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VIP-экскурсии в Шанхае с премиальным подходом

Найдено 3 экскурсии в категории «VIP-туры» в Шанхае на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на июнь, июль и август 2026 г.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
На машине
На микроавтобусе
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
Из Шанхая - туда, где деревянные дома почти 2 тысячи лет дремлют под мерное журчание каналов
Начало: Любое место в Шанхае
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
$373 за всё до 5 чел.
VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
На машине
Трансфер в/из аэропорта
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
Увидеть контрасты мегаполиса - от древних садов до небоскрёбов - с комфортом и без суеты
Начало: Из отеля или из аэропорта (без дополнительной плат...
19 июн в 19:00
20 июн в 00:00
$468 за всё до 5 чел.
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Круизы
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
19 июн в 17:00
$270 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
2 июня 2026 года брали VIP- экскурсию за 1 день по Шанхаю. Экскурсия организована на высшем уровне: приехали за нами
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в отель минута в минуту, комфортный автомобиль, вежливый водитель, очень грамотный и приятный гид Саша, который рассказывал много интересного, русским языком владеет хорошо. Саша нам подсказал места, которые можно посетить, а еще купил нам билеты (пока мы были в океанариуме) на морскую прогулку и снял видео, как нам пройти на посадку, потому что эту прогулка была уже вне программы. Мы были тронуты заботой, вниманием и добрым отношением на протяжении всей экскурсии. И даже после экскурсии у нас поинтересовались все ли у нас в порядке. Очень довольны, что к вам обратились! Вишенкой на торте был стих в конце экскурсии Р. Рождественского «Спасибо, жизнь» в исполнении Саши.
Спасибо вам большое!

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А
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Эту экскурсию однозначно стоит посетить. Всё было отлично организовано — от трансфера до прогулки на лодке и ужина. Гид Кэсси
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была очень внимательной, подсказывала лучшие места для фотографий, интересно рассказывала об истории и советовала вкусные блюда. Вечер получился лёгким, насыщенным и очень приятным!

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Д
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Прогулка на лодке и ужин с блюдами шанхайской кухни получились отличными, но больше всего хочется отметить работу гида Майкла. Он
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прекрасно знает историю Китая и Шанхая, внимательно относился ко всем вопросам и заботился о туристах на протяжении всей экскурсии. Благодаря ему вечер прошёл замечательно.

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М
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Кэсси оказалась замечательным гидом — доброжелательной, внимательной и отлично подготовленной. Она дала хорошие рекомендации по ужину и сделала для нас много удачных фотографий во время речной прогулки. Очень приятно, когда экскурсию ведёт человек, которому действительно важно, чтобы гости остались довольны!
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Е
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
VIP-круиз по ночной реке Шанхая с ужином очень понравился! Гид Роберт был внимательным, во время ужина делился интересными фактами о
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жизни в городе, а во время прогулки рассказывал об истории отдельных зданий и всего района вокруг. Экскурсию можно смело рекомендовать всем, кто приезжает в Шанхай.

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А
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
С гидом Кэсси вечер пролетел незаметно! Она отлично разбирается в архитектуре и знаковых местах города. Кэсси сопровождала нас во время ужина и помогла выбрать блюда, которые стоит попробовать. Экскурсия прошла комфортно и оставила очень приятные впечатления.
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Н
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Добрый день!
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
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спасибо нам подсказали,что в это время ещё не горят огни,поехали в 18-30 и было супер! Увидели как раз шоу в 19-00. Нас встретили у отеля,с комфортом довезли до караблике,поднялись наверх где вип места,гид Роберт подсказал нам на какой палубе лучше остановиться и он был прав! Рассказал про здании и достопримечательности,которые проплывали,пофотографировал)Затем нас также на машине отвезли в ресторан где мы наконец поели вкусной,привычной нам еды. Опять-таки спасибо гиду Роберту за помощь и подсказке в выборе еды,которая оказалась ооочень вкусной! Затем нас отвезли на машине также с комфортом к отелю!
Выражаю ещё раз огромное спасибо гиду Роберту,он всю экскурсию пытался помочь,подсказать и ответить на все наши вопросы! И в целом спасибо всем организаторам данной экскурсии,мы получили массу положительных впечатлений😁

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Всего 11 отзывов в Шанхае в категории "VIP-туры"

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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «VIP-туры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шанхае
В июне 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса);
  2. VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля;
  3. Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином.
Какие места ещё посмотреть в Шанхае
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная Вайтань (Бунд);
  2. Сад Юй Юань;
  3. Телебашня "Восточная жемчужина";
  4. Набережная;
  5. Шанхайская башня;
  6. Город на воде Чжуцзяцзяо;
  7. Торговая улица Нанкин-Роуд;
  8. Старая улица Чэнхуанмяо;
  9. Шанхайский всемирный финансовый центр;
  10. Храм Цзинань.
Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2026
Сейчас в Шанхае в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 468. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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