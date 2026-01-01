Индивидуальная
до 10 чел.
Поступь столетий в узких улочках Риги
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€75 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Рижская мозаика
Путешествие по Риге откроет вам уникальные страницы истории города. Узнайте, что скрывают её древние стены и знаменитые площади
Начало: Театр Национальной оперы, Аспазияс бульвар, 3
Расписание: ежедневно в светлое время суток
€110 за всё до 10 чел.
Билеты
Прогулка по Старой Риге
Начало: По договорённости или у памятника Свободы
Расписание: В любой день, в любое время
€75 за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Животные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Риге
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Риге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Риге в январе 2026
Сейчас в Риге в категории "Животные" можно забронировать 3 экскурсии от 75 до 110. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Животные», 9 ⭐ отзывов, цены от €75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март