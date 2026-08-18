Трансфер премиум-класса из аэропортов Пудун или Хунцяо в Шанхай

Пусть первые часы в Шанхае пройдут легко — без поисков такси и попыток сориентироваться в незнакомом городе. Водитель встретит в зоне прилёта, поможет с багажом и отвезёт по нужному адресу. При задержке рейса бесплатно подождёт до 2 часов. В салоне автомобиля — приятная прохлада, вода и снеки. Стоимость поездки известна заранее — никаких сюрпризов с доплатой.
Описание трансфер
Организационные детали
- Трансфер пройдёт на минивэне Buick GL8 (6 пассажирских мест + водительское место). Детское кресло — по запросу.
- Будем ждать вас с табличкой в аэропорту.
- Для бронирования укажите аэропорт, дату, время прилёта и адрес отеля.
- С вами будет водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Шанхае
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Обычно отвечает за 2 часа
Я китаевед с высшим образованием. Не покажу вам «очередные небоскрёбы», а расшифрую Шанхай как живой организм: где логика партии встречается с фэн-шуем, а соцсети управляют настроением 23 миллионов человек. Вы уедете не просто с фото на фоне «Восточной жемчужины», а с пониманием, почему Китай — это отдельная цивилизация, застрявшая между будущим и прошлым. Работаю в команде коллег — водителей и гидов.
Входит в следующие категории Шанхая
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