  1. Экскурсии

Старая Рига и квартал Ар-Нуво

4
1 отзыв
Александр Ф.
Александр Ф. – Гид из Риги
Начнется наша экскурсия ⛳ с исследования атмосферных улиц Старого города, а продолжится в самом большом в мире квартале с постройками в стиле Ар-Нуво.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €100 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Старая Рига и квартал Ар-Нуво
Старая Рига и квартал Ар-Нуво

Что вы увидите

  • Памятник Свободы
  • Кошкин дом
  • Дом Черноголовых
  • Шведские ворота
  • Домский собор
  • Рижский замок
  • Церковь Петра
  • Здания М. Эйзенштейна на улице Элизабетес
  • Улица Альберта- жемчужина Ар-Нуво

В Средневековье подмастерья, приезжавшие из-за границы в Ригу для совершенствования в своём ремесле, по возвращению домой в доказательство своего пребывания в нашем городе, должны были рассказать о 3 чудесах:

    1) мост, что на воде лежит
    2) великан, что у реки стоит
    3) колокол, что вне башни висит.
    Моста того уже нет, а два других чуда и сегодня украшают Ригу. А ещё, не выходя за пределы Старого города, можно увидеть замок 🏰, где работал баснописец И. А. Крылов, посетить Бейкер-стрит из знаменитого фильма о Шерлоке Холмсе или пройтись по местам советского разведчика Штирлица.
    Добро пожаловать на обзорную 3-х часовую экскурсию ⛳ по Риге с посещением Старого города и квартала Арт Нуво! Перед Вашими глазами будут проходить барельефы 13-го века и величественные соборы, фантазийная архитектура в стиле модерн. Во время экскурсии 🧭 я расскажу Вам, как в 1201 году на месте деревни финского племени ливов немецкий архиепископ с крестноносцами и западноевропейскими ремесленниками построили богатый торговый город-крепость, о расцвете Риги во времена Шведской и Российской империй. Вы узнаете, как в 1918 году в Риге была провозглашена Латвийская республика и об её истории 📖. Обогатите себя знаниями 🎓 о языке, народных обычаях, праздниках, экономической жизни Латвии и латышей.
    Внимание: Если вас от 1 до 10 человек - бронируйте 3 билета - это стоимость экскурсии с группы любого размера.
    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Дополнительно ничего платить не надо
    Начало
    🚩 Встречу вас у памятника Свободы в Риге
    Место завершения
    🏁 памятник Свободы в Риге
    Старая Рига и квартал Ар-Нуво
    Старая Рига и квартал Ар-Нуво
    Старая Рига и квартал Ар-Нуво
    Старая Рига и квартал Ар-Нуво

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Александр Ф.
    Александр Ф.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мне

    Александр Ф. проводит ещё 5 экскурсий

    Обзорная экскурсия по Риге
    40
    2 часа
    Обзорная экскурсия по Риге
    30 отзывов
    Еврейская Рига
    100
    4 часа
    Еврейская Рига
    1 отзыв
    Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
    100
    7 часов
    Из Риги в Лиелварде и обратно - палеонтологический тур
    Шпионская Рига
    110
    2 часа
    Шпионская Рига
    Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом
    155
    2 часа
    Обзорная по Старой Риге +Латвийский этнографический музей под открытым небом

    Еще несколько необычных экскурсий в Риге

    Ежедневная прогулка по Риге
    15
    2 часа
    Ежедневная прогулка по Риге
    304 отзыва
    Узнать и полюбить город за 2 часа
    Истории Старой Риги
    65
    2.5 часа
    Истории Старой Риги
    165 отзывов
    О зарождении города, крестоносцах, войнах и прошлом быте рижан
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    скидка19%
    62
    50
    2 часа
    История, архитектура и легенды Старой Риги
    144 отзыва
    Очароваться узкими улочками и деталями фасадов
    Вкусные прогулки по Риге
    От 53
    2.5 часа
    Вкусные прогулки по Риге
    143 отзыва
    Узнать и распробовать настоящую Ригу на нетуристической прогулке по ее самым аппетитным заведениям
    Первое свидание с Ригой
    скидка24%
    59
    45
    2 часа
    Первое свидание с Ригой
    114 отзывов
    Открыть все лучшие стороны Риги и полюбить ее по-настоящему
    Легенды средневековой Риги
    65
    2.5 часа
    Легенды средневековой Риги
    113 отзывов
    Проникнуть в тайны площадей, подземелий и секретных уголков Старого города