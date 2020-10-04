71 отзыв оставили туристы

Рассвет у средневековых стен
В любое время дня мы начнем с рассвета, увидим как просыпался древний город 🏙️ и погрузимся в его колорит. Вы рассмотрите средневековые Гезлевские ворота, заглянете в кофейню, в которой варят кофе по-гезлевски и по-султански, вдохнете дивные ароматы и на третьем этажа башни увидите весь Старый город. А затем, охватив общую картину Евпатории, мы перейдем к деталям — кварталам и улочкам, постройкам и персонажам. За древними воротами вы увидите Квартал Гостеприимства, откуда видно текие дервишей, пройдете по следам Айвазовского и графа Мамуна и прикоснетесь к Святой земле.
Калейдоскоп культур и религий
В многоликой Евпатории вы найдете средневековый SPA-салон и Стену плача, Йоськиного кота, уютные дворики с манящими запахами и колоритные этнические кварталы. Мы прогуляемся по пути императора Николая II и исследуем район Малый Иерусалим, где соседствуют 7 храмов разных религий.
Если после прогулки вам захочется остаться со Старым городом наедине, я посоветую места для самостоятельных прогулок и подскажу, как найти античного героя, который всю жизнь стремился на прекрасный берег Евпатории.
Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей 🖼 Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека.