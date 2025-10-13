Е Егор Рига как на ладони Все отлично!

а анастасия Секреты Старой Риги Экскурсия была очень интересной, полезной и захватывающей, в виде квеста и викторины, что помогло включить даже подростка в процесс прогулки по Риге.

Большое спасибо гиду, который увлек, влюбил в Ригу и показал удивительные места.

А Алекс Ливонская Швейцария и замок Венден читать дальше шеоле нам как-то не очень подчёркивали, что было вот такое немецкое теократически-военное государство, которое воевало с русскими на востоке, литовцами на западе и поляками на юге. Интересно увидеть замки Ордена, пусть даже и сильно реновированные (почти что построенные заново в 20 веке). Природа великолепная. Рассказы интересные. Александра прекрасно знает материал и увлекательно его подаёт. Главный замок - резиденция великого магистра Ордене, Венден впечатляет своей мощью. А замок рижского епископа в Сигулде - своим изяществом (если такое слово применимо к замку). В общем если у вас есть свободный день (экскурсия занимает посчти весь день), он того стоит. Если вы хотите выехать за пределы Риги и посмотреть на земли Ливонии, это как раз то, что надо. В советской

О Ольга Юрмала - курорт романтиков читать дальше спокойный и тактичный. Александра уже в пути начала повествование.

С погодой нам повезло и было приятно гулять по теплому, солнечному пляжу и пахучему сосновому лесу. Увидели интересную архитектуру тех мест, посетили музей, услышали много историй о знаменитостях. Попробовали вкусное местное мороженое.

Александра доброжелательный человек, приятный в общении. Мы получили массу приятных впечатлений и особых воспоминаний.

Всем, кто посещает Ригу, особенно в тёплое время года, рекомендуем эту экскурсию, конечно с Александрой! Нам понравилась поездка в Юрмалу с отличным гидом Александрой. Нас забрали из отеля, что очень удобно. Комфортный автомобиль, водитель профессионал,

И Илона Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа читать дальше модерн, и старый город, и всем рекомендую именно его выбирать. Это просто потрясающая экскурсия! Очень интересно, подробно, легко. Мы в Риге были всего сутки, и благодаря Александре столько всего увидели и узнали, что никогда в жизни не посмотрели и не узнали бы сами. При том, что моя подруга была в Риге уже очень много раз до этого, но тоже осталась в восторге. Всё-таки самостоятельно так глубоко не погрузишься. Мы услышали столько интересных фактов, историй, легенд. Александра, огромное спасибо! Брали у Александры экскурсию на 4 часа, охватывающую старый город и центр. Искали именно такой вариант, чтобы посмотреть и рижский

Д Дмитрий Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Очень интересная и познавательная экскурсия. Информация воспринимается легко. Гид Александра знает и любит свой город, очень интересно рассказывает и поэтому 4 часа пролетели незаметно. Спасибо большое!

Т Татьяна Рундальский дворец Замечательная экскурсия. Очень красивый дворец, парк. Инга хороший рассказчик, много знает об истории замка и его владельцев, об истории страны. У меня был индивидуальный тур, в общении с Ингой время пролетело незаметно. Спасибо большое.

Т Татьяна Рига - цветок средневековья Замечательная экскурсия. Александра отличный рассказчик, приятный собеседник. Она хорошо знает историю, любит свой город.

J Jelena Рундальский дворец и Бауский замок - застывшая музыка прошлого Замечательная экскурсия, получили много положительных эмоций, просто "Версаль" в маленькой Латвии. Гид профессиональный, много нового узнали исторических фактов, в том числе и по истории государства Российского.

Н Наталья Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Замечательная экскурсия. На одном дыхании четыре часа. Даже погода не испортила впечатления. Александра-профессионал с тонким юмором.

М Маргарита Рига как на ладони Приятное общение, отличная экскурсия, были с детками и гид ориентировалась и на них, очень здорово 😊

М Марина Юрмала - курорт романтиков читать дальше по улице, где расположен тот самый знаменитый концертный зал, совершили прогулку по совершенно сказочному зимнему пляжу и многое другое. Александра - первоклассный гид, очень душевный и добрый человек и прекрасный собеседник. Несмотря на достаточно прохладную погоду, экскурсия прошла на одном дыхании и запомнится надолго! Очень рекомендуем всем тем, кто хочется познакомиться с Юрмалой и получить массу положительных эмоций! Спасибо замечательной Александре за интересную экскурсию по Юрмале! Мы посетили несколько музеев, прогулялись по живописному лесу, посетили смотровую площадку, прогулялись

и игорь В гости к виноделам Латвии Лучшая дегустация за мою жизнь а их было не мало, всем любителям вина и хорошей беседы очень рекомендую, расширяет ваши вкусовые винные рецепторы и расширяет горизонты познания, огромное спасибо Татьяне отличный экскурсовод

Л Лаура Рига как на ладони Виктория огромное вам спасибо!!! Вы прекрасно справились с нашей не маленькой компанией 👌😃 рассказывали очень интересные факты, без излишней информации, очень приятно было послушать и провести с вами время, с радостью и в следующий раз!!! Спасибо еще раз огромное 😘!!!

В Виктория Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Спасибо большое Александре!!!

И гости, и жители Риги с долголетним стажем узнали много интересного, прошли по местам ранее незнакомым.

Благодаря Александре гости в восторге от нашей Риги!!!

Наши рекомендации💯

Л Ляман Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа

Так подробно и в то же время не читать дальше скучно рассказывала об истории и о всех интересных фактах, что мы даже не заметили как пролетело время. Очень легко подстраивалась под наши желания, за что еще раз благодарю. У нас навсегда останутся самые положительные и приятные воспоминания о Риге! Огромное спасибо Александре за прекрасную экскурсию. Она влюбила нас в этот замечательный город.Так подробно и в то же время не

Ф Федор Рига - цветок средневековья Спасибо огромное Александре. Интересно, комфортно, не спеша все посмотрели

М Марианна В гости к виноделам Латвии Прекрасный день с отличным гидом! Редко встретишь настолько знающего и любящего свое дело профессионала! Полнейший восторг и самые лучшие рекомендации!

Е Евгений Большой обзор Риги: самые интересные места за 4 часа Огромная благодарность Александре за интересную и познавательную экскурсию по Риге! Образованность, тактичность и умение вести диалог - всё это позволило нам вместе провести время с пользой и узнать много нового и увлекательного! Спасибо!