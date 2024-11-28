Рижский зоопарк – экскурсии в Риге

Найдено 3 экскурсии в категории «Рижский зоопарк» в Риге на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Вкусная Рига
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
21 апр в 12:00
22 апр в 10:00
€80 за человека
Вечерняя Рига
Пешая
2 часа
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
21 апр в 12:00
22 апр в 12:00
€80 за человека
Прогулка по Старой Риге
Пешая
2 часа
1 отзыв
Билеты
Прогулка по Старой Риге
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги, узнайте ее историю и традиции на захватывающей экскурсии с опытным гидом
Начало: По договорённости или у памятника Свободы
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€60 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    28 ноября 2024
    Прогулка по Старой Риге
    Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось.
  • T
    Tanya
    20 сентября 2023
    Вкусная Рига
    Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
  • J
    Jevgenia
    27 марта 2022
    Вечерняя Рига
    Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
  • Y
    Yana
    8 февраля 2020
    Вкусная Рига
    Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
    читать дальше

    она рассказывала настолько естественно и не «заучено», что это было похоже как-будто я приехала к подруге и она рассказывала про свой город))) История была живая, с вопросами-ответами-советами. Без сложных имён, как иногда рассказывают экскурсоводы с академической, лекционной подачей. Очень рекомендую! И все честно по цене (а то некоторые пишут типа 10€, а потом «то» не входит, водителю доплати 10€, вход платный, мы круг прошли больше, давайте ещё по 5€). Плюс с оплаты экскурсии она купила нам сыра, рыбу и пиво на дегустацию, а это по меньшей мере 5€!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Рижский зоопарк»

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  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Турайда
  6. Домской Собор
  7. Рижская Ратуша
  8. Видземская Швейцария
  9. Дом Черноголовых
  10. Домская площадь
Сколько стоит экскурсия по Риге в апреле 2025
Сейчас в Риге в категории "Рижский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 80. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Риге (Латвия 🇱🇻) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Рижский зоопарк», 21 ⭐ отзыв, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Латвии. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь