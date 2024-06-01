Экскурсии в Турайду из Риги

Найдено 4 экскурсии в категории «Турайда» в Риге на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Божественная Сигулда в тени креста и меча
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
16 отзывов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
174 за всё до 3 чел.
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
48 отзывов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Ливонская Швейцария и замок Венден
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
254 за всё до 6 чел.
Из Риги - в Сигулду и Турайду
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Люсьена
    1 июня 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
  • А
    Анна
    21 мая 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
  • A
    Alexey
    9 апреля 2024
    Божественная Сигулда в тени креста и меча
    Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
  • M
    Mykhailo
    14 мая 2023
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
  • И
    Игорь
    1 октября 2022
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
  • N
    Nina
    5 августа 2022
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
  • и
    инна
    24 декабря 2019
    Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
    Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему
  • О
    Ольга
    18 июля 2019
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
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    поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше!

  • Н
    Наталья
    20 февраля 2019
    Ливонская Швейцария и замок Венден
    Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Турайда»

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  3. Ливонская Швейцария и замок Венден
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Старая Рига
  3. Старый город
  4. Домский собор
  5. Домской Собор
  6. Домская площадь
  7. Турайда
  8. Церковь св. Яна
  9. Собор Святого Петра
  10. Памятник Свободы
Сколько стоит экскурсия по Риге в июне 2024
Сейчас в Риге в категории "Турайда" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 254. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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