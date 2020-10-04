71 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Рассвет у средневековых стен

В любое время дня мы начнем с рассвета, увидим как просыпался древний город 🏙️ и погрузимся в его колорит. Вы рассмотрите средневековые Гезлевские ворота, заглянете в кофейню, в которой варят кофе по-гезлевски и по-султански, вдохнете дивные ароматы и на третьем этажа башни увидите весь Старый город. А затем, охватив общую картину Евпатории, мы перейдем к деталям — кварталам и улочкам, постройкам и персонажам. За древними воротами вы увидите Квартал Гостеприимства, откуда видно текие дервишей, пройдете по следам Айвазовского и графа Мамуна и прикоснетесь к Святой земле.

Калейдоскоп культур и религий

В многоликой Евпатории вы найдете средневековый SPA-салон и Стену плача, Йоськиного кота, уютные дворики с манящими запахами и колоритные этнические кварталы. Мы прогуляемся по пути императора Николая II и исследуем район Малый Иерусалим, где соседствуют 7 храмов разных религий.

В Еврейском квартале вы побываете во дворе синагоги, где можно найти кафе с блюдами еврейской кухни 🥧 и Стену плача. А еще я покажу вам иерусалимский мрамор и помогу отыскать интересные детали, неприметные для глаз туристов.

вы побываете во дворе синагоги, где можно найти кафе с блюдами еврейской кухни 🥧 и Стену плача. А еще я покажу вам иерусалимский мрамор и помогу отыскать интересные детали, неприметные для глаз туристов. Караимские кенассы вдохновят вас теплой атмосферой, необычной архитектурой и, конечно, культурой караимов. Я расскажу о караимской кухне, истории 📖 народа и его знаменитых представителях: маршал Малиновский, балерина Анна Павлова, мать Петра I — вы удивитесь, как много знаковых личностей связаны с караимами.

вдохновят вас теплой атмосферой, необычной архитектурой и, конечно, культурой караимов. Я расскажу о караимской кухне, истории 📖 народа и его знаменитых представителях: маршал Малиновский, балерина Анна Павлова, мать Петра I — вы удивитесь, как много знаковых личностей связаны с караимами. А у необычной мечети Хан-Джами, построенной специально для коронаций ханов, вы узнаете, откуда взялась традиция не жалеть средств для предвыборных кампаний.

Если после прогулки вам захочется остаться со Старым городом наедине, я посоветую места для самостоятельных прогулок и подскажу, как найти античного героя, который всю жизнь стремился на прекрасный берег Евпатории.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей 🖼 Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека.