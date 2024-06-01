1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Божественная Сигулда: путешествие сквозь время и природу Латвии
Погрузитесь в мир средневековья и природных чудес в Сигулде. Откройте для себя замки, легенды и дыхание древности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€174 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Сигулда и Турайда: от Ливонского ордена до наших дней
Разобраться в прошлом Латвии и начать лучше понимать ее настоящее в живописном авто-туре
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Ливонская Швейцария и замок Венден: индивидуальная экскурсия
Индивидуальная экскурсия по Сигулде и Цесису. Посетите замок Венден и насладитесь живописными видами долины реки Гауи. Услуги гида и транспорт включены
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Из Риги - в Сигулду и Турайду
Увидеть «латвийскую Швейцарию» и средневековые замки Ливонии
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
€150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюсьена1 июня 2024Нам всё очень понравилось и транспорт перемещения, и рассказ, и общение! Всё было очень хорошо организованно и проведенно 👍
- ААнна21 мая 2024Лучшая экскурсия на который мы были. Александра рассказывает очень интересно, колоссальное количество исторических фактов. Маршрут приятный, вдоволь можно насладиться каждой локацией. Очень рекомендуем к посещению. Остались максимально приятные впечатления.
- AAlexey9 апреля 2024Прекрасная экскурсия, очень интересная и познавательная. Очень понравилась: живая подача материала, интересные факты из истории и красивые виды на окружающую природу и средневековые замки. Александра очень приятный собеседник и замечательный экскурсовод.
- MMykhailo14 мая 2023Всё прошло отлично, без авто в эти места не добрались бы.
- ИИгорь1 октября 2022Интереснейшая экскурсия. Горы информации. Суперэкскурсовод Александра. Рекомендуем ее,не пожалеете.
- NNina5 августа 2022Получили огромное удовольствие от экскурсии. Татьяна отличный экскурсовод, приятный в общении человек и очень точная и организованная. Спасибо большое за приятно проведённый день.
- иинна24 декабря 2019Все было хорошо организовано гид отлично всё преподал большое спасибо ему
- ООльга18 июля 2019Интересное, познавательное и очень приятное путешествие! Искренне благодарим нашего гида Александру за высокий профессионализм, внимательное отношение и вдохновляющую атмосферу всей
- ННаталья20 февраля 2019Провели чудесный день. Экскурсия составлена грамотно. Много информации, но нет перенасыщенности сухими фактами. Много двигались, но была возможность отдыхать. Поездка до замков прошла интересно. Всё понравилось. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Риге в категории «Турайда»
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