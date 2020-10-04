71 отзыв оставили туристы

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Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры

Разобраться в истории города и погрузиться в атмосферу этнических кварталов Малого Иерусалима

5
71 отзыв
Нина
Нина – Гид из Евпатории
Узнавать Евпаторию и влюбляться в её культуру лучше всего на прогулке 👣 по самобытным кварталам Малого Иерусалима.

Здесь, в лабиринте средневековых улочек, вам откроется другая, некурортная Евпатория: вы прикоснетесь к истории 📖 древнего Гезлева и традициям караимов, сравните храмы разных религий и заглянете в еврейское кафе.

А еще доверитесь органам чувств — без суеты и спешки попробуете Евпаторию на вкус, прикоснетесь к фактурным зданиям, уловите звуки города и его пряные ароматы.
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 300 ₽ за экскурсию

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Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры

Что вас ожидает

Рассвет у средневековых стен
В любое время дня мы начнем с рассвета, увидим как просыпался древний город 🏙️ и погрузимся в его колорит. Вы рассмотрите средневековые Гезлевские ворота, заглянете в кофейню, в которой варят кофе по-гезлевски и по-султански, вдохнете дивные ароматы и на третьем этажа башни увидите весь Старый город. А затем, охватив общую картину Евпатории, мы перейдем к деталям — кварталам и улочкам, постройкам и персонажам. За древними воротами вы увидите Квартал Гостеприимства, откуда видно текие дервишей, пройдете по следам Айвазовского и графа Мамуна и прикоснетесь к Святой земле.

Калейдоскоп культур и религий
В многоликой Евпатории вы найдете средневековый SPA-салон и Стену плача, Йоськиного кота, уютные дворики с манящими запахами и колоритные этнические кварталы. Мы прогуляемся по пути императора Николая II и исследуем район Малый Иерусалим, где соседствуют 7 храмов разных религий.

  • В Еврейском квартале вы побываете во дворе синагоги, где можно найти кафе с блюдами еврейской кухни 🥧 и Стену плача. А еще я покажу вам иерусалимский мрамор и помогу отыскать интересные детали, неприметные для глаз туристов.
  • Караимские кенассы вдохновят вас теплой атмосферой, необычной архитектурой и, конечно, культурой караимов. Я расскажу о караимской кухне, истории 📖 народа и его знаменитых представителях: маршал Малиновский, балерина Анна Павлова, мать Петра I — вы удивитесь, как много знаковых личностей связаны с караимами.
  • А у необычной мечети Хан-Джами, построенной специально для коронаций ханов, вы узнаете, откуда взялась традиция не жалеть средств для предвыборных кампаний.

Если после прогулки вам захочется остаться со Старым городом наедине, я посоветую места для самостоятельных прогулок и подскажу, как найти античного героя, который всю жизнь стремился на прекрасный берег Евпатории.

Организационные детали

Дополнительные расходы (все опции — по желанию): входные билеты 🎫 в музей 🖼 Одун-базар-капусы — 150 рублей с человека (экскурсия по музею для групп от 5 человек); вход в кенассы караимов — 250 руб. с человека.

Начало и место завершения
🚩 Свято-Никольский собор
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Нина
Нина
Меня зовут Нина. Буду рада познакомить вас с Крымским полуостровом на персональной или групповой, светской или паломнической экскурсии. В 2001 году решила освоить новую профессию (для летней подработки), в то время я работала учителем. И вот эта дополнительная профессия стала делом моей жизни. Составляю индивидуальные программы и помогаю путешественникам почувствовать дух каждого крымского города. До встречи в Крыму!
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71 отзыв оставили туристы

4 октября 2020
Нина оказалась очень приятным рассказчиком, экскурсоводом, который постоянно пополняет свои знания, и просто душевным человеком. А ещё: она знает самые лучшие места для фото) поможет запечатлеть яркие впечатления. Большое спасибо Нине за ее экскурсию
1 октября 2020
Нам очень понравилась экскурсия. Нина очень интересный, обаятельный, увлеченный историей человек, очень любящий свой город. Мы узнали много нового для себя. К сожалению из-за религиозного праздника мы не попали в синагогу и к караимам. Что ж, это повод вернуться сюда еще раз и вновь встретиться с Ниной!
23 сентября 2020
Нина замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно, с юмором. Было очень интересно. Спасибо.
23 сентября 2020
Нина не просто прфессианал. Отличное, эмоциональное погружение а историю. Доброжелательная., непринужденая атмосфера, знание предмета, лёгкая подача материала интересным незаеженным языком. В общем все понравилось. Побольше бы таких гидов!
21 сентября 2020
Экскурсия проводилась 20 сентября для 5 человек по предварительному бронированию. Выбрали потому, что других на желательные даты не было. И не промахнулись. Экскурсовод замечательный рассказчик и приятный собеседник, реально увлеченный своей деятельностью. Получили не только новые знания, но и приятое общение. Очень рекомендуем.
19 сентября 2020
Были на экскурсии с Ниной, узнали много интересного и нового о городе. Нина организовала экскурсию, так, что бы моя мама( пожилой человек с палочкой) часто отдыхала. И во время остановок экскурсия продолжалась. Нина была очень заботлива и предупредительна. Всем рекомендую этого гида.
18 сентября 2020
Очень рекомендую экскурсию! Много уникальной информации, которую не прочитаешь в интернете. Посмотрела на Евпаторию новыми влюблёнными глазами
17 сентября 2020
Была на экскурсии у Нины- не совсем обычным составом, я, дочка 8 месяцев и моя мама 62 лет. Моя мама долго ходить не может, нужна была такая организация экскурсии, чтобы можно было в течении экскурсии присесть отдохнуть несколько раз. Нина отлично с этим справилась - маршрут Нина составила так, чтобы и лавочки по пути и перерыв на кофе, чтобы набраться сил. Рассказывает Нина интересно, доступно, много осталось и запомнилось. Ответила на наши вопросы по ходу экскурсии. Мы остались довольны. Нина сделала все, чтобы мы насладились пребыванием в городе и знали его историю. Могу смело рекомендовать Нину как отличного гида и организатора и для других экскурсий
17 сентября 2020
Отличная экскурсия, прекрасный гид. Экскурсия очень понравилась.
14 сентября 2020
Очень интересная экскурсия. Выбирали ее по отзывам в качестве знакомства с историей города. Экскурсия прошла на "Ура". Нина в легкой, доступной форме рассказала огромный массив информации, сумела заинтересовать 15-летнего подростка. Однозначно рекомендуем!
10 сентября 2020
Были в Евпатории проездом и большое спасибо Нине зато, что она смогла дать нам почувствовать атмосферу древнего прекрасного города за очень короткое время!
9 сентября 2020
Экскурсия познавательная, прекрасно подходит для первого знакомства с Городом. Нина очень предупредительный и заботливый человек. Спасибо большое.
4 сентября 2020
Большое спасибо хотим сказать экскурсоводу Нине, экскурсия очень интересная, познавательная, прошла на ура. Большое спасибо 👏👏👏
3 сентября 2020
"Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры" То, что мы услышали, увидели, почувствовали очень соответствует названию. Евпатория предстала нам совершенно другим городом. Считаем, что без этой экскурсии город бы не произвел на нас особого впечатления. А так все очень впечатлило. Особенно в завершении - Караимские кенассы. Изумительный оазис. А все впечатление сформировано прекрасным экскурсоводом Ниной. Высокопрофессионально, грамотно, увлечённо. Особенно нас впечатлила её эрудиция и личностное представление истории города. Желаем Нине удачи и благополучия. А неравнодушным к истории путешественникам и просто любознательным личностям при посещении Евпатории найти возможность встретиться с Ниной и действительно погрузиться в Евпаторию.
2 сентября 2020
Впервые посетили Евпаторию и открыли для себя удивительный город вместе с великолепным гидом Ниной. Рассказ о городе и маршрут были выстроены очень грамотно и комфортно. Экскурсия длилась почти 2, 5 часа, но мы совсем не устали, хотелось еще и еще бродить по узким улочкам старого города и слушать Нину, которая с большой любовью рассказывала о нем. Спасибо огромное.
Ещё 56 отзывов

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