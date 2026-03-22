Поездка для тех, кто хочет увидеть Шанхай без суеты и увезти с собой не сумбурные факты о месте, а цельное впечатление от контрастного города. Вы успеете прочувствовать, как органично сосуществуют шумный мегаполис и тихий мир шанхайской Венеции, Чжуцзяцзяо, где дома отражаются в каналах, а жизнь течёт неспешно.

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Описание экскурсии

Мы начнём с исторического Шанхая — улочек, садов и мест, где формировался характер города, — а затем уедем туда, где Шанхай «выдыхает».

9:30 — старт путешествия

Встреча с гидом и короткое введение: как устроен город и почему он так сильно меняется от квартала к кварталу.

9:40 — Старый город (Чэнхуанмяо)

Узкие улочки, традиционные лавки, шум и движение — вы увидите Шанхай таким, каким он был задолго до небоскрёбов.

10:20 — сад «Юй»

Островок тишины среди городской суеты: пруды, каменные мостики, павильоны и композиции, в которых нет случайных деталей. Вы узнаете, что стоит за философией китайских садов: зачем там камни и вода, почему пространство кажется хаотичным и как на самом деле оно выстроено.

11:30 — переезд в Чжуцзяцзяо

12:30 — лёгкий обед

Познакомитесь с местными вкусами неспеша, попробовав блюда шанхайской кухни.

13:30 — водный город Чжуцзяцзяо

Прогулка вдоль каналов, по мостам и старым улочкам. Здесь царит совершенно другой ритм — спокойный, домашний, уютный. Чжуцзяцзяо не зря называют шанхайской Венецией. Разберёмся, почему появлялись водные города: как каналы влияли на торговлю, быт и архитектуру.

16:00 — возвращение в Шанхай

17:30 — набережная Бунд

Здесь мы подведём итог и поговорим о контрастах Шанхая — о том, как в одном городе соседствуют имперское прошлое, колониальная архитектура и ультрасовременный облик, и почему именно в этом сочетании и кроется характер Шанхая.

Организационные детали

Включено:

Сопровождение опытного англоговорящего гида

Перемещение на комфортабельном автобусе

Входные билеты во все посещаемые места

Лёгкий обед в шанхайском стиле

Дополнительные расходы: