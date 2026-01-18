Индивидуальная
до 4 чел.
Старик и море. По следам Эрнеста Хемингуэя
Путешествие по местам, где жил и творил Хемингуэй. Узнайте о его жизни на Кубе, посетите знаковые места и насладитесь атмосферой Гаваны
Начало: В Парке Сентраль
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€188 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Гавана вдоль и поперек
Пешеходная прогулка и поездка на ретро-кабриолете по Новой и Старой Гаване
Начало: Встреча в Парке Сентраль
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
€195 за всё до 3 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия по Старой Гаване для детей и взрослых
Погрузитесь в атмосферу Старой Гаваны, разгадывая загадки и узнавая её тайны. Откройте для себя историю и культуру города через увлекательные задания
Начало: В районе Капитолия
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
€103 за всё до 5 чел.
