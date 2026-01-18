Найдено 3 экскурсии в категории « Развлечения » в Гаване на русском языке, цены от €103. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны Начало: В Парке Сентраль €188 за всё до 4 чел. Пешая На кабриолете 6 часов Индивидуальная до 3 чел. Гавана вдоль и поперек Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване Начало: Встреча в Парке Сентраль €195 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа Квест до 5 чел. Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания Начало: В районе Капитолия €103 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Гаваны

