22 отзыва оставили туристы

Путешествие во времени
Вы узнаете, кто основал предшественницу современной Евпатории — древнюю Керкинитиду — и чем занимались жители поселения в тот период. А также раскроете историю 📖 собора Святого Николая: я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма, расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения и сможете подойти к престолу Александра Невского, а после посещения храма рассмотрите Ханскую мечеть и услышите о михрабах и минаретах, азане и муэдзинах. Кроме того, я расскажу, почему в Средние века женщины ходили в местные турецкие бани совсем не ради банных процедур. Собор святого Николая.
Текие дервишей и старинные синагоги
Во дворике Ремесленной синагоги вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости и узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. Далее я покажу Купеческую синагогу и раскрою историю принадлежащего ей иерусалимского камня. Завершится экскурсия ⛳ у текие дервишей, где я расскажу об удивительных способностях средневековых странников-философов.
Видеошоу
Какой была Евпатория 100 лет назад? С наступлением сумерек мы достанем портативный видеопроектор и вы увидите самые интересные архивные и современные фото и видеоматериалы. Я буду проецировать материалы на стены зданий старого города. Так яркие снимки дополнят мой рассказ и оживят события прошлого: вы увидите кадры, запечатлевающие визит императора 1916 года, видеофрагменты дервишеского кружения и танцев с Торой. А еще я покажу, как выглядели ворота дровяного рынка, классическая миква и синагога.