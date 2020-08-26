53 отзыва оставили туристы

Старый город
Мы с вами начнем экскурсию в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:
После экскурсии вы будете знать все о музеях города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!