговлю, быт и архитектуру.
16:00 — возвращение в Шанхай
17:30 — набережная Бунд
Здесь мы подведём итог и поговорим о контрастах Шанхая — о том, как в одном городе соседствуют имперское прошлое, колониальная архитектура и ультрасовременный облик, и почему именно в этом сочетании и кроется характер Шанхая.
Организационные детали
Включено:
Сопровождение опытного англоговорящего гида
Перемещение на комфортабельном автобусе
Входные билеты во все посещаемые места
Лёгкий обед в шанхайском стиле
Дополнительные расходы:
Трансфер до места встречи в центре Шанхая и обратно
Напитки и дополнительные блюда, не входящие в лёгкий обед
Личные расходы
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
$125
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Шанхая
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гузаль — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 18 туристов
Несколько лет живу в Азии и могу организовать любую программу по Китаю, Таиланду, Вьетнаму и другим странам. Мы с командой запустили множество туров: найдём необходимое решение именно для вас:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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1
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Е
Елена
Спасибо большое за классную экскурсию! гид - шикарный, много интересной информации рассказывает, дает время погулять, прекрасно говорит по-английски. отличная чайная церемония и безумно красивые парки и деревни! группа была классная, позитивная) единственное на обеде нам не рассказали что мы ели, было вкусно)
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Г
Гилязетдинова
Все прошло хорошо, собралась веселая и общительная компания. Одри, наш гид, много всего рассказала. Единственный момент, недостатчно было времени в "Китайской Венеции". Можно было бы миновать в Yu Yu garden, поскольку с большой группой передвигаться там неудобно, а в городе на воде больше пространства и красивые виды, хотелось немного замедлиться и понаслаждаться этой красотой.
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