Чжуцзяцзяо - уникальный городок на воде, известный своими каменными мостами и храмами. Прогулка по каналам на лодке позволит насладиться атмосферой китайской Венеции. Посетители могут увидеть буддийский и даосский храмы, а также насладиться костюмированными представлениями в парке. Этот старинный городок предлагает множество магазинчиков с сувенирами и рестораны национальной кухни. Чжуцзяцзяо привлекает как туристов, так и местных жителей, ценящих свою историю и культуру

Описание экскурсии

Чхуцзяцзяо — небольшой городок, но машин здесь нет. Передвигаться можно только пешком или на лодках по каналам. Через воду перекинуты построенные в давние времена каменные мосты. При желании за небольшую плату мы прокатимся на лодке, которой управляет лодочник с огромным веслом, — они здесь вроде такси или общественного транспорта.

Что здесь интересного:

Два самых известных и больших храма: буддийский и даосский. Буддийский стоит у самой воды и очень эффектно выглядит

Множество магазинчиков, где продают самые разные мелочи и можно найти оригинальные сувениры

Рестораны национальной кухни — на любой кошелёк

Сад-парк, который в 19 веке построил крупный чиновник. Пространство устроено по принципам традиционного садово-паркового искусства Китая, а актёры в старинных костюмах время от времени разыгрывают миниатюры из прошлых времён

Чтобы осмотреть некоторые достопримечательности внутри, необходимо будет купить единый входной билет. Он даёт право на посещение садов «Кечжиюань» и «Хэсиньюань», художественного музея «Хэлун», буддийского храма Юаньцзинь и даоского храма Бога-хранителя.

Поездка в Чжуцзяцзяо — для любителей китайской экзотики. Здесь вы увидите, как был устроен быт в старину и как люди веками жили в подобных маленьких городках на воде. Такие места очень популярны у самих китайцев, которые с интересом относятся к своей истории и культуре.

Организационные детали

Из Шанхая до Чжуцзяцзяо вы можете самостоятельно добраться на метро или машине. Я встречу вас у входа в город. За доплату $30 долларов приеду за вами в аэропорт или в Шанхай, а после отвезу обратно

Дополнительно (по желанию) оплачивается единый входной билет — 80 юаней за чел. Бронировать билеты нужно за день до поездки по загранпаспорту. Я могу это сделать за вас — договоримся в переписке