В Средневековье подмастерья, приезжавшие из-за границы в Ригу для совершенствования в своём ремесле, по возвращению домой в доказательство своего пребывания в нашем городе, должны были рассказать о 3 чудесах:

1) мост, что на воде лежит

2) великан, что у реки стоит

3) колокол, что вне башни висит.

Моста того уже нет, а два других чуда и сегодня украшают Ригу. А ещё, не выходя за пределы Старого города, можно увидеть замок 🏰, где работал баснописец И. А. Крылов, посетить Бейкер-стрит из знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе или пройтись по местам советского разведчика Штирлица.

Добро пожаловать на обзорную 3-х часовую экскурсию ⛳ по Риге с посещением Старого города и квартала Арт Нуво! Перед Вашими глазами будут проходить барельефы 13-го века и величественные соборы, фантазийная архитектура в стиле модерн. Во время экскурсии 🧭 я расскажу Вам, как в 1201 году на месте деревни финского племени ливов немецкий архиепископ с крестноносцами и западноевропейскими ремесленниками построили богатый торговый город-крепость, о расцвете Риги во времена Шведской и Российской империй. Вы узнаете, как в 1918 году в Риге была провозглашена Латвийская республика и об её истории 📖. Обогатите себя знаниями 🎓 о языке, народных обычаях, праздниках, экономической жизни Латвии и латышей.

Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии с группы любого размера.