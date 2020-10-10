22 отзыва оставили туристы

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Прогулка по вечерней Евпатории

Пройти по улочкам Старого города и услышать интересные рассказы о храмах разных религий

4.9
22 отзыва
Игорь
Игорь – Гид из Евпатории
Приглашаю погулять по историческому центру Евпатории в благостный вечерний час, когда знойную жару сменяет приятная прохлада и по улицам перестают ездить машины.

Вы рассмотрите в волшебном свете фонарей Ханскую мечеть, собор Святого Николая, турецкие бани, синагоги и средневековые ворота и услышите о них занимательные факты.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • 650 ₽ за человека

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Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы узнаете, кто основал предшественницу современной Евпатории — древнюю Керкинитиду — и чем занимались жители поселения в тот период. А также раскроете историю 📖 собора Святого Николая: я обращу ваше внимание на детали внутреннего убранства храма, расскажу о его особенностях и отреставрированных росписях, укажу на лики святых и провидцев. Мы поговорим о роли протоиерея Иакова Чепурина в создании храма и символизме архитектурных элементов собора и зданий, находящихся на его территории. Вы узнаете, где располагаются певчие во время богослужения и сможете подойти к престолу Александра Невского, а после посещения храма рассмотрите Ханскую мечеть и услышите о михрабах и минаретах, азане и муэдзинах. Кроме того, я расскажу, почему в Средние века женщины ходили в местные турецкие бани совсем не ради банных процедур. Собор святого Николая.

Текие дервишей и старинные синагоги
Во дворике Ремесленной синагоги вы проникнетесь атмосферой еврейской веселости и узнаете, что такое миква и чем она отличается от созвучной мицвы. Далее я покажу Купеческую синагогу и раскрою историю принадлежащего ей иерусалимского камня. Завершится экскурсия ⛳ у текие дервишей, где я расскажу об удивительных способностях средневековых странников-философов.

Видеошоу
Какой была Евпатория 100 лет назад? С наступлением сумерек мы достанем портативный видеопроектор и вы увидите самые интересные архивные и современные фото и видеоматериалы. Я буду проецировать материалы на стены зданий старого города. Так яркие снимки дополнят мой рассказ и оживят события прошлого: вы увидите кадры, запечатлевающие визит императора 1916 года, видеофрагменты дервишеского кружения и танцев с Торой. А еще я покажу, как выглядели ворота дровяного рынка, классическая миква и синагога.

Организационные детали

  • Во время экскурсии 🧭 мы можем посетить Николаевский собор
  • На экскурсии будет задействован портативный видеопроектор
Начало и место завершения
🚩 Около собора св. Николая
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории
Прогулка по вечерней Евпатории

Экскурсия проводится ежедневно в 18:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Игорь
Игорь
Меня зовут Игорь и в Евпатории я живу практически с рождения. Я люблю рассказывать людям о родном городе и его достопримечательностях. Позвольте рассказать и вам о том, что интересно мне самому!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

22 отзыва оставили туристы

10 октября 2020
Гид прекрасно знает историю города. Просто я ожидала немного другого рассказа о Евпатории. Рассказ гида всë время уходил в историю религии. Мы с мужем заказали экскурсию в первый день приезда в Евпаторию, а сама экскурсия была уже в тëмное время суток. Для, человека, совершенно не знающего город, блудить по узким улочкам старого города, в темноте, не очень хорошо, да и ничего нельзя рассмотреть. И самое главное, по времени экскурсии, очень долго длится экскурсия. У нас с мужем сложилось впечасление, что мы прослушали лекцию по истории религии в Евпатории. Вот, как то такое у нас сложилось впечатление.
4 октября 2020
Были с Игорем на экскурсии. Нам понравилось. Оригинальная подача материала, с проектором. Показалось, что что много информации религиозной тематики. Мы не пожалели, что так провели вечер.
2 октября 2020
Экскурсия очень понравилась, однозначно рекомендую. Нас провели по маршруту Нового Иерусалима. Игорь очень интересно рассказывал об истории города. Спасибо за отличный вечер!
23 сентября 2020
Игорь, ставлю 7 из 5!
22 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия, узнала много нового)))
20 сентября 2020
Экскурсия прошла на одном дыхании!Всем советую!
19 сентября 2020
Игорь замечательный гид, наша Компания друзей рада, что именно он показал нам Старый город. Компетентен, эрудирован, хороший рассказчик, с чувством юмора. Портативный видеопроектор - крутая задумка. Прошлое оживает :) два часа, проведённые с Игорем, будем не раз вспоминать. Всем рекомендуем.
15 сентября 2020
Огромная благодарность Игорю за профессиональную подачу информации, за чувство юмора. Экскурсря была интересной, познавательный и одновременно лёгкой-как беседа старых друзей. Время пролетело незаметно яхотелось слушать ещё
Алена
15 сентября 2020
Игорь, спасибо за экскурсию! Конечно, я как гид, не могла до конца быть просто туристом), поэтому оцениваю с двух сторон. Маршрут идеальный, и по времени, и по содержанию, количество исторической информации и историй сбалансировано, в вечернее время- самое то! Здорово, что присутствует юмор, это всегда добавляет экскурсии свой шарм и расслабляет, вызывает доверие к гиду. Спасибо, что был микрофон и все было очень хорошо слышно, не надо было напрягаться. Если добавить фотоальбом с ретро-фотографиями или гравюрами того, как выглядели основные исторические постройки в период основания, то будет супер! Всем рекомендую Игоря и этот увлекательный маршрут!
13 сентября 2020
Игорь и правда супер-гид по Евпатории! Очень всем советую)) Видно, что человек горит своим делом) муж сам экскурсовод (во Франции проводит) - и он оценил экскурсию 👍🏻
12 сентября 2020
Очень понравилась экскурсия. Для первого знакомства с городом, когда не хочется проводить дневное время вне пляжа, - самое то. Гид - прекрасный рассказчик и знаток города. Фактическая продолжительность экскурсии составила 2 часа, что также явилось для нас плюсом.
11 сентября 2020
Экскурсия супер советую всем. Экскурсовод молодец, очень интересно рассказывает, молодец. Спасибо
9 сентября 2020
Маршрут понравился, но экскурсия затянулась на два часа и много было лишней ненужной информации. В конце уже было очень скучно 😑
Игорь
Ответ гида:Анастасия, добрый день! Обычно, если становится скучно, экскурсанты принимают решение о преждевременном окончании экскурсии и сообщают о том, что им пора идти. Если Вы дошли до самого конца (а иначе как бы узнали, сколько длилась экскурсия?), значит было нескучно и что-то удерживало Вас от того, чтобы распрощаться со мной побыстрее, поэтому в Вашем противоречивом отзыве усматривается определённое лукавство. Но, учитывая, что тысячи других экскурсантов (а на сайте оставляют отзывы далеко не все) как письменно, так и устно на протяжении многих лет сообщают о том, что мои экскурсии отличные, считаю, что такая трёхбальная оценка скорее продиктована Вашей усталостью или иными субъективными обстоятельствами, из-за которых Вам кажется, что всё не так. Буду ли я в дальнейшем придерживаться временных рамок, ограничивая будущих экскурсантов строгим хронометражом, заявленном на сайте? Конечно же нет! Я по-прежнему буду ожидать группу, если выбравшие мою экскурсию трипстерцы дольше, чем обычно задержаться у средневековой стены, синагоги или у старинной мечети, чтобы сделать фото. Буду отвечать на дополнительные вопросы, если они прозвучат. И, конечно, всё это влияет на увеличение стандартной продолжительности нашей прогулки. Я ни в коем случае не скажу "ответы на вопросы экскурсией не предусмотрены, фото - тоже побежали дальше". Было бы логично, если бы недовольство было обусловлено тем, что экскурсия оказалась короче заявленного времени. Но недовольство тем, что она была длиннее, вижу впервые. К сожалению, Ваш отзыв не конструктивен и противоречив. Надеюсь, что Евпатория в целом Вам понравилась!
9 сентября 2020
Интересная экскурсия, отличный гид (во время рассказа при помощи переносного проектора показывает различные ролики и исторические фото, что особенно интересно детям). Всей семье понравилось.
8 сентября 2020
Все понравилось, все понятно и интересно!
Ещё 7 отзывов

Игорь проводит ещё 5 экскурсий

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