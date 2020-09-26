2 отзыва оставили туристы

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Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников

Побывать у Текие дервишей, увидеть армянский храм, мечети и синагоги и узнать тайны Евпатории

5
2 отзыва
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Готовы стать настоящими евпаторийцами? Прогуливаясь по узким витиеватым улочкам, таящим в себе сотни историй, вы проникнитесь духом Крыма и познакомитесь с удивительной судьбой полуострова.

Я проведу вас по главным святыням города и расскажу о ханах и императорах, евреях и караимах, пророках и чудотворцах.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • 35003 150 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников

Что вас ожидает

Крымское ханство
В путешествии по загадочной древней Евпатории вы посетите множество удивительных святынь. Мы увидим единственную на постсоветском пространстве обитель дервишей XV–XVI веков и поговорим о загадочных философах-странниках, упоминаемых поэтами и писателями. Вы побываете не только у великолепной Ханской мечети, похожей на Софийский собор в Стамбуле, а ещё и у Деревянной, а также насладитесь великолепными морскими пейзажами.

Двадцать пять веков
Чем еще богата Евпатория? Вы узнаете о хачкарах — уникальном атрибуте армянской культуры и непременном спутнике каждой молитвенной армянской святыни, увидите купеческую и ремесленную синагоги, местную Стену плача, средневековые турецкие бани, и многое другое! Я расскажу не только об увиденных достопримечательностях 🏛️, но и о том, как возник и развивался на протяжении столетий наш приморский городок, поделюсь местными легендами и преданиями и подскажу, как сэкономить, отдыхая в нашем городе.

Организационные детали

  • Экскурсия по собору св. Николая не требует дополнительной оплаты
  • Девушкам необходимо покрывать головы при посещении собора, если юбки или шорты выше колен — на время пребывания в соборе следует повязывать поверх своей одежды юбки (выдаются в соборе). Мужчинам при посещении синагоги необходимо быть в головных уборах, при отсутствии своих можно воспользоваться имеющимися там кипами (лёгкими небольшими шапочками).
Начало и место завершения
🚩 у Соборной площади
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников
Малый Иерусалим: созвездие исторических памятников

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
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2 отзыва оставили туристы

26 сентября 2020
Игорь классный гид. Прогулка по Евпатории оказалась увлекательной и познавательной. Простая подача информации, даже нашей младшей дочери 4х лет было интересно. Старшим детям (11 и 20 лет) и нам полезно было узнать историю древнего города. Два часа пролетели незаметно и в то же время оставили приятные воспоминания о городе.
7 сентября 2020
Было интересно, даже подросткам. Экскурсию рекомендую!

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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