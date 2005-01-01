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Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе

Артём Л.
Артём Л. – Гид из Риги
Эта самостоятельная квест-экскурсия в Старой Риге в игровой манере познакомит вас с городом за 2 часа.

Задания квеста не сложные, вы можете играть с детьми и без знания 🎓 города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €29.9 за экскурсию

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Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе

Что вы увидите

  • Ратушная площадь
  • Домская площадь
  • Национальная Опера
Самые интересные достопримечательности 🏛️ и места, скрытые от глаз обычного туриста. Используйте ваш телефон как интерактивный гид.

Важная информация о квесте:

  • Место проведения: Старая Рига
  • Длительность: до 2 часов
  • Маршрут: 3 км
  • Сложность: просто
  • Время года: круглый год
  • Рабочее время: 00:00 – 24:00
  • Примечания: можно с детьми
  • Доступно для инвалидов: брусчатка
Что входит
  • квест-экскурсия на одном из 3-х языков (английский, русский, латышский) на вашем смартфоне
  • внешний осмотр Старого города
Что не входит
  • гид-экскурсовод
  • личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 Ратушная площадь (Ratslaukums)
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе
Рига: самостоятельная квест-экскурсия в Старом городе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артём Л.
Артём Л.
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