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Индивидуальная
до 5 чел.
Чжуцзяцзяо - шанхайская Венеция (на минивэне премиум-класса)
Из Шанхая - туда, где деревянные дома почти 2 тысячи лет дремлют под мерное журчание каналов
Начало: Любое место в Шанхае
Сегодня в 10:30
Завтра в 09:00
$373 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
VIP-экскурсия по Шанхаю за 1 день - с трансфером из аэропорта или отеля
Увидеть контрасты мегаполиса - от древних садов до небоскрёбов - с комфортом и без суеты
Начало: Из отеля или из аэропорта (без дополнительной плат...
19 июн в 19:00
20 июн в 00:00
$468 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Вечерний круиз по реке: VIP-места с аутентичным ужином
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно в 17:00, 17:15, 17:30, 18:00, 18:15, 18:30.
Завтра в 17:00
19 июн в 17:00
$270 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
2 июня 2026 года брали VIP- экскурсию за 1 день по Шанхаю. Экскурсия организована на высшем уровне: приехали за нами
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А
Эту экскурсию однозначно стоит посетить. Всё было отлично организовано — от трансфера до прогулки на лодке и ужина. Гид Кэсси
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Д
Прогулка на лодке и ужин с блюдами шанхайской кухни получились отличными, но больше всего хочется отметить работу гида Майкла. Он
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М
Кэсси оказалась замечательным гидом — доброжелательной, внимательной и отлично подготовленной. Она дала хорошие рекомендации по ужину и сделала для нас много удачных фотографий во время речной прогулки. Очень приятно, когда экскурсию ведёт человек, которому действительно важно, чтобы гости остались довольны!
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Е
VIP-круиз по ночной реке Шанхая с ужином очень понравился! Гид Роберт был внимательным, во время ужина делился интересными фактами о
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А
С гидом Кэсси вечер пролетел незаметно! Она отлично разбирается в архитектуре и знаковых местах города. Кэсси сопровождала нас во время ужина и помогла выбрать блюда, которые стоит попробовать. Экскурсия прошла комфортно и оставила очень приятные впечатления.
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Н
Добрый день!
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
20.04.25 мы были на экскурсии и хочу выразить огромную благодарность за этот вечер. Изначально хотели брать круиз на 17-00,но
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Всего 11 отзывов в Шанхае в категории "VIP-туры"
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Ответы на вопросы от путешественников по Шанхаю в категории «VIP-туры»
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Сколько стоит экскурсия по Шанхаю в июне 2026
Сейчас в Шанхае в категории "VIP-туры" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 468. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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