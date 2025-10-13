Мои заказы

Экскурсии в замок Венден

Найдено 10 экскурсий в категории «Замок Венден» в Риге на русском языке, цены от €65. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Загадки Старой Риги
Пешая
1.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Рига как на ладони
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
Пешая
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Юрмала - курорт романтиков
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
24 дек в 14:00
25 дек в 08:00
€174 за всё до 3 чел.
Рундальский дворец
На машине
5.5 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Рундале с личным гидом
Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
11 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
На машине
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Секреты Старой Риги
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Рига - цветок средневековья
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
25 дек в 09:00
31 дек в 09:30
€67 за всё до 8 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
На машине
9 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Егор
    13 октября 2025
    Рига как на ладони
    Все отлично!
  • а
    анастасия
    7 сентября 2025
    Секреты Старой Риги
    Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
    Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
  • А
    Алекс
    13 августа 2025
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
    шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит.

  • О
    Ольга
    20 июля 2025
    Юрмала - курорт романтиков
    Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
    спокойный и тактичный. Александра уже в пути начала повествование.
    С погодой нам повезло и было приятно гулять по теплому, солнечному пляжу и пахучему сосновому лесу. Увидели интересную архитектуру тех мест, посетили музей, услышали много историй о знаменитостях. Попробовали вкусное местное мороженое.
    Александра доброжелательный человек, приятный в общении. Мы получили массу приятных впечатлений и особых воспоминаний.
    Всем, кто посещает Ригу, особенно в тёплое время года, рекомендуем эту экскурсию, конечно с Александрой!

  • И
    Илона
    6 июля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
    модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо!

  • Д
    Дмитрий
    21 июня 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    Рундальский дворец
    Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2025
    Рига - цветок средневековья
    Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.
  • J
    Jelena
    27 апреля 2025
    Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого
    Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
  • Н
    Наталья
    11 апреля 2025
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.
  • М
    Маргарита
    8 апреля 2025
    Рига как на ладони
    Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
  • М
    Марина
    15 января 2025
    Юрмала - курорт романтиков
    Спасибо замечательной Александре за интересную экскурсию по Юрмале! Мы посетили несколько музеев, прогулялись по живописному лесу, посетили смотровую площадку, прогулялись
    по улице, где расположен тот самый знаменитый концертный зал, совершили прогулку по совершенно сказочному зимнему пляжу и многое другое. Александра - первоклассный гид, очень душевный и добрый человек и прекрасный собеседник. Несмотря на достаточно прохладную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании и запомнится надолго! Очень рекомендуем всем тем, кто хочется познакомиться с Юрмалой и получить массу положительных эмоций!

  • и
    игорь
    29 декабря 2024
    В гости к виноделам Латвии
    Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод
  • Л
    Лаура
    14 ноября 2024
    Рига как на ладони
    Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!
  • В
    Виктория
    25 октября 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Спасибо большое Александре!!!
    И гости, и жители Риги с долголетним стажем узнали много интересного, прошли по местам ранее незнакомым.
    Благодаря Александре гости в восторге от нашей Риги!!!
    Наши рекомендации💯
  • Л
    Ляман
    30 сентября 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Огромное спасибо Александре за прекрасную экскурсию. Она влюбила нас в этот замечательный город.
    Так подробно и в то же время не
    скучно рассказывала об истории и о всех интересных фактах, что мы даже не заметили как пролетело время. Очень легко подстраивалась под наши желания, за что еще раз благодарю. У нас навсегда останутся самые положительные и приятные воспоминания о Риге!

  • Ф
    Федор
    18 сентября 2024
    Рига - цветок средневековья
    Спасибо огромное Александре. Интересно, комфортно, не спеша все посмотрели
  • М
    Марианна
    13 сентября 2024
    В гости к виноделам Латвии
    Прекрасный день с отличным гидом! Редко встретишь настолько знающего и любящего свое дело профессионала! Полнейший восторг и самые лучшие рекомендации!
  • Е
    Евгений
    29 августа 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Огромная благодарность Александре за интересную и познавательную экскурсию по Риге! Образованность, тактичность и умение вести диалог - всё это позволило нам вместе провести время с пользой и узнать много нового и увлекательного! Спасибо!
  • М
    Максим
    14 июля 2024
    Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа
    Только что после экскурсии. Впечатление самые наилучшие. Александра профессионал своего дела и замечательный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую от всей души.

