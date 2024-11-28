Индивидуальная
Вкусная Рига: кулинарное путешествие и историческая прогулка
Погрузитесь в мир латвийских вкусов и ароматов с экскурсией Вкусная Рига. Исследуйте исторические уголки города и насладитесь уникальными блюдами
Начало: Домская площадь у входа в Домский собор
Расписание: Каждый день. Возможно договориться о времени, но не позднее 15:00
21 апр в 12:00
22 апр в 10:00
€80 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерняя Рига: историческая прогулка по живописным уголкам
Исследуйте вечернюю Ригу в компании опытного гида, который раскроет секреты и легенды старинных улиц
Начало: У памятника Свободы с тыльной стороны
Расписание: 14:00, 16:00
21 апр в 12:00
22 апр в 12:00
€80 за человека
Билеты
Прогулка по Старой Риге
Погрузитесь в атмосферу Старой Риги, узнайте ее историю и традиции на захватывающей экскурсии с опытным гидом
Начало: По договорённости или у памятника Свободы
Расписание: В любой день, в любое время
Завтра в 09:00
19 апр в 09:00
€60 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения28 ноября 2024Спасибо большое за экскурсию! Нам очень понравилось.
- TTanya20 сентября 2023Гид замечательный, еда очень вкусная! Потрясающий рынок! Хотелось бы больше услышать о национальной кухне.
- JJevgenia27 марта 2022Отличные впечатления! Нам очень не повезло с погодой, но несмотря ни на что Лия провела с нами великолепную прогулку! Спасибо огромное!
- YYana8 февраля 2020Это лучшая экскурсия, которую я заказывала! Лия провела нас по старому городу, по моей просьбе мы посидели и погрелись в кафе,
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Рижский зоопарк»
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Сколько стоит экскурсия по Риге в апреле 2025
Сейчас в Риге в категории "Рижский зоопарк" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 80. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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