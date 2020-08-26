53 отзыва оставили туристы

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Узнать Евпаторию за 2 часа

Узнать и понять Евпаторию, научиться ориентироваться в ее архитектуре и культуре, кухне и традициях

4.96 из 5
53 отзыва
Ольга
Ольга – Гид в Евпатории
Чтобы понять Евпаторию, нужно ненадолго погрузиться в ее пеструю культуру.

Вместе со мной вы побываете в татарском, греческом, еврейском и караимском кварталах.

Разберетесь в тонкостях традиций и кухни 🥧 народов, населявших Евпаторию в разное время.

Попробуете бузу и форшмак, спотыкач, пахлаву и чир-чир.

Я расскажу, как короновали крымских ханов, с какой легендой связано приготовление пахлавы и почему пельмени караимских женщин продевали сквозь перстень.
Задать вопросОбычно отвечает за 1 ч.
  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на улице Тучина 2

  • 3300 за экскурсию

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Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа

Что вас ожидает

Старый город
Мы с вами начнем экскурсию в старой части Евпатории. Здесь расположился еврейский, армянский, татарский, греческий, караимский кварталы. Во время прогулки я расскажу об особенностях средневековой застройки и архитектуре 19 века. О традициях, обрядах, приметах и кухнях разных народов. А кое-что вы сможете даже попробовать! Я расскажу:

  • Что такое чир-чир и янтыкъ и с чем их едят
  • Какой халвой караимы угощают всех гостей, а какую вы никогда не сможете купить
  • Когда крымско-татарская невеста может просить у своего жениха все, о чем мечтает
  • Что получали в подарок караимские девушки по окончании ремесленного училища
  • Кому караимы завещали состояние, а кому дом
  • Какие дороги в Евпатории были платными и для кого
  • Какой ширины должно было быть крыльцо дома по городскому стандарту.
  • Как попасть в Рай и остаться в нем подольше

После экскурсии вы будете знать все о музеях города и сами сможете составить план дальнейшего отдыха. А если вы в Евпатории проездом на один день, я помогу вам увидеть все самое интересное в городе!

Организационные детали

  • На маршруте, по вашему желанию, мы можем посетить Караимские кенасы. Со мной вам нужно будет просто купить входной билет, а я проведу экскурсию. Стоимость входного билета – 250 руб./взрослый, 150 руб./детский. Может понадобиться шарф или парео для посещения храмов. В рамах есть и юбки и косынки, но лучше захватить с собой. Внимание! Караимская кенасы и синагога не работают в субботу.
  • Сладости и кофе – по вашему желанию:
    — Караимская халва — 200 рублей (6 конфет)
    — Кофе Гёзлёвских воротах — 150 рублей (чашка)
  • Удобная обувь и головные уборы от солнца — обязательны
  • Если с вами путешествуют дети или родители пожилого возраста – сообщите мне об этом. И я построю маршрут самым удобным образом!
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа
Узнать Евпаторию за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на улице Тучина 2.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Провожу экскурсии по Евпатории и Сакам. Я расскажу о городе, улицах, домах и людях, которые здесь жили, любили, зарабатывали состояния. И через мой рассказ каждый из вас может вписать свою страницу в историю наших крымских городов.
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53 отзыва оставили туристы

26 августа 2020
Мы в Евпатории далеко не первый раз отдыхали, но только в этом году сподобились взять экскурсию для прогулок по Старому городу. И ни разу не пожалели! Как же было интересно! Ольга так здорово рассказывает, что не хотелось расставаться с ней))) Потрясающий рассказчик и собеседник! Столько интересных улочек, мест и фактов! Мы полюбили этот город по-новому! Спасибо Вам огромное! Вся наша большая компания осталась в восторге, даже дети! Берите экскурсию у Ольги, ни капли не пожалеете!
25 августа 2020
Были на экскурсии 23 августа с дочкой 9 лет. Ольга прекрасный рассказчик. 2 часа просто пролетели незаметно. Хотелось продолжать с ней общаться)))) Отвечала на все наши вопросы, а дочка задавала их очень много. Огромное спасибо. Теперь мы хотим вернуться в Евпаторию еще раз. Без Ольги мы бы не почувствовали этот город.
23 августа 2020
Интересная, познавательная экскурсия, всем рекомендую! Наш гид Ольга неспешно провела нас по улочкам старого города, заботливо вибирая места для остановки в тени. Чувствуюется, профессионализм, знание истории Крыма. Всем рекомендую!
21 августа 2020
Мы приехали в Евпаторию всего на один день и поэтому хотелось за одну экскурсию получить представление о городе. Ольга исключительно доброжелательный и приятный человек и мы узнали много интересного. Посмотрели старый город и даже оставили записки на «стене плача» Но Скажу честно - 2 часа - это очень мало!! Также, поскольку мы приехали в день когда температура была 40-42, мы передвигалось перебежками из тенька в тенек но надо отдать должное Ольга максимально старалась сделать нашу экскурсию комфортной. Вывод: надо ещё раз приехать!
15 августа 2020
Огромное спасибо! Все очень понравилось!
12 августа 2020
Огромное спасибо Ольге за прекрасную экскурсиюпо старому городу! Евпатория открылась нам загадочной и волшебеой! Город полюбился с первых минут! Благодаря Ольге, хочется возвращаться в этот город! Огромное спасибо, Олечка!!!!
5 августа 2020
Очень понравилась экскурсия с гидом Ольгой по Евпатории, и девочкам 12 лет и нам взрослым.
Карина
2 августа 2020
2 часа и Евпатория заиграла новыми красками!) Ольга спасибо, что так хорошо рассказали, отвечали на все вопросы, а главное заботились о нашем удобстве! Всем рекомендуем!
Тамара
2 августа 2020
Были на экскурсии с подругой 15 июля. От экскурсии остались очень хорошие впечатления. Ольга прекрасный рассказчик, дает много материала, видно, что любит свой город и может рассказывать о нем часами. Ольга также посоветовала посетить кое-какие объекты, что мы и сделали на следующий день.. С ней очень приятно и просто в общении. Очень рекомендую всем эту экскурсию
2 августа 2020
Добрый день! Рекомендую к посещению экскурсию "Узнать Евпаторию за 2 часа". Огромное спасибо Ольге за прекрасное путешествие по этому чудесному городу и за интересную информацию. Евпатория открылась совершенно по новому. Мы обязательно вернемся!
Ещё 43 отзыва

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Погружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактурыПогружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактурыПогружение в Евпаторию: звуки, ароматы, вкусы и фактуры
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Евпатория — от Средневековья до XX векаЕвпатория — от Средневековья до XX векаЕвпатория — от Средневековья до XX века
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Новый взгляд на ЕвпаториюНовый взгляд на ЕвпаториюНовый взгляд на Евпаторию
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