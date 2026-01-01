Найдено 3 экскурсии в категории « Животные » в Риге на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 2 часа 6 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Поступь столетий в узких улочках Риги Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3 Расписание: ежедневно в светлое время суток €75 за всё до 10 чел. Пешая 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 10 чел. Рижская мозаика Путешествие по Риге откроет вам уникальные страницы истории города. Узнайте, что скрывают её древние стены и знаменитые площади Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3 Расписание: ежедневно в светлое время суток €110 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 2 отзыва Билеты Прогулка по Старой Риге Начало: По договорённости или у памятника Свободы Расписание: В любой день, в любое время €75 за всё до 5 чел. Другие экскурсии Риги

