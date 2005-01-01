Что вы увидите
- Ратушная площадь
- Домская площадь
- Национальная Опера
Самые интересные достопримечательности 🏛️ и места, скрытые от глаз обычного туриста. Используйте ваш телефон как интерактивный гид.
Важная информация о квесте:
- Место проведения: Старая Рига
- Длительность: до 2 часов
- Маршрут: 3 км
- Сложность: просто
- Время года: круглый год
- Рабочее время: 00:00 – 24:00
- Примечания: можно с детьми
- Доступно для инвалидов: брусчатка
Что входит
- квест-экскурсия на одном из 3-х языков (английский, русский, латышский) на вашем смартфоне
- внешний осмотр Старого города
Что не входит
- гид-экскурсовод
- личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь (Ratslaukums)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артём Л.
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