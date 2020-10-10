22 отзыва оставили туристы

Игорь

Ответ гида: Анастасия, добрый день! Обычно, если становится скучно, экскурсанты принимают решение о преждевременном окончании экскурсии и сообщают о том, что им пора идти. Если Вы дошли до самого конца (а иначе как бы узнали, сколько длилась экскурсия?), значит было нескучно и что-то удерживало Вас от того, чтобы распрощаться со мной побыстрее, поэтому в Вашем противоречивом отзыве усматривается определённое лукавство. Но, учитывая, что тысячи других экскурсантов (а на сайте оставляют отзывы далеко не все) как письменно, так и устно на протяжении многих лет сообщают о том, что мои экскурсии отличные, считаю, что такая трёхбальная оценка скорее продиктована Вашей усталостью или иными субъективными обстоятельствами, из-за которых Вам кажется, что всё не так. Буду ли я в дальнейшем придерживаться временных рамок, ограничивая будущих экскурсантов строгим хронометражом, заявленном на сайте? Конечно же нет! Я по-прежнему буду ожидать группу, если выбравшие мою экскурсию трипстерцы дольше, чем обычно задержаться у средневековой стены, синагоги или у старинной мечети, чтобы сделать фото. Буду отвечать на дополнительные вопросы, если они прозвучат. И, конечно, всё это влияет на увеличение стандартной продолжительности нашей прогулки. Я ни в коем случае не скажу "ответы на вопросы экскурсией не предусмотрены, фото - тоже побежали дальше". Было бы логично, если бы недовольство было обусловлено тем, что экскурсия оказалась короче заявленного времени. Но недовольство тем, что она была длиннее, вижу впервые. К сожалению, Ваш отзыв не конструктивен и противоречив. Надеюсь, что Евпатория в целом Вам понравилась!