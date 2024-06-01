Л Люсьена Божественная Сигулда в тени креста и меча Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍

А Анна Божественная Сигулда в тени креста и меча Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.

A Alexey Божественная Сигулда в тени креста и меча Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.

M Mykhailo Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.

И Игорь Ливонская Швейцария и замок Венден Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.

N Nina Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.

и инна Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему

О Ольга Ливонская Швейцария и замок Венден читать дальше поездки. Мы заказали экскурсию на автомобиле, поэтому особые слова благодарности хотим сказать и водителю Роберту (доброжелательный человек, аккуратный и пунктуальный водитель!) Маршрут составлен оптимально, программа интересно сочетает посещение исторических замков, музейных экспозиций и прогулки по живописным паркам и окрестностям. Все очень понравилось! Искренне рекомендуем эту экскурсию туристам разного возраста, так как профессионализм гида позволит сделать поездку одинаково интересной для детей, молодёжи и людей постарше! Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей