Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по загадочной Старой Риге для группы до 4 человек
Погрузитесь в атмосферу таинственной Риги, где каждый уголок хранит свои легенды и истории. Эта экскурсия откроет город с новой стороны
11 дек в 17:00
12 дек в 17:00
€65 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рига как на ладони: путешествие по историческому центру
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя её уникальные храмы и замки. Откройте для себя тайны города с высоты птичьего полета
Начало: ваш отель
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€65 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой обзор Риги: интересные места
Погрузитесь в атмосферу Риги, исследуя старинные улицы и уникальные кварталы югендстиля. Увидьте, как менялся город сквозь века
Сегодня в 08:00
24 дек в 14:00
€123 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Юрмала - курорт романтиков: экскурсия с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу курортной Юрмалы, где каждый уголок хранит истории любви, творчества и природной гармонии
24 дек в 14:00
25 дек в 08:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Незабываемое путешествие в Рундале с личным гидом
Приглашаем на увлекательное путешествие в Рундальский дворец. Откройте для себя роскошные залы, исторические личности и великолепный французский лесопарк
11 дек в 09:00
19 дек в 09:00
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Рундальский дворец и Бауский замок: великолепие архитектуры Риги
Погрузитесь в атмосферу галантного века, исследуя средневековый Бауский замок и барочный Рундальский дворец в Риге
25 дек в 08:30
31 дек в 08:30
€214 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты Старой Риги: Путешествие по историческим улицам
Погрузитесь в атмосферу Средневековья на индивидуальной экскурсии по Старой Риге. Узнайте секреты древнего города и его легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€65 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
В гости к виноделам Латвии: индивидуальная экскурсия
Узнайте, как в Латвии производят уникальное вино из местных ягод и фруктов. Посетите винодельню, насладитесь дегустацией и историей Сигулды
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
от €140 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Рига: секреты средневековья в церквях и символах
Погрузитесь в атмосферу средневековой Риги, раскрывая тайные знаки и истории, скрытые в стенах старинных церквей
25 дек в 09:00
31 дек в 09:30
€67 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
25 дек в 08:00
31 дек в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕгор13 октября 2025Все отлично!
- аанастасия7 сентября 2025Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.
Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.
- ААлекс13 августа 2025Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской
- ООльга20 июля 2025Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,
- ИИлона6 июля 2025Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский
- ДДмитрий21 июня 2025Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!
- ТТатьяна24 мая 2025Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.
- ТТатьяна24 мая 2025Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.
- JJelena27 апреля 2025Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.
- ННаталья11 апреля 2025Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.
- ММаргарита8 апреля 2025Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊
- ММарина15 января 2025Спасибо замечательной Александре за интересную экскурсию по Юрмале! Мы посетили несколько музеев, прогулялись по живописному лесу, посетили смотровую площадку, прогулялись
- иигорь29 декабря 2024Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод
- ЛЛаура14 ноября 2024Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!
- ВВиктория25 октября 2024Спасибо большое Александре!!!
И гости, и жители Риги с долголетним стажем узнали много интересного, прошли по местам ранее незнакомым.
Благодаря Александре гости в восторге от нашей Риги!!!
Наши рекомендации💯
- ЛЛяман30 сентября 2024Огромное спасибо Александре за прекрасную экскурсию. Она влюбила нас в этот замечательный город.
Так подробно и в то же время не
- ФФедор18 сентября 2024Спасибо огромное Александре. Интересно, комфортно, не спеша все посмотрели
- ММарианна13 сентября 2024Прекрасный день с отличным гидом! Редко встретишь настолько знающего и любящего свое дело профессионала! Полнейший восторг и самые лучшие рекомендации!
- ЕЕвгений29 августа 2024Огромная благодарность Александре за интересную и познавательную экскурсию по Риге! Образованность, тактичность и умение вести диалог - всё это позволило нам вместе провести время с пользой и узнать много нового и увлекательного! Спасибо!
- ММаксим14 июля 2024Только что после экскурсии. Впечатление самые наилучшие. Александра профессионал своего дела и замечательный рассказчик. Четыре часа пролетели незаметно. Рекомендую от всей души.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Замок Венден»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Риге в декабре 2025
Сейчас в Риге в категории "Замок Венден" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 65 до 254. Туристы уже оставили гидам 220 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2025 год по теме «Замок Венден», 220 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль