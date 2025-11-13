Мои заказы

Венеция в пригороде Шанхая: городок на воде Чжуцзяцзао

Погрузитесь в атмосферу старинного Чжуцзяцзяо, где каналы заменяют улицы, а храмы и мосты создают уникальный колорит. Идеально для любителей экзотики
Чжуцзяцзяо - уникальный городок на воде, известный своими каменными мостами и храмами. Прогулка по каналам на лодке позволит насладиться атмосферой китайской Венеции.

Посетители могут увидеть буддийский и даосский храмы, а также насладиться костюмированными представлениями в парке.

Этот старинный городок предлагает множество магазинчиков с сувенирами и рестораны национальной кухни. Чжуцзяцзяо привлекает как туристов, так и местных жителей, ценящих свою историю и культуру

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌉 Уникальные каменные мосты
  • 🏯 Буддийский и даосский храмы
  • 🛶 Прогулка на лодке по каналам
  • 🛍️ Магазины с оригинальными сувенирами
  • 🍜 Рестораны национальной кухни
  • 🎭 Костюмированные представления в парке
Венеция в пригороде Шанхая: городок на воде Чжуцзяцзао
Что можно увидеть

  • Буддийский храм
  • Даосский храм Бога города
  • Каменные мосты
  • Сад-парк

Описание экскурсии

Чхуцзяцзяо — небольшой городок, но машин здесь нет. Передвигаться можно только пешком или на лодках по каналам. Через воду перекинуты построенные в давние времена каменные мосты. При желании за небольшую плату мы прокатимся на лодке, которой управляет лодочник с огромным веслом, — они здесь вроде такси или общественного транспорта.

Что здесь интересного:

  • Два самых известных и больших храма: буддийский и даосский. Буддийский стоит у самой воды и очень эффектно выглядит
  • Множество магазинчиков, где продают самые разные мелочи и можно найти оригинальные сувениры
  • Рестораны национальной кухни — на любой кошелёк
  • Сад-парк, который в 19 веке построил крупный чиновник. Пространство устроено по принципам традиционного садово-паркового искусства Китая, а актёры в старинных костюмах время от времени разыгрывают миниатюры из прошлых времён

Чтобы осмотреть некоторые достопримечательности внутри, необходимо будет купить единый входной билет. Он даёт право на посещение садов «Кечжиюань» и «Хэсиньюань», художественного музея «Хэлун», буддийского храма Юаньцзинь и даоского храма Бога-хранителя.

Поездка в Чжуцзяцзяо — для любителей китайской экзотики. Здесь вы увидите, как был устроен быт в старину и как люди веками жили в подобных маленьких городках на воде. Такие места очень популярны у самих китайцев, которые с интересом относятся к своей истории и культуре.

Организационные детали

  • Из Шанхая до Чжуцзяцзяо вы можете самостоятельно добраться на метро или машине. Я встречу вас у входа в город. За доплату $30 долларов приеду за вами в аэропорт или в Шанхай, а после отвезу обратно
  • Дополнительно (по желанию) оплачивается единый входной билет — 80 юаней за чел. Бронировать билеты нужно за день до поездки по загранпаспорту. Я могу это сделать за вас — договоримся в переписке
  • Также по желанию оплачивается 15-минутная прогулка на лодке по каналам — 200 юаней за 1–6 чел.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Шанхае
Провели экскурсии для 33 туристов
Меня зовут Александр, я живу в Пекине с 2008 года и знаю здесь каждую улочку. Работаю в туризме более 10 лет, и за это время показал китайскую столицу тысячам путешественников. С радостью расскажу о местной культуре, истории, архитектуре и поделюсь своей любовью к этому замечательному городу.
